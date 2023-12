Resaca de la lotería: Almería y el Gordo, muchos premios y pocos euros

Muchos premios pero pocos euros. Esa podría ser la sinopsis de la historia de Almería y el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de este 2023. Hasta la salida del Gordo, que fue el más tardío de la historia del sorteo pasadas las 13:20 horas del mediodía del viernes, en la provincia apenas se habían repartido algo más de medio millón de euros entre los cuatro quintos y el segundo, pero con el 88008 y los doce décimos vendidos en siete municipios la cifra se disparaba hasta superar los 5,5 millones de euros. Una cantidad exigua si se compara con los 60 millones que solamente dejó el Gordo en Roquetas de Mar el año pasado con 150 décimos vendidos, pero que viene a refrendar que Almería tiene un idilio permanente con este sorteo y el primer premio siempre suele dejar un recuerdo cada año en la provincia.

En el desglose, los números 45.353, 88.979, 86.007 y 37.038, correspondientes a cuatro quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, dotados con 60.000 euros a la serie, dejaron ayer en la provincia de Almería un total de 468.000 euros en 78 décimos repartidos entre la capital, El Ejido, Roquetas de Mar, Gádor, Vícar, Huércal Overa, Carboneras y Mojácar.

En el caso del segundo, el 58303, se vendían dos décimos en el Centro Comercial Copo de El Ejido y en la Administración número 1 de Carboneras por lo que los agraciados cobrarán 125.000 euros cada uno.

El 88.008 agraciado con ‘El Gordo’ repartía un total de 4,8 millones de euros llegando a siete municipios:Almería, Vera, Pulpí, Adra, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar y dejando a una administración de la capital con triple premio, ya que ‘El Bonsái de la Suerte’ ha dado también otros dos quintos premios durante la jornada.

El establecimiento que regenta Sergio López redoblaba ayer la alegría desde el barrio de Nueva Andalucía, en la calle Pérez Galdós, después de conocer que vendió tres décimos del mayor premio del sorteo, con lo que ha repartido 1,2 millones de euros a los que se suman los, al menos, 174.000 euros que ha repartido con la venta de tercer quinto premio, el 88.979, y del sexto quinto premio, el 86.007.

“Ahora mismo estoy en una nube, no me salen ni las palabras”, ha indicado López, quien ha asegurado que no se “esperaba para nada” el cómo se han sucedido los hechos a lo largo de la mañana. “Ya era satisfactorio haber dado dos quintos premios, uno de ellos con hasta 28 décimos, pero cuando ha salido ‘El Gordo’ y visto que lo había vendido, he pensado: esto ya queda para la historia”, ha trasladado en declaraciones a Europa Press.

Acompañado de su madre en todo momento, el propietario de ‘El Bonsái de la Suerte’, ha asegurado que, ahora, “toca celebrarlo comiendo en familia” para, después, “seguir al pie del cañón con nuestros clientes”. “Espero que ahora se venda mucho más para el sorteo de ‘El Niño’”, ha concluido entre risas.

Otros dos de los décimos del primer premio se despachaban en el punto de venta mixto que regenta Marisol Lozano en Puente del Río en Adra, donde se han repartido 800.000 euros en premios. “Hace unos pocos años también dimos un quinto premio y el pasado mes de octubre otro de la Lotería Nacional”, ha explicado la dueña de este estanco donde han celebrado el premio.

Los cuatro quintos reparten 78 décimos y 468.000 euros en nueve municipios

En total han sido 12 décimos de ‘El Gordo’ los que han llegado a la provincia de Almería, de los que cinco se han quedado en la capital ya que, además de los tres décimos vendidos por el agraciado lotero, otro ha sido despachado en la administración de loterías del centro comercial Carrefour y otro más ha sido vendido por ‘La Trece’, la popular administración que se ha hecho famosa por esconder por el barrio números para el sorteo año tras año.

Jesús Ibáñez, el lotero de ‘La Trece’, se ha mostrado muy contento tras saber que había conseguido atraer la suerte de ‘El Gordo’ hasta la capital. “Nos da mucha ilusión y mucha alegría”, ha indicado nada más enterarse de que había vendido un décimo.

El lotero de esta bulliciosa zona en torno a la calle Artés de Arcos de la capital, que este año ha llevado su iniciativa de ‘Se busca El Gordo’ incluso debajo del mar, ha ido aumentando la cuantía de los premios que ha dado cada año con el sorteo, ya que el pasado año vendió uno de los cuartos premios mientras que en 2021 repartió 8,5 millones de euros con un tercer premio.

El primer premio de la Lotería de Navidad se ha repartido por lo largo y ancho de la provincia, con especial predilección por los municipios costeros, ya que además se ha despachado un décimo en cada una de las localidades de Campohermoso en Níjar, en Pulpí, en Roquetas de Mar, en Vera y en Vícar, donde la administración número 2 de Las Cabañuelas, conocida como ‘El Trébol Dorado’, ha vendido un décimo de ‘El Gordo’ aunque ya venía de dar, poco antes, dos quintos premios con sendos décimos de los números 45.353 y 88.979.

“Esto ha sido una locura; a esta hora no sé ni dónde tenga las cabeza, ni las llaves”, ha afirmado el propietario, Eduardo Linares, quien ha desvelado que el agraciado con el primer premio de la Lotería de Navidad “es del barrio, lo compró en ventanilla, y ya ha venido a verme”. “Incluso nos hemos hecho una foto con el décimo”, ha remarcado.

Linares, cuya administración cuenta con una larga trayectoria de premios en sus 12 años de vida, ha remarcado que, “aunque siempre damos algún premio”, los de este año “han sido para gente que lo merece por ser nuestros clientes habituales”.

“Ha sido una mañana de nervios cuando ha empezado a venir la gente premiada, pero lo bueno es que se ha quedado en Las Cabañuelas y eso nos gusta, ha concluido.

Segundo premio

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que ha recaído en el 58303, también ha recalado en la provincia almeriense, en concreto en las localidades de El Ejido y Carboneras, donde se han vendido dos décimos que han dejado un total de 250.000 euros.

La administración de lotería del centro comercial Copo de El Ejido ha sido una de las que ha repartido parte de este premio que también se ha vendido en la calle del Mar número 7 de Carboneras, acercando la suerte a sus vecinos.

Los quintos premios también se han dejado caer en la provincia almeriense, donde el recuento provisional apunta a un total de 78 décimos vendidos en toda la provincia del Segundo, Tercero, Sexto y Octavo Quinto Premio del Sorteo, lo que se traduciría en 468.000 euros en total a repartir entre sus beneficiarios.

De entre ellos destaca la Administración número 6 de Las Norias, en El Ejido, que ha llegado a repartir al menos un décimo de cada uno de los números afortunados que han recalado en la provincia con el quinto premio: el 45353, el 88979 y el 86007 y el 37038, con los que ha llegado a dar hasta 60.000 euros.

La dispersión de premios ha sido aún mayor en Gádor, ya que si bien el sexto quinto premio del Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado una cantidad algo menor -54.000 euros- la peña creada por la dueña del establecimiento Carmela Shop sobre ocho décimos ha multiplicado el número de beneficiarios con pequeños premios de 600 euros por papeleta muy agradecidos entre sus portadores.