Las caravanas se asientan a ambos márgenes de la desembocadura del Río Andarax

A principios de febrero, agentes de la Policía Local invitaban a cientos de caravanistas repartidos entre las inmediaciones del parque de las Familias y el Auditorio Maestro Padilla, entre la calle Argentinita y Avenida del Mediterráneo, a que buscaran otro emplazamiento y no se concentraran en esa colonia de casas sobre ruedas conocida ya como Vega Caravanas. El tramo se despejó en pocos días e incluso se repintaron posteriormente todas las plazas de aparcamiento junto a las pistas polideportivas y se realizó una limpieza de basura y enseres acumulados, sin que por el momento se hayan tomado otras medidas como el vallado y la señalización que restringieran la pernocta de caravanas. La iniciativa del Ayuntamiento, que informó a los caravanistas de su intención de destinar esa zona a otros servicios y dotaciones, ha generado un desplazamiento de esa colonia a otros rincones de la capital como Retamar y Cabo de Gata, pero principalmente a los aparcamientos situados en ambos márgenes del delta del Andarax.

Los aparcamientos que ya existían al otro lado de la carretera frente a la desaladora y los nuevos que se han abierto recientemente con la culminación de la prolongación del Paseo Marítimo, a espaldas de la estación de servicio, han sido tomados en los últimos meses por cientos de caravanistas, algunos procedentes del emplazamiento desmantelado. La inexistencia de zonas habilitadas los ha empujado a otro recinto municipal que no se ha concebido para la pernocta de caravanas pese a que no dispone de la más mínina infraestructura para estos vehículos como puntos de vaciado de aguas, enganches de luz y otros servicios mínimos. Los propios caravanistas que eran invitados a dejar las parcelas en la avenida del Mediterráneo pedían a los vecinos y autoridades que no se les culpara porque no existen espacios habilitados ni regulación municipal con los que afrontar un problema al alza por el fuerte tirón de este segmento turístico en los últimos años.

Desestacionalizar el turismo

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), Pedro Sánchez-Fortún, reclamaba esta semana nuevamente la puesta en marcha de una “norma específica” que permita regularizar los “asentamientos ilegales” de caravanas en los municipios de la provincia. La patronal hostelera, que ya ha mantenido varias reuniones con el equipo de gobierno, considera que el sector no se encuentra en contra del “pujante” turismo de caravanas, que “bien gestionado y bien dirigido por parte del os municipios, puede ser beneficioso”. Desde ASHAL explican que puede servir para desestacionalizar en ciertas fechas en las que puede resultar más complicado tener turistas. “Pero sí es verdad que necesitamos que se tomen cartas en el asunto y se quiten esos asentamientos ilegales” y que se faciliten espacios para crear aparcamientos para estos vehículos que están optando por viajar a la provincia pese a la falta de comunicaciones.