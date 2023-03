Una triple alianza impone la candidatura del PSOE en la capital y dinamita la Agrupación

En política las necesidades y respuestas se recalibran de manera frenética y la capacidad para autoprogramarse de sus protagonistas los acaba embarcando con extraños compañeros de viaje. La cabeza de lista del PSOE y actual portavoz del Grupo Municipal, Adriana Valverde, ha conseguido el respaldo de las direcciones provincial y regional de su partido en su enfrentamiento con la Agrupación Local por la configuración de la candidatura de la capital. Carambolas del destino o no, los que hace tres meses hicieron todo lo posible por promover a otros alcaldables, ahora se han convertido en sus aliados frente a una ejecutiva local que tuvo que emplearse a fondo para que repitiera como candidata. La triple alianza de Adriana Valverde con los responsables socialistas a nivel provincial y regional, Juan Antonio Lorenzo y Juan Espadas, ha permitido que la Ejecutiva Federal ratifique una propuesta que nada tiene que ver con la que defendió el secretario general de la Agrupación Local y diputado nacional, Indalecio Gutiérrez, que ha quedado desacreditado por su formación y ahora se enfrenta a una complicada situación de contenciosidad interna.

Los relatos de las partes enfrentadas llegaron a Ferraz, al igual que la candidatura que elevó la ejecutiva local y la que había votado la militancia, pero el Federal no se ha posicionado hasta hoy optando por la lista de mayor consenso, aunque sea de mesa de camilla a tres bandas, para intentar apaciguar las hostilidades surgidas en el seno del partido en la capital. Pero nada más lejos de la realidad, arrinconar a la dirección local a la que ni siquiera han preguntado en los últimos días, ninguneando a su secretario general aprovechando el momento de debilidad porque en las últimas semanas se ha vinculado públicamente con el Tito Berni del 'Caso Mediador', no se antoja como la mejor solución para coser un partido dividido y agravará aún más la eterna fractura de una agrupación que bien podría localizarse en el 13 Rúe del Percebe.

Ante su disconformidad con la propuesta de la ejecutiva local, la alcaldable recurrió a las direcciones provincial y regional y ha sacado rédito político de la contingencia al incluir en la lista a hombres y mujeres que se habían quedado fuera. En la negociación con Juan Antonio Lorenzo y Juan Espadas se han intercambiado cromos hasta configurar una lista definitiva que ya convence a todas las partes, pero que no pudo aprobarse en el Comité Federal -máximo órgano entre congresos- del sábado por desacuerdos de última hora. Adriana Valverde tendrá que dar explicaciones ahora, a dos meses de las elecciones, ante una ejecutiva local que mayoritariamente aprobó la candidatura desechada, con la que tendrá que compartir campaña electoral pese a la discordia y movilizar ante lo que se antoja como sangría electoral el 28 de mayo.

A pesar de la depauperación del peso político de Indalecio Gutiérrez, el viraje de la candidata para aliarse con la dirección provincial cambia por completo el paisaje político y se avecinan tormentas. De hecho, Valverde no ha querido contar en su lista con el secretario de Organización de la capital, Juan Francisco Colomina, pero sí ha accedido a que entren personas con mayor sintonía con Juan Antonio Lorenzo como Raúl Enríquez o su rival en las primarias Carmen Aguilar -entre otros seis nombres y antes no había ninguno-, por lo que la ruptura con la ejecutiva local parece insalvable, al igual que la desmovilización en los próximos comicios. En esta policrisis por la configuración del equipo, Adriana Valverde también ha contado con el respaldo de un histórico como Nono Amate, y de parte importante de su equipo en el Grupo Municipal a los que ha conseguido mantener en la lista. En total son cinco concejales de esta legislatura en los primeros puestos.

En la candidatura definitiva respaldada por Ferraz ya no están Colomina, Alonso Guerrero y Soledad Martínez, mientras que Amparo Ramírez pasa del puesto 3 al 11 y Manuel Vallejo del 6 al 10. Otros corren mejor suerte y adelantan posiciones como José Fernández Mañas (del 12 al 4), Fátima Herrera (del 7 al 3) y uno de sus concejales afines Antonio Ruano (del 8 al 6). También volverá a su equipo Lidia Compadre como número 7 y Rocío Fernández se mantiene en el 9 que sería el límite de lo que marcan las encuestas. Según fuentes consultadas por el partido, Indalecio Gutiérrez ha mantenido hasta cinco reuniones con la alcaldable desde diciembre para consensuar la lista y no llegaron a un acuerdo cuando el secretario general, en un movimiento peligrosamente errático, sacó adelante una propuesta que no convencía a la candidata.

Alegando criterios como la renovación, cohesión interna y tirón electoral, el diputado nacional no comprendió la magnitud del reclamo que le hizo la militancia al votar mayoritariamente el viernes 24 de febrero a los que se habían quedado fuera y aún así elevó una lista que finalmente ha tumbado Ferraz. Es cierto que los estatutos de partido para los municipios de más de 20.000 habitantes recogen que las propuestas de los militantes no tienen carácter vinculante, pero optar por la candidatura de disenso no fue la mejor opción. El secretario general no quiso modificar ni un ápice su planteamiento y la candidata por la que tanto habían luchado se rebeló dejando en una delicada tesitura a la casa de los líos socialista. "Me siento muy orgullosa porque son compañeros y compañeras que conocen y representan de manera precisa a la sociedad almeriense", ha manifestado este martes la candidata.

"Siempre he defendido que, fueran quienes fueran, serían los mejores porque nuestro partido cuenta con una cantera insuperable de hombres y mujeres preparados para tomar las riendas del Ayuntamiento y hacerlo funcionar". Sobre los perfiles que integran la lista socialista, Valverde ha destacado que entre los candidato se encuentran profesionales de distintos ámbitos, como el derecho la gestión pública, la informática o la agricultura, quienes a su vez están integrados en el territorio, ya que representan a todos los barrios de la ciudad y forman parte también de su tejido asociativo. "Lo importante es saber que la maquinaria del PSOE para ganar las municipales se ha puesto en marcha y que, con el apoyo mayoritario de los almerienses, conseguirá desalojar a la derecha del poder", ha argumentado la candidata sin entrar a valorar el enfrentamiento a tumba abierta que se avecina en el seno de la Agrupación Local.

Una candidatura ganadora

El secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, ha felicitado a la candidata "por su acierto y capacidad" a la hora de consensuar una candidatura que ha sido aprobada por los órganos regionales y federales del partido y que destaca, a su juicio, por la "unidad y representatividad que recoge el resultado de la asamblea local y por la renovación que se ha aportado al proyecto". El líder provincial de los socialistas alude al "esfuerzo que ha realizado la Agrupación Local" en el proceso interno a pesar de que se les ha privado de cualquier protagonismo en la articulación de la lista definitiva. La "candidatura ganadora", como la ha definido Lorenzo, con la que concurrirá el PSOE de la capital en las elecciones del próximo domingo 28 de mayo está formada por los siguientes hombres y mujeres: