Mar Villalobos: “Que me hagan embajadora del tomate es para mí como si me dieran un Goya”

Mar Villalobos, periodista del programa ‘Aquí la Tierra’ de La 1, cuenta las horas para cumplir un sueño: ver creada la Cofradía Gastronómica del Tomate de Almería, un hito que ella misma materializará a partir de las doce del mediodía, y acompañada del prestigioso chef José Álvarez, en la Casa de las Mariposas. Por la noche, será nombrada ‘Embajadora del Tomate de Almería’ en una cena de gala en el restaurante del Avenida Hotel. Se suma este reconocimiento al que ya ostenta llevando la imagen del tomate ‘Maravilla’ de Caparrós.

–Fin de semana intenso en la provincia de Almería y su sector primario, ¿Por qué es importante lo que va a ocurrir tanto hoy como mañana?

–Lo importante es que vamos a inaugurar la cofradía gastronómica del tomate en Almería. Surge por una idea mia, que he recorrido España tantas veces, en las que me han invitado a muchas cofradías gastronómicas. Yo he estado en cofradías de la anchoa, del queso manchego, de las setas... Siempre me decía que debía haber una de tomate y que debía ser, donde si no, en Almería, que somos el mayor y mejor exportador al mundo, que producimos cuando el resto no puede producir. El tomate es lo que nos identifica. Me reuní con Antonio Gázquez y Pedro Caparrós y me explicaron que el sábado se reunían todos y yo lo propuse. Lo dije mucho pero no a las personas que eran idóneas, así que todo surgió muy rápido.

–Dice que ha ido todo muy rápido desde que se plantó la idea hasta que hoy la vamos a ver materializarse, ¿imagino que no le costó demasiado convencer a quiénes debían tomar la decisión?

–Están super convencidos, yo estaba esperando a ver qué pasaba, porque hemos creado una asociación y ya está en marcha toda la burocracia, la junta directiva y los estatutos... Todo lo que hay que hacer para poder realizarla. Cuando me dijeron que se inauguraba fue un sueño, ya lo era ser embajadora del tomate ‘Maravilla’ de Caparrós y ahora hacer bandera del tomate para Almería y unir a todos es increíble. He tardado nueve años pero lo he conseguido.

–Nueve años se dice pronto pero es una barbaridad de tiempo, ¿a nadie se le había ocurrido llevar a cabo lo que usted estaba diciendo?

–Todas las cofradías me decían que la montara pero yo no sabía cómo, no sabía con quién hablar. No lo había dicho donde tenía que decirlo. Ha sido tan rápido el proceso para unir a todas las federaciones de cofradías de Almería que aún no me lo creo.

–Para un almeriense que ahora esté leyendo esta conversación, ¿Qué cambios va a suponer que haya una cofradía del tomate en su tierra?

–La cofradía es importante porque va al margen de las marcas, es hablar del producto, de nuestro gran tomate, vamos a llevar su nombre a todos los rincones de España y del mundo. Ahí es donde viene la importancia, no es algo de una empresa sino una unión de todos quienes se dejan la piel cada día. El tomate nos une. Tenemos tantas variedades para todos los gustos (cherry, rosa, RAF...), que ahora le vamos a dar cabida a todos.

–Y al mediodía, su turno. ¿Qué van a hacer durante el acto de presentación junto al chef?

–Vamos a hacer lo que buscamos que sea el espíritu de la cofradía. Quiero contar de primera mano a todos, porque es importante, qué vamos a hacer a partir de ahora. Estará José Alvarez, que está en la junta directiva y tiene una Estrella Michelín con el restaurante ‘La Costa’. Es importante quien lo cultiva pero también quien lo cocina.

–Aunque todo lo que ocurra por la mañana no va a ser el final, han montado un buen sarao por la provincia tanto el sábado como el domingo.

–Por la noche hay una cena de gala en Avenida Hotel a partir de las ocho y media de la tarde. Antes, por la mañana, se nombrará cofrades de honor a la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y a Vicente del Bosque.

–Una de las figuras que más atrayente es leyendo el cartel es Vicente del Bosque, ganador nada más y nada menos que de un mundial. ¿Cómo se les ocurrió que estuviera?

–Vicente del Bosque es imagen del tomate Lobello, está muy unido a la agricultura y no se quiere perder una ocasión como esta, en cuanto se lo ofrecieron dijo que sí.

–¿Qué importancia tiene comprar siempre producto de kilómetro cero?

–Le digo a la gente que mire siempre de donde viene el tomate y que compre producto de aquí. En Italia vi una caja de tomates que era de Caparrós y ponía que era de origen italiano. Se lo dije al del supermercado y me respondió que “no pasaba nada”. Conseguí que lo cambiara. El consumidor tiene que saber de donde viene el tomate y consumir producto nacional.