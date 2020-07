El PSOE de Berja pide que se mantengan cerrados los espacios públicos

El PSOE de Berja ha pedido al Ayuntamiento que mantenga cerrados los espacios públicos del municipio, ante la falta de información oficial sobre la evolución de la pandemia en el término municipal. Los socialistas consideran que abrir el pabellón de deportes, las piscinas municipales, la biblioteca y otros espacios públicos “sin tener todavía una confirmación oficial del número real de casos existentes en el municipio” constituye “una temeridad”, por lo que esperan que el Consistorio mantenga estos espacios cerrados, siga efectuando la limpieza y desinfección viaria en todos los núcleos de población e insista en advertir a los vecinos de la necesidad de utilizar la mascarilla y mantener la distancia social.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Arévalo, ha recordado que municipios cercanos a Berja en los que no se han detectado casos de covid-19 están actuando “con prudencia” y mantienen cerradas sus instalaciones, a la espera de que mejoren los datos registrados en la comarca en estos últimos días.

“La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía aún no ha confirmado el número real de positivos del último brote registrado en el municipio y la información que está dando desde el Ayuntamiento de Berja en redes sociales no es clara”, ha lamentado Arévalo, quien recuerda que “hemos pasado de una situación de alarma social hace cinco días, en la que el alcalde, José Carlos Lupión, pedía la vuelta a una fase anterior, a una ‘nueva normalidad’ que no es real, pues aún hay familias del municipio que están guardando cuarentena”.

En este punto, la portavoz socialista ha subrayado en la necesidad de que el Gobierno andaluz empiece a ser “transparente a la hora de comunicar los datos de los contagios”, porque “lo que no es de recibo es que los virgitanos, a día de hoy, no conozcan cuántos casos hay realmente en el municipio”. “El alcalde debería exigir a la Junta de Andalucía rigor en las informaciones, porque lo contrario puede generar la sensación de que todo está controlado, cuando no es así”, ha advertido.

Ante esta situación, el PSOE virgitano apuesta por “trasladar a la ciudadanía un mensaje de cautela y responsabilidad”. “Estamos en una comarca con mucha población y mucho movimiento de gente y hay que extremar las precauciones, todos debemos ser responsables para superar esta situación”, ha insistido.