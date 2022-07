“En la Hermandad somos una gran familia de 300 hermanos”

El que su padre fuera médico le hizo llevar una infancia y juventud ambulante entre Granada (donde nació), Ciudad Real, Carboneras para aterrizar definitivamente en Almería con 15 años. Aquí se enamoró de nuestra luz, nuestro mar y nuestras tapas... y aquí se quedó.

–Quien llega a Almería, llega llorando y cuando se va, se va llorando, afirma el dicho popular.

–Pues mira, algo de eso me pasó a mí. Cuando destinaron a mi padre, que era médico, a Almería yo tenía 15 años y de entrada no me gustó la ciudad. Yo quería acabar mis estudios de Bachillerato en La Salle e irme a vivir a Granada. Pero pronto me cautivo su luminosidad, sus maravillosas playas, que hacen tan placentero el verano, y sus incomparables tapas y ya no quise irme. Me considero una almeriense más.

–Sí que te fuiste un año...

–Bueno, pero aquello fue para estudiar Ortopedia que tuve que hacerlo en Madrid. Cuando acabé regresé a Almería y comencé a trabajar en la ortopedia de mi madre; y recientemente he abierto la mía propia. ¿Puedes poner el nombre? (sí, puedo) Se llama Sanex y está en la Avda. del Mediterráneo.

"En 2010 fui a la iglesia de San Sebastián, vi la procesión de la Virgen del Carmen y quedé prendada de ella”

–Y de tal palo, tal astilla...

–Ja, ja, ja. Lo dices por mi hijo de 7 años, ¿verdad? Desde que era un coco le gusta estar allí y me dice: “Mamá, cuando sea grande yo quiero ser de la ortopedia”. Sería la tercera generación de ortopedas en la familia.

–¿Cómo llega una granadina a la Hermandad de la Virgen del Carmen de Almería?

–Pues de casualidad. En 2010 iba a casarme pero no estaba confirmada. Fui a la iglesia de San Sebastián, me atendió don Ginés, el actual Obispo de Getafe, y me dijo que no era obligatorio estarlo. Pero yo le insistí y me metió en un grupo de confirmación. Aquel año vi la procesión de la Virgen del Carmen, con sus túnicas y escapularios, y me fascinó. Me inscribí en la Hermandad y en ella llevo ya 12 años.

–Carrera fulgurante la tuya: en sólo 12 años ya eres Hermana Mayor.

–Lo más ajeno que tenía yo era ocupar este cargo algún día. El anterior Hermano Mayor, José Esteban (no, no es familia mía a pesar de llevar el mismo apellido) me ofreció el cargo de tesorera y lo acepté. Aquello fue hace 6 años y a principios de este 2022 hubo elecciones, nadie quiso dar el paso al frente y me tocó a mí. Lo hice gustosa, en el sentido de que la Hermandad de la Virgen del Carmen de las Huertas es una gran familia y las relaciones entre los 300 hermanos aproximadamente que somos son excelentes.

"Hoy presido mi primera procesión como hermana, mayor, estoy muy emocionada y responsabilizada”

–Proyecto continuista el tuyo, según tengo entendido.

–Cuando algo funciona bien es tontería darle un cambio radical. Sí, mi idea es seguir la línea de trabajo y actividades que han marcado las anteriores juntas directivas.

–Esta semana que hoy acaba ha sido tu ‘bautizo’ presidencial.

–¡Qué semanica, por Dios! Entera de actividades por la festividad litúrgica de la Virgen que celebramos ayer. Tuvimos el Pregón, el Septenario, la exposición de la Imagen de la Virgen y quizá los más comentado: la retransmisión de la misa que ofició el consiliario, Manuel Cuadrado, el domingo pasado por Canal Sur para toda Andalucía.

–Y hoy domingo 17 de julio, el broche de oro.

–Pues sí, la procesión de la Virgen del Carmen tras la misa de 19.30, que este año presenta una llamativa novedad: la realizaremos por las calles de la parroquia, por el antiguo barrio de las Huertas, en un intento de que resulte más entrañable y familiar. Espero que guste.