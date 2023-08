“Llevo soñando con el día de mi alternativa desde que tengo uso de razón”

A pesar de sus 23 años cumplidos hace poco, Jorge Martínez es persona seria y reflexiva, quizá propiciado por haber tenido que abandonar el hogar familiar muy joven para ser torero. De su Totana natal se vino a Almería en cuya Escuela Taurina fue alumno des-tacado. El lunes 21 de Agosto de 2023 será una fecha que nunca olvidará: el día de su alternativa.

–Pues yo creía que todos los niños quieren ser futbolistas...

–¡Ja, ja, ja! En mi caso siempre los he tenido clarísimo: desde niño he querido ser torero. Yo nací en Totana (Murcia) en el año 2000 y en mi casa se respiraba un cierto ambiente taurino, ya que mi padre intentó ser torero aunque sin éxito. Fue acabar la ESO e ingresé en la Escuela Taurina de Murcia.

–Pero acabaste en la de Escuela de Almería.

–Sí, ya que la de Murcia se cerró por problemas internos. Entonces Paco Ureña habló con Curro Vivas quien me recomendó venir a la de aquí. El 1 de junio de 2016 me vine a Almería y aquí encontré una familia que me acogió en su casa y un ambiente excelente en la Escuela Taurina que dirige Ruiz Manuel con Sergio Roldán de segundo. Ambos se han portado siempre muy bien conmigo.

–Aquel mismo año debutaste con tan sólo 16 años.

–Sí, toreé tres festivales. En 2018 fui el triunfador del Certamen Taurino de Canal Sur y me regalaron el que fue mi primer traje de luces. Al año siguiente ya debuté con picadores por lo que tuve que dejar la Escuela. Fue el 3 de agosto, en Pegalajar (Jaén). Ahí vi cumplido otro de mis sueños.

–Pero en 2020 llegó el Covid...

–Y todo se detuvo. Estuve trabajando un año largo en una fábrica para costear mis gastos y me bajó un poco la moral, la verdad. No sabía cuándo volverían a abrir las plazas de toros.

–Y te llegó algo inesperado desde México.

–Nos enteramos que habían convocado el programa ‘casa-toreo’. Allí que me fui yo y me encontré que había ¡60 alumnos! Quedé entre los seis finalistas y eso me sirvió para torear todo el año en ruedos mexicanos y una gran mejora en mi toreo por la mucha experiencia que adquirí.

–Regresas a España y participas en un nuevo Certamen.

–Sí, también organizado por Canal Sur, el Certamen de Circuitos de Novilladas sin picadores de Andalucía. Las cosas me fueron bien y de nuevo fui el triunfador., por lo que pasé a torear en los circuitos del Norte. Hoy día hay muy pocas novilladas y casi es la única forma de poder torear.

–Llega 2022 y de nuevo cruzas el charco...

–Sí, en invierno toreé dos novilladas más en México donde tengo muy buen cartel. Luego regresé a España y, para qué negarlo, redondeé una temporada de ensueño. Toreé con bastante éxito en plazas como Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Almería, Francia, Perú... En fin, todo me marchó a pedir de boca.

–Pero dos reconocimientos te hicieron especial ilusión.

–Pues sí: ser triunfador absoluto en las novilladas de San Isidro por tres peñas y la Empresa; y, sobre todo, el Capote de Paseo del Ayuntamiento d Almería que recogeré la mañana del día 21, que me acredita como triunfador de la Feria del pasado año.

–21 de agosto de 2023.

–¡Sueño desde que tengo uso de razón con ese momento! Será el día de mi alternativa en la plaza de mi tierra de adopción, con un cartel de lujo: Juan Ortega, Roca Rey y yo, con toros de Álvaro Núñez. No sé aún a quién brindaré el toro de mi alternativa ni el traje que llevaré de los seis que tengo; lo decidiré esa mañana.

–Cuadrilla que te acompañará.

–Todos de Almería: Curro Vivas, Juan Rojas y José Magaña.

–Ya tienes la primera corrida de toros firmada...

–Sí, el 13 de septiembre en Murcia, con Rafaelillo y Daniel Luque y toros de La Palmosilla.

Bueno pues sólo queda desear el taurino ¡¡Suerte maestro!!