Los vecinos de Berja conviven desde hace más de una semana con un enemigo a las puertas, una amenaza cercana, a unos cuatro kilómetros del núcleo urbano en dirección al paraje de Chirán. Y no es la pantera de Castala. El virus SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad de la COVID-19, ha infectado a una veintena de temporeros de una finca agraria y pese a que han cumplido a rajatabla todas las medidas de prevención del contagio desde el minuto cero, con aislamiento domiciliario y vigilancia médica, mantiene en vilo a la población virgitana y el Ayuntamiento llegó a plantear, cuando apuntaba a catástrofe y descontrol, un retroceso en la desescalada. Pero han pasado los días y ese miedo se ha ido desvaneciendo conforme ha ido avanzando la cuarentena de los contagiados, una treintena que se quedan en 27 con el reajuste de los falsos positivos, derivando hacia una situación epidemiológica bajo control que daría pie a rebajar las restricciones.

Después de conocer el foco de la finca del Bellicar y otros positivos, que resultaron ser erróneos como ocurrió con un trabajador de la panadería y una vecina de la tercera edad, el consistorio extremó todas las precauciones, con desinfección de las calles y cerró al público las instalaciones culturales y deportivas, incluidas piscinas, solicitando a las autoridades competentes una revisión de la situación y si hiciera falta un paso atrás hacia la fase anterior de la desescalada. “En la nueva normalidad hay que actuar, no nos puede pasar como al principio de la pandemia que lo vimos venir de otros países y aún así nos faltó previsión”, reconoce José Carlos Lupión, alcalde de Berja. Pero esas medidas no son necesarias, al menos de momento.

Desde este martes han reabierto al público las instalaciones municipales, si bien no permitirán a los vecinos que bajen la guardia en el cumplimiento de la normativa con una decena de multas por ir sin la mascarilla y el consistorio no lo hará en materia de higiene de las calles, plazas y edificios. En su lucha contra el coronavirus, Berja tiene un aliado en los agricultores y vecinos de la localidad que se han sumado de manera voluntaria y altruista a la ruta de desinfección que complementa el baldeo del servicio municipal con una nueva máquina comprada para la ocasión. Sin embargo, no todos han valorado de forma favorable la reapertura de los puntos de encuentro y convivencia vecinal. El PSOE ha pedido al primer edil que recapacite y no improvise una nueva normalidad que no es real y lo acusa de cometer una temeridad.

Mientras la localidad virgitana aparca las restricciones con siete casos activos sin incluir el foco de los temporeros agrícolas, otros pueblos de la comarca continúan con su blindaje. Dice el refrán que cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pongas las tuyas a remojar y cuando la presión pandémica empezó a hacer estragos en forma de positivos en la Alpujarra más de un pueblo activó las alarmas. Es el caso de Laujar, ayuntamiento que canceló todas las actividades de la programación estival, cerró las instalaciones municipales y cortó incluso el agua de los pilares tras el pleno de 16 de julio porque se había producido un contagio en la residencia de mayores de Fuente Victoria que resultó ser otro de los falsos positivos.

Poco después se conocía el contagio de Almudena Morales, alcaldesa de Laujar, y hoy son siete ya los positivos que se consideran nuevo brote activo en investigación en uno de los pueblos que antes reaccionó. En los últimos días, pese a que no figuran todavía en la estadística de la Consejería de Salud, está siendo uno de los municipios con mayor número de casos de la comarca tras el aislamiento domiciliario de su regidora. Y Fondón, el que días atrás había propiciado que otros pueblos como el de Laujar tuvieran que adaptar maniobras preventivas con las que evitar la propagación de un virus que supuestamente se había colado en el geriátrico de Fuente Victoria (Moraima), sigue libre de coronavirus y este martes ha sido el que ha tomado medidas de seguridad como la suspensión de los mercadillos de los días 2 y 16 de cada mes y prescindir de la atención al público del consistorio salvo casos de extrema necesidad a través de ventanilla habilitando la gestión telemática de servicios.

El bando emitido del alcalde de Fondón, Valentín Martín Ramírez, reconoce textualmente que esta decisión se debe al aumento de los contagios en un pueblo limítrofe, dada la proximidad y numerosas relaciones interpersonales diarias con sus vecinos. El Ayuntamiento de Dalías hizo lo mismo por su cercanía a Berja, cerrando parques municipales y zonas de recreo como el Arroyo de Celín, y este martes conocía que su secretaria se había contagiado y ha tenido que cerrar el consistorio para su desinfección. Prohíbe que los espacios públicos sean usados como zonas de reuniones y recreo. El alcalde de Paterna recomienda quedarse en casa o en enclaves y lugares donde no se coincida con otros vecinos y se ha suspendido el cine de verano y mercadillos en la localidad granadina de Ugíjar por el temor a una transmisión covídica entre localidades próximas. Desconfianza y recelo entre vecinos en una comarca que llegó incluso a cortar el acceso por carretera a finales de marzo para evitar la llegada de visitantes durante el confinamiento. El enemigo está a las puertas.