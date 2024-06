Los preuniversitarios más talentosos de Almería brillan en las olimpiadas científicas

Un curso más se ha llevado a cabo una ceremonia final conjunta de entrega de premios de todas las olimpiadas que organiza anualmente la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. Con la presencia del rector, José J. Céspedes, la UAL ha querido reunir y reconocer por un lado el talento del alumnado preuniversitario, así como, por otro lado, la alta involucración del profesorado de Bachillerato y de las familias con estas citas competitivas y motivadoras en el ámbito de la ciencia. Así, en un mismo acto se han dado la mano las cuatro olimpiadas de Matemáticas, Física, Química y Geología, congregándose en la Sala de Grados del Edificio de Gobierno el total de once chicos y chicas que han ocupado las tres primeras posiciones en las fases locales de cada una de ellas.

Daniel Sánchez Lew ha repetido como ganador en Física y en Matemáticas, pero cabe resaltar que este alumno del IES Mediterráneo, además, ha sido respectivamente doble medalla nacional de oro y de plata.

Igualmente ha conseguido medalla en la fase española, de plata, el ganador local de la Olimpiada de Química, Félix Denk Romero, del IES Maestro Padilla. Un joven que, además, es noticia por haber logrado la nota máxima en la PEvAU: un 14.

En cuanto a la de Geología, el vencedor ha sido Windscott Evbonayi Oviawe Gali, del IES Sol de Portocarrero.

El resto de posiciones han sido, en Matemáticas, segunda María Ruiz, de La Salle Virgen del Mar, y tercero Alejandro Casas, del Agave; en Física, Fernando Fernández, segundo, y Luis Javier Rodríguez, tercero, ambos de la Compañía de María; en Química, segunda Marta Martínez, del IES Alhamilla, y tercero Vicente López, del IES Valle del Almanzora; y en Geología, Tomás Ortiz, del IES Cardenal Cisneros, segundo, y Alba Padilla, del IES Sol de Portocarrero, tercera. A lo largo del curso han participado cerca de 300 estudiantes de medio centenar de centros.

El rector, que ha destacado la relevancia que tienen esas cifras de inscripción, les ha felicitado por sus logros y ha manifestado que “le ponemos cara al futuro”. No obstante, eventos como estos “son una magnífica vía para despertar vocaciones científicas, atraer talento a la universidad y trabajar por la más alta cualificación de las próximas generaciones”. No ha pasado por alto Céspedes el componente lúdico de estas citas y lo que ha definido como “intangibles”, en referencia a las relaciones que se establecen entre los participantes, al contacto de la universidad con la provincia y a “la cercanía”, como “uno de los grandes activos que tiene la UAL”. Es por ello que ha reconocido “la gran alegría y el gran orgullo de acoger cada año estas olimpiadas científicas, por abrir el campus a cientos de estudiantes de toda la provincia y por mantener este estrecho vínculo con el profesorado de Secundaria y los institutos”. No se ha olvidado el rector de reconocer a las familias y al propio profesorado universitario que se vuelca con estos eventos.

Ha asistido a la entrega Emma Peralta, secretaria general de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, quien, como profesora de Secundaria, ha hecho partícipes a sus alumnos en ediciones anteriores de las olimpiadas. Ha tildado este acto como “un momento muy importante para la Facultad de Ciencias Experimentales, para los centros educativos y, por supuesto, para todos los alumnos que con su participación han estimulado y despertado su vocación científica, y han manifestado con brillantez sus destrezas y capacidades para el estudio del hecho científico”. Ha felicitado uno a uno a los IES ganadores “por los galardones recibidos” y “a todos los centros educativos que con su participación e interés han puesto de manifiesto un año más su necesario contacto con la UAL como medio de divulgación y acercamiento entre la investigación y la sociedad”.

En cuanto al decano de la Facultad de Ciencias Experimentales, Juan José Moreno, ha enfatizado sobre las tres medallas nacionales que han surgido de las fases locales, sosteniendo que “aquí el nivel sí es bastante alto, porque son olimpiadas científicas de nivel y es muy complicado ganarlas”. Por lo tanto, “los chicos y las chicas que lo han conseguido son talentos, cada cual en su disciplina”, reconociendo que gran parte del éxito de la celebración de las cuatro olimpiadas recae en la involucración del profesorado de todos los centros participantes: “Como siempre, agradecemos que haya esa vocación fundamental a la hora de incentivar a su alumnado”.

Los coordinadores de cada una de las olimpiadas son Benjamín Sierra, Física, Rosendo Ruiz, Matemáticas, Juan Gisbert, Geología, María Dolores Gil, Química. Moreno ha anunciado que el próximo curso habrá una quinta olimpiada, la de Ciencias Ambientales.