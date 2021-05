Vecino ilustre conocido por su trabajo durante tantos años de dinamización de la economía de la comarca de Los Vélez gracias a su empresa, Expo Centro Soriano, pero también por su labor en los aspectos más sociales por la defensa de los intereses y la proyección del valor del entorno rural. Pascual Soriano, vecino de Chirivel, siempre dice que es “de Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez Rubio”, haciendo referencia a que se siente de toda la comarca de Los Vélez, pues los considera hermanos. De hecho, por raíces familiares, el tiene un poco de todos ellos.

Pese a no dedicarse al principal motor económico de este enclave, que son la agricultura y la ganadería, Soriano ha sido capaz de dinamizar esta zona del norte almeriense desde que heredara un importante legado de su padre, Antonio ‘El Rojo’, con Muebles Soriano. Junto a sus hermanos Gabriel y José hicieron grande esta carpintería. Allí, en su taller, fue donde a mediados de los años cincuenta comenzaron a fabricar todos aquellos juguetes que revolucionaron y tanto éxito tuvieron entre los más pequeños. Amante de la naturaleza, donde la caza menor siempre ha sido una de sus grandes aficiones, el negocio familiar ampliaba miras y montaba también sección de armería. Esta comenzaba su andadura en 1.970, primero en el negocio que le compraron a un vecino en la carrera del Mercado, y posteriormente pasaría a integrarse dentro de las grandes instalaciones con las que cuenta Expo Centro Soriano en Plaza San Nicolás, en el municipio de Vélez Rubio. Tal ha sido el trabajo, que Pascual Soriano ha sido capaz de convertir a su armería en una de las más importantes del país, referencia para cazadores no solo almerienses, sino de muchas provincias. De hecho, en el año 2006 fue la sexta armería con más ventas del país, y desde 2.014 hasta la actualidad es la que más vende en Andalucía.

Apuesta por “la unión de los municipios, y dejar de lado las diferencias políticas por el bien y en interés general”

Qué duda cabe que no hay mejor contribución para poner el nombre de la comarca fuera de sus límites, llegando a ser referente en este ámbito y participando en las ferias españolas más importantes.Para Pascual, ahora más que nunca, “los cuatro pueblos tienen que estar muy unidos. Hay que dejar de un lado la política y las ideas diferentes para prosperar por el bien común, que es seguir avanzando y luchar contra la despoblación poniendo en valor el potencial que aquí tenemos, porque es enorme”.Con motivo de la efemérides de una Terracultura que hoy se debería estar celebrando, pero con una situación sanitaria que lo impide, Soriano recuerda la importancia que tiene un evento para la zona en el que él ha participado desde el primer día. “El Ayuntamiento y toda la organización siempre se ha portado conmigo de manera inmejorable, y siempre me han cedido un espacio para la armería, y eso que en realidad no tiene que ver con la temática de la feria. Pero sí en cierto modo, porque la verdad es que siempre ha tenido mucho éxito, como curiosidad para todos los visitantes, por ser un rincón enrolado a la caza al que yo siempre vinculo con la naturaleza, y eso siempre se ha valorado mucho. Además, y también, hemos hecho negocio, pues va mucha gente que está relacionada con el entorno y tiene también estas aficiones”, recuerda el empresario, quien lamenta la no celebración de esta edición, pero subraya que “Terracultura debe predominar en el tiempo. La afluencia siempre ha sido impresionante. Es un evento diferente, gusta, es una muestra del orgullo real en el interior. Los últimos años la gente que visita ya se trae a toda la familia. Se aprecia y valora una forma de vida y de trabajo que tiene un gran futuro por delante”.

“Chirivel es un municipio especial y muy estratégico. Está a nueve kilómetros de la provincia de Murcia y a otros nueve por el norte de Granada. Y es digno de alabar el gran trabajo que se ha hecho en todos estos años, cambiando las tierras de trigo y otros cereales que había camino a Oria para reconvertirlas al almendro, un cultivo próspero y que hoy es un referente en España”.

Ha participado con estand en las diez ediciones presenciales de Terracultura llevadas a cabo hasta la fecha

“Afortunadamente, personas como José Torregrosa, el alcalde de Chirivel, que es magnífico, hacen que aunque ahora no se pueda celebrar la feria, esta siga viva y seguro que en 2.023 va a ser un evento inolvidable”, cuenta Soriano, quien será uno de los fijos con su gran estand de armería en esta feria que se ha hecho una imprescindible en el panorama nacional.

Ahí va estar siempre Soriano, no solo para poner en valor y mostrar su negocio, eso es algo para lo que él ya trabaja a diario. Pero su afán es si cabe mayor por aprovechar todas esas oportunidades que se brindan para fomentar la cultura, la tradición y la economía de esta, la comarca de Los Vélez, que en definitiva es un gran espejo para una España rural que tiene que luchar contra la despoblación y que en este pequeño rincón almeriense se ha hallado la fórmula para el éxito. Aquí está la llave de un futuro que pasa por la sostenibilidad y la economía en armonía con el medio ambiente.