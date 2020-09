Confinan a todos los alumnos y al tutor de la clase de 1º de Primaria en el CEIP Indalo de la capital

Otro caso de un alumno positivo en COVID-19 ha provocado que tenga que confinarse a todos los alumnos y al tutor de la clase de 1º de Primaria en el CEIP Indalo de la capital, en la calle Granada. Según ha podido saber Diario de Almería, la familia avisó al coordinador COVID el sábado por la noche y de inmediato se puso en marcha el correspondiente protocolo, que indica que se debe avisar a Salud y al resto de familias de alumnos que han tenido contacto con el menor en los días anteriores, así como al resto de personas de su entorno.

Por el momento, los alumnos están a la espera de que les citen para practicarles los análisis PCR que determinarán si se ha contagiado con el virus o por el contrario están sanos. No obstante, algunos padres han indicado a este periódico que hasta ahora no hay ningún alumno que haya manifestado síntomas. No obstante, todos están en cuarentena y hoy no ha habido clase en este curso de Educación Primaria.