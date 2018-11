Noche de emociones

El Auditorio Maestro Padilla fue el escenario el miércoles noche de una velada de emociones, especial y mágica, en la que confluyeron elementos únicos con motivo del undécimo aniversario de Diario de Almería y de los sextos premios de la cabecera provincial del Grupo Joly. Y fue tan singular porque el espectáculo The Opera Locos de Yllana, fusión de clásicos con un desternillante humor, resultó el brillante colofón musical de una gala emotiva en la que no faltaron la calidad humana de los cuatro galardonados, con una trayectoria impecable que se puso en valor y se reconoció sobre el escenario, ni la entrega y cariño de un público que llenó la platea.

Diario de Almería cumple once años al servicio de la provincia y nada mejor que celebrarlo con los principales agentes económicos y sociales de la provincia, así como representantes del conjunto de las administraciones públicas de los diferentes partidos e ideologías y con galardonados de primer nivel como la presidenta regional de Cruz Roja, María del Mar Pageo, el Festival de Teatro de El Ejido, la presentadora de los Informativos de Telecinco Isabel Jiménez y la Universidad de Almería que está celebrando su 25 aniversario. Fue una fiesta entre amigos, los casi un millar que acudieron a la Gala de ámbitos tan dispares como el de la política, educación, sindicalismo, empresas, las fuerzas y cuerpos de seguridad y justicia, solidaridad y arte y cultura, entre otros tantos, para festejar esta nueva efeméride y aplaudir la cuidada selección de almerienses ilustres, personas y entidades, que se han convertido en profetas en su tierra y también embajadores fuera de la provincia. La sexta edición de los premios de este periódico, que arrancó a las nueve de la noche en el Auditorio, fue una velada de emociones con discursos que llegan al alma como el alegato solidario de María del Mar Pageo de Cruz Roja en el que reivindicaba la responsabilidad de la sociedad almeriense con los que menos tienen. El alcalde ejidense, Francisco Góngora, recordó que el Festival de Teatro nace del pueblo y esa es la principal clave tanto de su éxito como permanencia y el rector de la Universidad, Carmelo Rodríguez Torreblanca, apeló a ese vínculo cada vez más estrecho de la provincia con el campus y sus investigadores y estudiantes. La periodista Isabel Jiménez tiró de anécdotas de sus primeros años de plumilla recorriendo los pueblos almerienses y no se olvidó de una histórica demanda en materia de comunicaciones ferroviarias: "El AVE pa' cuando".

Premiados todos de categoría y renombre, elegidos por un jurado de prestigio y multidisciplinar, por su contribución en los últimos años a la promoción doméstica y a la proyección internacional de los mejores valores de esta tierra. En anteriores ediciones han recogido los galardones promovidos por el Diario de Almería destacadas personalidades almerienses como el acuarelista Julio Visconti, Carlos Herrera, la diseñadora Patricia Rosales, el biólogo riojeño Ginés Morata, la actriz Nerea Camacho, el fotógrafo Carlos Pérez-Siquier o la directora de Comunicación del Parlamento de Europa Juana Lahousse-Juárez, entre otros, por citar sólo algunos de los que han subido al escenario. Nombres que han contribuido a la consolidación de la Gala de la cabecera más joven del Grupo Joly, que ya se ha convertido en una fecha marcada en rojo en el calendario de noviembre.

En la velada del miércoles se pudieron ver a los alcaldes y concejales que se desplazaron de la provincia, desde Níjar, Las Tres Villas, Vícar, Adra, El Ejido, Cantoria, Pulpí, Roquetas, Viator y Benahadux, así como a diputados y parlamentarios con la familia al completo de socialistas, populares y Ciudadanos. También los emprendedores, responsables de empresas que han colaborado activamente con el Diario en estos once años como Cajamar, Vicasol, Michelin, CASI, Grupo Caparrós y Banco Santander, entre otros, y los colectivos sociales como la FAAM, Verdiblanca y El Saliente, además de instituciones como la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería, Guardia Civil, Policía Nacional y la presidenta de la Audiencia, Lourdes Molina, y rostros conocidos como Mar Segura. Los casi un millar de personas que llenaron el patio de butacas, palcos y primera planta dieron una afectuosa acogida a los galardonados para disfrutar en la recta final del evento del singular concierto, con un innovador toque de humor de la mano de Yllana que no dudaron en enganchar al alcalde a la función y subirlo sobre el escenario. La gala arrancó poco después de las nueve de la noche, tras el incesante y paulatino goteo de los invitados por el photocall, cuyas imágenes se recogen hoy en una veintena de páginas y también en la web www.diariodealmeria.es, y se fue prolongando hasta la medianoche con un coctel tras el espectáculo servido por Catering Alcazaba.El maestro de ceremonias fue el director, Antonio Lao, quien abrió la gala desgranando el objetivo de unos premios consolidados en Almería: "Queremos reconocer la labor de los almerienses, de aquellos que han dedicado toda su vida a esta tierra y a los que triunfan fuera de ella, a los innovadores, aquellos que con su labor callada han logrado que Almería sea cada día más grande, más habitable, más creativa y más humana". Y así fue un año más. Mientras tanto sigue la labor de un equipo de profesionales del Diario que cada día dan el do de pecho.