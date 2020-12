Reme, de 71 años, "feliz" al ser la primera vacunada de COVID-19 en Almería

Se llama Reme, tiene 71 años y es residente en la Residencia Geriátrica Ciudad de El Ejido. Su nombre pasará a la historia de la provincia, puesto que se ha convertido en la primera mujer en Almería en ser vacunada contra la COVID-19. A lo largo de este domingo y mañana lunes serán vacunadas unas 150 personas en su centro (70 residentes, 30 personas del centro de día y 50 profesionales) y ella ha sido la primera en inyectarse el compuesto de la farmacéutica Pzifer.

La vacunación ha comenzado este domingo 27 de diciembre, prácticamente a la hora de comer. Las vacunas, custodiadas en Granada, han llegado a la una del mediodía a El Ejido y poco después, siempre respetando protocolos de actuación, se han administrado a los primeros pacientes. Reme, sin miedo, ha sido la primera y es un ejemplo para toda España. Mañana le tocará el turno a la Residencia de El Zapillo.

"Ha sido un momento muy esperado, es una gran oportunidad y estoy muy feliz por ser vacunada. No he sentido ningún dolor, no me duele ni chispa", decía Reme, en un audio enviado por el gabinete de prensa de la Junta de Andalucía.