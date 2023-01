El Gobierno convoca este viernes una cumbre con Junta y Ayuntamiento para desbloquear el soterramiento

La segunda fase de integración del ferrocarril a su paso por Almería, una actuación imprescindible para la llegadas del AVE valorada en torno a los 240 millones de euros, afronta este viernes una encuentro decisivo que permitirá desbloquear o no el desencuentro entre la administración estatal y autonómica sobre el modelo de financiación. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha convocado a una reunión de carácter técnico a los interlocutores de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería para analizar las posibilidades de continuar con el proyecto que se iniciaba con su aprobación por el consejo de administración de la sociedad Almería Alta Velocidad el 10 de mayo de 2018. La propuesta que elevó a principios de enero la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para hacerse cargo exclusivamente de la construcción y explotación de la futura estación y el aparcamiento echó cinco años de avances y negociaciones al poner sobre la mesa una alternativa económica que el Gobierno no está dispuesta a aceptar.

El encuentro de las tres administraciones integradas en la actuación urbanística y ferroviaria tendrá lugar de manera telemática a primera hora de la mañana del viernes, como viene ocurriendo en las reuniones de los últimos meses en las que han ido perfilando el proyecto y su financiación. El Ministerio, a través de ADIF Alta Velocidad, no ha accedido de momento a la convocatoria "extraordinaria y urgente" del consejo de administración de la sociedad que han solicitado tanto el Ayuntamiento como la administración andaluza, si bien esta toma de contacto permitirá aclarar conceptos y despejar las incógnitas que han sembrado con sus acusaciones en los últimos días. El Mitma aseguró que la Junta había roto el consenso sobre el soterramiento en Almería y cuestionó su falta de lealtad institucional, mientras la Junta se defendía planteando que mantenían su compromiso y que había sido el Gobierno el que frenaba esta infraestructura al rechazar su propuesta. Por su parte, el consistorio almeriense lanzaba inicialmente mensajes de conciliación, instando a las dos administraciones al entendimiento por el bien de los intereses de Almería, si bien en las últimas horas también ha protagonizado fuertes críticas contra el Ministerio como este martes cuando Ana Martínez Labella ha asegurado que "han dado un portazo a la ciudad".

Con el telón de fondo de las elecciones y los ataques partidistas, de grupos municipales y parlamentarios, este martes se ha celebrado una reunión limitada a los cargos socialistas con la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, en la que han participado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Adriana Valverde, y el diputado Indalecio Gutiérrez. Este miércoles se darán a conocer las primeras reflexiones de ese encuentro, horas antes de la reunión de carácter técnico en la que el Mitma dejará bien claro a la administración andaluza que no aceptan su propuesta de invertir 45,8 millones de los fondos europeos en la estación de autobuses y aparcamiento subterráneo. El convenio de colaboración suscrito en mayo de 2010 establecía que Grupo Fomento asumiría el 67% del gasto en la integración del ferrocarril, el Ayuntamiento un 20,6% y la Junta un 12,4%. Ahora la administración andaluza asegura que ese acuerdo se ha extinguido y que están dispuestos a asumir un 19,5% de la inversión si se acepta su plan.

El portavoz de la Junta y exalcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha argumentado que la propuesta planteada desde la cartera de Fomento es "razonable", aunque la misma implique para separar y limitar la participación autonómica, con la estación y el parking, del resto de la intervención que asumirían en exclusiva el Gobierno y el Ayuntamiento. El viceconsejero Mario Muñoz-Atanet, que ha sido interlocutor de Fomento en las últimas reuniones de esta sociedad tripartita, indicaba a Diario de Almería que es una actuación prioritaria y no harán ninguna propuesta que ponga en riesgo el desarrollo soterramiento, si bien no entendían el problema para dedicar su aportación a dos conceptos incluidos en la infraestructura: "Si el dinero va a la misma cesta, da lo mismo que se destine a vías, muro o estación y aparcamiento”.

Desde el departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez entienden que esta opción no es aceptable porque rompe el consenso establecido en los últimos años en el seno de la sociedad Almería Alta Velocidad, máxime con la entrada y fiscalización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) (más de 75 millones de euros) que condicionan el cumplimiento del conjunto de las actuaciones. La propuesta de la Junta implica, según el Mitma, dejar de compartir "riesgos financieros" entre todos los participantes, una falta de compromiso de la Junta con la que no van a tragar: "No puedo imaginar si quiera un escenario en el que la Junta tire a la basura todo el trabajo que hemos estado haciendo durante estos años y comprometa los plazos y la financiación europea, confío aún en que no tenemos que llegar a eso", expresaba a este periódico la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera.