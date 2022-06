Aura Garrido: “Siempre me ha atraído poder vivir muchas vidas”

“Siempre me ha atraído de este trabajo poder vivir muchas vidas y poder explorar muchos personajes muy diferentes. Tengo la suerte de que me han ido dando posibilidades de ir haciendo cosas distintas. Y es lo mejor que me ha pasado”. La que se pronuncia así es la actriz Aura Garrido, protagonista de ‘Amanece’ del director Juan Francisco Viruega.

La intérprete concluyó precisamente este jueves su participación en el rodaje de este proyecto del que destaca, en una entrevista con EFE, la “belleza” de un guión “muy poético”. “Juan Francisco tiene un lenguaje muy particular, muy personal, y el guión tenía un tono muy íntimo, muy personal, que me atrajo mucho”, explica.

“'Amanece' es una película sobre tres mujeres, una madre (Isabel Ampudia) y sus dos hijas (Iria del Río y Aura Garrido). Mi personaje, Alba, lleva muchos años viviendo en Madrid. Se fue hace tiempo. Está bastante desconectada de su tierra, Almería, de su familia, de su madre. Y en esta película es el momento en el que vuelve a casa a reencontrarse”, explica.

De su experiencia en Almería, asegura que es una “maravilla” regresar a una tierra que había visitado de pequeña y poder “conocer de la mano de Juanfran todos esos espacios tan especiales”. “Es una región fantástica que tiene una diversidad de paisajes increíbles”, subraya.

La actriz tiene claro que para elegir un proyecto, en su caso, confluyen varios factores. Primero, tiene que atraerla con algo que le “apetezca contar” y que le “suponga un reto”, explorando “algo nuevo. “Para mí, tiene muchísimo peso, y cada vez más, con quién voy a rodar. Para mí es muy importante estar a gusto trabajando”, añade asimismo.

Destaca también la labor del director Viruega con este proyecto en el que hay algo “muy sutil que no sé explicar muy bien pero que él transmite muy bien cuando te cuenta la película, cuando te habla de los personajes, de la tierra” “Te atrae mucho y te envuelve mucho en el universo en el que se quiere expresar y es muy especial rodar así”, apostilla.

Asimismo, asegura que ha sido un placer trabajar con Ampudia y Del Río. “Han sido muy pocos días con esta parte de la familia pero ha sido muy bonito crear esa estructura familiar, esas relaciones entre madre e hijas”.

Con Iria del Río trabajó “muy brevemente” en la serie ‘El Ministerio del Tiempo’. En esa producción, Iria “hacía de mi nieta y ahora hace de mi hermana” “Teníamos muchas bromas” por este motivo, confiesa.

Al ser interpelada si es posible que regrese a este ficticio Ministerio, asegura no saberlo. “Eso, con ‘El Ministerio del Tiempo’, nunca se sabe, porque siempre hemos ido renovando sin saberlo. Así que ojalá. Ojalá que sí, porque es una serie maravillosa”, matiza.

En fechas próximas Amazon Prime estrenará la serie ‘Un asunto privado’, a cargo de Bambú Producciones y protagonizada por Garrido y el actor Jean Reno, y seleccionada para competir en la Sección Oficial de la 61 edición del Festival de Televisión de Montecarlo, este fin de semana.

“Es una serie muy particular. Tiene un tono muy especial. Mi personaje, Marina, es una chica que viene de una familia de finales de los años 40 en Galicia. Viene de una familia de policías. Tiene mucho carácter y es muy particular y ella quiere ser policía y no le dejan porque es mujer”, explica.

“Hay un asesino en serie suelto y ella coge a su mayordomo, que es Jean Reno, y decide a ponerse a investigar como una especie de Sherlock y Watson de pacotilla por su cuenta los asesinatos”, relata en tono jocoso.

Sobre trabajar para una plataforma digital como ésta, sostiene que hay tanto “cosas en común” como “muy diferentes” con el cine o la televisión. “Depende del proyecto”, incide, aunque reconoce que ‘Un asunto privado’ es “muy compleja, con mucha acción”; es casi el “extremo opuesto” a ‘Amanece’.

Por ello, afirma que no puede elegir entre un medio u otro, aunque reconoce que para ella el cine “tiene una connotación muy especial” y es “lo primero" que la "apasionó de esta industria".

Sin decir nombres, admite que hay “muchísimos” directores y compañeros de profesión con los que quiere trabajar, así como que le gustaría realizar más comedias. “Es verdad que la serie ‘Un asunto privado’ tiene mucha comedia, lo que pasa es que luego tiene mucha acción. Es algo que me apetece explorar mucho”, resalta.

Sobre el estado de la industria, afirma que es una cuestión “compleja”. “Nosotros tuvimos la suerte de que durante el confinamiento se consumió muchísimo cine y muchísima televisión. Y ahí las plataformas se pusieron enseguida a producir nuevas series para poder renovar contenido”, manifiesta.

“Ha habido mucho trabajo, pero sólo de plataformas porque eran los únicos que se lo podían permitir”, dice, añadiendo que ahora existen otros factores como una “muy complicada” ley del cine que “va a afectar muchísimo”. “Va a ser muy complejo rodar una película como ésta o como casi todas en nuestro país. Es un momento agridulce para muchas cosas”, concluye.