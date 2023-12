“Las bibliotecas deben ser fundamentales en colegios e institutos”

Desde hace 25 años somos ‘amigos de perros’: coincidíamos paseando a nuestros respectivos canes en el paseo marítimo de Costacabana. Docentes ambos el tema de charla era el habitual: la enseñanza. Y desde entonces, nuestra amistad ha permanecido inalterable.

–Sevilla, Melilla, Almería: infancia y juventud muy ajetreada.

–Mi madre era melillera y mi padre sevillano. Criada entre Almería y Melilla y los trayectos de barco y avión, hasta que me matricularon en el desaparecido colegio Virgen del Pilar y luego al IES Alhadra. Desde pequeña tenía clara mi futuro docente por lo que estudié Magisterio y más tarde, Psicopedagogía.

–Y desembocas en la enseñanza hace 27 años.

–Sí, 23 años en la función pública más cuatro que estuve en la privada. No he pasado por muchos colegios en este tiempo. Me dieron plaza definitiva en el centro en que estuve en prácticas, una unitaria de Infantil; un centro difícil, CEIP El Puche; y ahora el colegio San Fernando.

–Pero tu dinamismo te llevó a alcanzar mayores metas.

– Pues sí, ya que estudié Geografía e Historia, otra de mis pasiones, así como en Psicopedagogía. Preparé el acceso a la Inspección Educativa pero sufrí una caída en el colegio, hace ya diez años, tuve una lesión de columna, y no pude seguir con ello.

–Y este año has llegado a la dirección, que tampoco está mal.

–Pues mira, nunca fui integrante de ningún equipo directivo. Me queda una ardua y constante labor de aprendizaje, que espero culminar con la ayuda de toda la comunidad educativa, en especial de los compañeros docentes.

–Tu colegio es pionero en el tema de bibliotecas y lectura.

–Tenemos niños de muy diversas procedencias lo que hace que se incida de forma prioritaria en la adquisición y refuerzo del español, manteniendo su lengua materna. De manera que el plan de lectura es vía de enriquecimiento general, para todo el alumnado de nuestro colegio.

–De ahí que la biblioteca sea lugar prioritario del centro.

–Nuestra Biblioteca Escolar es el lugar que impulsa y promueve distintas actividades que facilitan la mejora de la comprensión lectora, y estimulan el hábito de lectura. La necesidad de leer desde tempranas edades, favorece la aparición de una relación entre el alumnado y el libro y el intercambio de experiencias lectoras.

–La de tu ‘cole’ es chiquita pero está bien aprovechada....

–La Biblioteca supone un fondo documental y de recursos, en el trabajo diario del aula y aprovechamos las múltiples posibilidades que nos ofrece. La hemos convertido en un centro de recursos de enseñanza y aprendizaje lo que implica garantizar el acceso a la información, el desarrollo de las competencias, el apoyo a las tare-as docentes y la importancia del fomento de la lectura.

–Me consta que los padres lo ven con buenos ojos....

–Pues sí, todas las lecturas y sus proyectos son refrendados por la AMPA, un grupo de familias que impulsan y apoyan el tratamiento lector, a través de su animación lectora, sus decoraciones e implicación en todos y cada uno de los días especiales, en los que se celebra algún evento, como ahora la Constitución.

–A ver, repasemos tu equipo escolar...

–Desde nuestra Cristina, la conserje, Mariló, la limpiadora que nos tiene a todos a raya (no hay síndrome de Diógenes, ¿eh?), así como Piedad, Nieves, Paqui, Andrea, Yolanda, Ana, Cristina, Rafa… que de una u otra manera están implicados en el centro a través de distintas tareas.

–Fanny, tenemos que acabar.

– Sólo me queda agradecer desde las páginas de Diario de Almería a todas las personas que hacen posible que nuestro alumnado crezca feliz. Una infancia feliz, es uno de los tesoros más preciados que puede tener una persona, a lo largo de su vida.