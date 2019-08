"Posiblemente tendremos el tope salarial más alto de Segunda"

El director general del club, Mohamed El Assy, aprovechó las presentaciones de Vada y Valentine James para hacer un repaso general a los temas de actualidad del club. Su frase más llamativa, sin duda alguna, fue la referente al límite salarial. "La cantidad se nos confirmará en 48 horas porque a diario recibimos ofertas de patrocinio. Creemos que va a ser el más alto de la categoría", lo que explica el importante desembolso en fichajes. De hecho, uno más puede llegar en estos últimos días. "Cuando el mercado de fichajes cierre a las 12 de la noche, sabréis qué más va a llegar. Queremos que crezcan nuestros seguidores en las redes".

"En mi primera rueda de prensa me preguntaron cuál era el proyecto y yo pedía paciencia. A falta de dos días para cerrar el mercado, el equipo está casi cerrado. Quiero agradecer a todos los que han trabajado por la UDA, lo que se ha hecho en 25 días tiene mucho mérito", dijo El Assy, que pidió a la afición que responda: "Como directivos, ahora esperamos una buena respuesta del aficionado. Nos gustan que nos apoyen, sabemos que ellos son el aficionado número 12. Todos los partidos son muy importantes esta temporada".

El Assy "Buscamos talentos y queremos que vengan si están convencidos de nuestro proyecto, como Darwin Núñez. No nos ha sorprendido que lo convoque Uruguay"

Valentine James cree que crecerá en Almería

El defensa nigeriano se mostró muy feliz con la etapa que se le abre en la Liga Española. "Desde pequeño he querido jugar en España. El recibimiento de mis compañeros ha sido muy bueno. Estoy en el sitio correcto para crecer como jugador. Voy a intentar dar lo mejor de mí mismo. Uche y Azeez son un ejemplo, sé que lo hicieron muy bien aquí, pero yo tengo que recorrer mi camino", aseguró el jugador cuyo nombre deportivo, Ozornwafor, va a ser difícil de aprender: "Me gusta llamarme por mi apellido, pero me podéis llamar James o Valentine".

Coric y James, inscritos en la LaLiga El centrocampista croata y el defensa nigeriano fueron inscritos esta misma mañana por LaLiga, por lo que Pedro Emanuel podría utilizarlos este fin de semana ante el Huesca si lo desea. Ambos llevan entrenando toda la semana sin problemas con el resto de compañeros.

Vada ve un proyecto ganador

El centrocampista argentino aseguró no haberse pensado el fichar por el Almería. "Cuando me hablaron del proyecto y noté el interés, no me lo pensé, el club ha apostado por mí. Aquí hay un proyecto, no son sólo palabras. La plantilla está llena de buenos jugadores y conforme pasen los partidos iremos creciendo".

A Vada le gusta el reto de buscar el ascenso de categoría. "La intención del club es buscar el ascenso, lo vamos a intentar pero sabemos que es una categoría complicada. Vengo a aportar mi experiencia. He tenido ofertas de primera de Francia e Italia, pero creo que el Almería es un club ideal para dar un salto", asegura el argentino, que se desenvuelve bien en toda la línea medular: "En todo el centro del campo me siento bien, he jugado un poco más retrasado y últimamente también llegando al área".