Almería-Sevilla, a 'inscribir' la primera victoria

El ‘Comunio’ en el que se ha convertido la liga española mientras está abierta la ventana veraniega de fichajes trajo este viernes buenas noticias para los aficionados del Almería, y seguramente más incluso para Rubi, el míster, quien confesó en la rueda de prensa previa al partidazo de este sábado (22:00) ante el Sevilla que está “deseando que esto se acabe ya y podamos respirar tranquilos”, en referencia precisamente a eso, a la incertidumbre de altas y bajas, de inscripciones y límites salariales. La Liga dio su luz verde al alta de hasta cinco de los seis jugadores que permanecían en el limbo: Pacheco, Pozo, Mendes, De la Hoz y Milovanovic.

De esta forma, todos ellos están plenamente disponibles de cara al partido y únicamente Adrián Embarba se encuentra a la espera de recibir el ok para jugar. Hay uno más, Juanjo Nieto, pero permanece lesionado y es casi seguro que al menos en esta ventana veraniega no sea inscrito.

Ahora, la inscripción que más se va a perseguir es la del estreno del casillero de victorias en la competición, después de haber caído con honores ante el Real Madrid, y tras sumar un buen punto, que perfectamente pudieron ser tres, en Elche. Lograrlo en la tercera jornada pasa por doblegar a uno de esos rivales gigantes, manifiestamente de ‘otra’ liga, que se va a encontrar este año el Almería, un Sevilla, no obstante, que no ha empezado bien la temporada y que de hecho llegará al Power Horse Stadium con los mismos guarismos que el equipo de Rubi: un punto de seis posibles.

EL MICROSCOPIO 1. El Sevilla ha ganado en 6 de sus 7 visitas al Mediterráneo y ambos equipos llegan al partido con un punto, sin conocer la victoria todavía 2. Tecatito, Marcao y Acuña son bajas en el Sevilla y el Almería no puede contar con Iván Martos ni Embarba, no inscrito 3. Se espera un ambientazo en las gradas. El Sevilla vendió todo el ‘papel’ cedido: 540 entradas, pero serán más

Los dos primeros partidos, piensa el técnico catalán, han servido para superar la ‘novatada’ y el ‘miedo’ a la superelite, aunque eso no servirá apenas se baje un punto el nivel de intensidad y concentración: “He notado que los futbolistas están rompiendo esa barrera de decir ‘estamos aquí y somos uno mas’, sabiendo que hay plantillas con más potencial que la nuestra, pero esa barrera los futbolistas la han traspasado”. El tema, añade Rubi, “es no confundirse, no pensar que se abre una puerta de facilidades; las dificultades siguen estando, si nosotros competimos al mismo nivel podremos ganar al Sevilla sin lugar a dudas, pero si no lo hacemos, no veremos una victoria”.

Con Pozo ya en verde, el sevillano de Huévar del Aljarafe puede convertirse en la principal novedad del 11 indálico. Su historia de amor con el Sevilla es profunda, y de hecho no ha sido hasta este verano cuando se ha desvinculado oficialmente de un equipo que ha sido el de su vida. No parece mal rival en su regreso a la máxima categoría, y considerando que en las dos primeras jornadas el equipo almeriense no tuvo lateral derecho especialista, jugando Chumi el primer día y Puigmal el segundo, en ambos casos en defensas de cinco. Para hoy, en cambio, Rubi tiene ya a Pozo y también a un Mendes que a priori parte con el rol de suplente.

No debe haber muchos más cambios, aunque es cierto que hombres como De la Hoz o Puigmal no son descartables para el 11 inicial. Muchas miradas están puestas en las sensaciones transmitidas en los dos primeros partidos, sobre todo en Elche, por Samú Costa, quien no parece tener garantizado su puesto para este partido.

Del resto, nadie duda de que Sadiq y Ramazani seguirán siendo pareja en el ataque. Rubi se refirió al nigeriano, de quien dijo que “en el día a día está inmejorable; en los partidos, algunas cosas las puede hacer mejor, y en muchas nos ayuda. Si preguntas a cualquier rival, sin duda Sadiq es uno de los dos o tres que más les intimida. No tengo ninguna novedad ni duda sobre si ponerlo o no (en referencia a su posible salida antes de que cierre el mercado) y ante el Sevilla va a jugar con todas las ganas del mundo”.

El míster indálico habló también de Embarba, con quien no podrá contar para este partido, considerando que “nos puede ayudar claramente en las dos bandas y también puede jugar de mediapunta. Destacan dos virtudes que al cuerpo técnico nos gustan mucho: el uno contra uno y el golpeo a puerta”.

Ambiente enrarecido en Sevilla

El Sevilla llega en pleno ambiente enrarecido entre su afición, tras un comienzo malo, y considerando además que el Betis, y eso siempre cuenta mucho en Sevilla, ha comenzado como un tiro. El gran nombre propio en el mercado que sigue abierto ha sido el de Isco, quien no obstante no apunta a la titularidad en el Power Horse. En la lista de convocados se encuentra Suso, un viejo conocido por estos lares que lleva meses sin competir y al que, si no sale del equipo, Lopetegui aspira a recuperar. De inicio, el central Nianzoy y el lateral Álex Telles pueden ser los dos únicos jugadores nuevos que integren el 11 inicial de un equipo que si no gana en Almería incrementará el disgusto de sus aficionados, que por cierto apoyarán en un número considerable a su equipo desde la grada.