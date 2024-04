Carmen Quintanilla: “La agricultura ecológica local es una fuente de oportunidades”

FUNDADORA y presidenta de Afammer, Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, desde 1982, una organización de mujeres rurales que nace en la época “de la España profunda” en la que aún no se hablaba de derechos humanos ni igualdad. Forman parte de AFAMMER más de 198.573 mujeres hoy en día, y están presentes en 15 organismos internacionales. Desde dicha organización se desarrollan proyectos muy importantes en referencia a la formación y liderazgo, marco en el que se encuadra una nueva iniciativa: ‘Raíces: Mujer, Agroecología y Proximidad’.

Este proyecto se desarrolla en colaboración con Legados, asociación que trabaja en favor de la acción climática, y alberga una cita muy especial este fin de semana en la provincia de Almería. Centrándose en la agricultura ecológica y de proximidad, se va a llevar a cabo en el municipio de Adra una ‘Ecoferia’ que conecta a los consumidores con el producto ecológico de proximidad.

–Afammer, en colaboración con Legados, desarrolla ‘Raíces: Mujer, Agroecología y Proximidad’ ¿Cómo nace este proyecto? ¿Con qué objetivo?

-Este proyecto nace en primer lugar porque Legados es una organización internacional que busca a una organización como AFAMMER porque trabaja desde el sentido común. Tratamos de esta manera de unir la sostenibilidad al ecologismo y a la propia producción de los agricultores como saben hacerlo desde siempre. Por ello, surge desde el compromiso que Afammer tiene en la vertebración del territorio y del liderazgo de las mujeres rurales.El objetivo de esta colaboración es el desarrollo de un proyecto centrado en la agricultura biológica y/o ecológica de proximidad como fuente de oportunidades para las productoras mujeres y los productores locales que viven en áreas rurales, con el fin de ofrecer un proyecto de calidad.

–¿Una de las grandes propuestas del proyecto es la cita que tendrá lugar en Adra, la ‘Ecoferia. ¿En qué consiste?¿Qué vamos a encontrar en este evento?

Esta feria permitirá a las zonas rurales generar riqueza y poner en valor nuestra soberanía alimentaria, además de fomentar las economías locales para alcanzar un desarrollo sostenible que genere recursos y empleo con el objetivo de fijar población. Vamos a ver una exposición de productos ecológicos, pero también algunos ejemplos de mujeres que están relacionadas con el empleo basado en la agricultura ecológica, como es el ejemplo de una mujer que fabrica ‘sobrasada vegetal’ y la comercializa. Un producto que tradicionalmente se obtiene del cerdo, y que gracias a la innovación y el trabajo de una mujer se ha convertido en un alimento innovador y exquisito. Otra de las actividades es un cátering regentado por madre e hija, que elabora comida casera a partir de materias primas ecológicas y que distribuyen ellas mismas a demanda de empresas de hostelería. Va a ser una feria con alto contenido de color, de productos ecológicos, pero también de ejemplos de mujeres que han apostado por poner en marcha esta producción ecológica, como la distribuyen, y cómo a partir de ellos pueden crear otra serie de elementos gastronómicos novedosos.

–¿Por qué se ha elegido Adra como sede?

-La zona de Poniente es una de las que poseen la renta per cápita más alta de España, como consecuencia de los invernaderos. De esos invernaderos, hoy tenemos que decir que hay 79.000 hectáreas de cultivo ecológico y 4.700 de hortalizas en Almería. Ese producto ecológico necesita canales de distribución para la comercialización en proximidad al consumidor.

–¿Qué papel juega Affamer en esta ‘Ecoferia’?

-El de relacionar la producción agrícola y ganadera orgánica como producto de proximidad para cambiar el marco de consumidores hacia empresas locales. Esa red de empresas que desarrollan este tipo de productos, ha llegado a 40 gracias al proyecto ‘Raíces’. Tratamos mediante este encuentro de fomentar los canales de distribución ‘en corto’ y generar conciencia sobre el consumo responsable basado en el producto local.

–¿Cómo considera que el empoderamiento de la mujer contribuye con el desarrollo sostenible?

-La mujer posee un eje esencial en el desarrollo de sus territorios. Afammer lleva 42 años hablando de la igualdad de oportunidades de las mujeres rurales, qué mejor que fomentar un proyecto de igualdad y derechos humanos que el de tener derecho al empleo, porque el empleo es libertad. Cuando una mujer tiene empleo, decide sobre su vida rompiendo con las cadenas que la puedan atar. Además, asienta población y por lo tanto este es un gran proyecto de igualdad de oportunidades.

–La mujer en la agricultura, y concretamente en las cadenas de producción, existe una feminización en la base y una gran ausencia en la cúspide. ¿Siguen existiendo muchas desigualdades en el sector?

-De aquí a diez años espero tener trabajo pero La feminización del campo no se ha dado, las desigualdades siguen existiendo. Desgraciadamente todavía estamos frente a una gran masculinización de las explotaciones agrarias que suponen un importante abandono de éstas en España, a consecuencia de la jubilación del agricultor cuando alcanza la edad. Hay que potenciar que esas explotaciones caigan en manos de mujeres para que sean titulares de grandes explotaciones, no sólo de pequeñas. Hemos conseguido que el 30 % de mujeres lideren explotaciones agrarias en España, debido a sus pequeñas dimensiones, muchas de ellas no tienen derecho a la subvención de la Política Agraria Común (PAC).

–¿Pensáis desarrollar este proyecto en otros territorios?

-Sí. Le he planteado a Legados seguir con él en la zona de Murcia, la ‘Gran Huerta’ de Cartagena y en Galicia. A partir de ahí seguir llevándola a otras comunidades.