Presentar a Luis Criado es un atrevimiento pues toda Almería lo conoce. Locutor de radio des-de 1957, funcionario en 1964, presidente de la Agrupación de Cofradías entre 1980-84, hermano mayor de La Soledad desde 2002 a 2009, pregonero de la Feria en 2007... ¿Sigo?

–Una vez lo presenté como ‘memoria viva de Almería’.

–Bueno, desde que nací en 1940 he vivido de casi todo en Almería. Mi infancia transcurrió por la zona de los Franciscanos, que entonces eran solares y huertas. Con 7 años, mi tío me llevó a ver una corrida de toros y me hizo cofrade de La Soledad. Desde entonces la Semana Santa y los toros han sido mis grandes aficiones, además de la radio.

–Pero si usted estudió Magisterio... ¿Qué pasó?

–Sí, es cierto. Hice el Bachillerato en el colegio La Salle y luego pasé a Magisterio. Allí estaba de profesor Arturo Medina, a quien le debió gustar mi voz, y me llevó a Radio Juventud. Aquello fue en 1957 y al director, José Villegas, le agradó mi estilo y me ‘fichó’. Luego pasé a la Cope donde estuve hasta 2016 que ya me jubilé definitivamente.

–¡Qué distinta era aquella radio de los años 60 a la de hoy!

–¡Muchísimo! Se hacía de cara al público con música y variedades en directo. Había concursos como ‘Cantando se va a la fama’ en los que participaba gente que quería ser cantante. De aquí salió, entre otros, Andrés Caparrós. Acompañaba la Orquesta ‘Radio Juventud’, con músicos como Barceló, Pacorro o Sánchez de la Higuera. La final era en la plaza de toros, con un fin de fiesta en que actuaban cantantes como Carmen Sevilla o Los Cinco Latinos.

–Muy seguido en toda Almería era ‘Ondas de Medianoche’.

–Ese programa lo ideó el director Sigifredo Ortega. Por cierto, ¿no querías una anécdota? Pues ahí va. Cada noche escondíamos 500 pts. en algún lugar de la ciudad y dábamos pistas de dónde estaban. Un montón de gente iba de un lado para otro con la radio en la mano. Aquella noche las metimos en el antiguo buzón de Correos, que era una boca de león de bronce. En torno al edificio se fue arremolinando la gente y el director, que no sabía de qué iba la cosa, llamó a la Policía creyendo que iban a asaltar Correos. Acudieron ‘los grises’ y no nos llevaron detenidos de milagro.

–Antes de cambiar de tercio, tres agradecimientos.

–Pues sí, al citado Sigifredo, a Paco Moncada y a Salvador Soto, los tres directores con los que mejor he sintonizado.

–Hablemos ahora de la Semana Santa y los toros.

–Desde 1947 soy cofrade de La Soledad y muy aficionado a los toros. En Radio Juventud colaboraba con Pacorro en el programa ‘Toros y toreros’ y retransmitíamos las corridas de la Feria. Cuando Pacorro murió, vino Matías Prats siete años y entre ambos seguimos con las retransmisiones, ya en la Cope. Luego teníamos la tertulia en la azotea del Torreluz que se llenaba de gente. Y cuando acabábamos, muchas noches aún teníamos fuerzas para irnos a la caseta de la Feria. ¡Qué tiempos!

–También retransmitiste con Matías Prats las procesiones del Jueves Santo de 1984.

–Aquello fue una carambola. La Vuelta Ciclista a España llegaba aquel día a Almería y estaban las cámaras de televisión instaladas en el Paseo. Pues aprovecharon y toda España pudo ver en la única televisión que había el Jueves Santo de Almería.

–Usted era el presidente de la Agrupación de Cofradías.

–Lo fui desde 1980 a 1984. Años dífíciles, cuando sólo procesionaban 3 ó 4 cofradías. Luego fui hermano mayor de La Soledad entre 2002 y 2009 y pregonero de la Semana Santa en 1988... y de la Feria en 2007.

–Pero usted era funcionario, no radiofonista.

–Sí, desde 1964 en que saqué las oposiciones a Mutualidades. Me jubilé tras 40 años, ya perteneciendo a la delegación de Salud, como jefe de negociado. Siempre he sido muy feliz con mi trabajo y he tenido unos compañeros excelentes.