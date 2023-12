Manuel Martínez: “Este año habrá un concurso fotográfico de Amigos del Belén en Almería”

Es muy conocido en Almería por su vinculación con la Semana Santa, de cuya Agrupación fue presidente en dos etapas. Pero lleva ya 20 años presidiendo la Asociación de Amigos del Belén de Almería que cada año crece en socios y actividades. El día 12 será el Pregón de este 2023.

–Menos conocida tu faceta belenística que la semanasantera.

–Pues llevo ya 20 años presidiendo la Asociación de Amigos del Belén, mientras que presidente de la Agrupación de Cofradías lo fui apenas 3 ó 4 años. Un grupo de amigos cofrades (López Usero, José Luis Cantón, Llabrés, los Miras, mis dos hijos...) decidimos fundar esta Asociación en Almería, redactamos unos estatutos y nos los aprobaron en 2003.

–Presidente desde el principio, se nota que eres un experto.

–Mira, yo no había montado un belén en mi vida hasta que nació mi hijo y, para aficionarlo, decidí hacer uno pequeño en el pasillo de mi casa. Con el tiempo fueron creciendo (el niño y el belén) hasta que me ofrecieron instalarlo en Unicaja de El Ejido hace 12 años; al año siguiente me dijeron que lo hiciera en el castillo de Santa Ana de Roquetas, luego en Alhama, Huércal... Total, que, sin pretenderlo, me he convertido en un experto en belenística.

–Las figurillas y casas son tuyas en su totalidad.

– Pues sí, las he ido comprando y fabricando yo mismo poco a poco y ahora tendré unas 500 figuras, bastantes casas y algunos rincones de Almería, como la fuente desaparecida que había donde ahora está el Barea.

–Vuestra actividad estrella es el Pregón de Navidad.

–Sí, del que este año celebramos la 14ª edición, el martes día 12 a las 20.15 h. en el Salón Noble de la Delegación del Gobierno. La pregonera será Lola Haro, profesora del Departamento de Economía de la UAL. Tras el mismo, habrá un Concierto de Navidad a cargo del Coro parroquial de San Sebastián que interpretará seis villancicos populares.

–Larga lista de pregoneros, muy conocidos en Almería.

–Pues mira, el primero fue Fco. Gómez Berjón y el último el Obispo de Almería, Mons. Gómez Cantero. En medio lo han sido Fernando Giménez, Juan J. Martín Campos, Manuel Cuadrado, Javier Aureliano García...

–Y para este año, una novedad.

–Sí, el I Concurso Fotográfico de Belenes, igual que se hace en Semana Santa, que va a tener una gran acogida. La foto ganadora será el Cartel del Pregón del año siguiente y las mejores fotos obtendrán un recuerdo.

–Además de las citadas, organizáis otras actividades.

–Llevamos varios años entregando un rey mago chiquitito a los Reyes de la cabalgata de ese año y presentamos el cartel de la Navidad. Ten en cuenta que los socios no pagan ninguna cuota y carecemos de ayuda de las instituciones En otras ciudades andaluzas, los ayuntamientos dan subvenciones, una casa noble como sede e incluso en Jerez, una bodega. En Almería, nada de nada. Las reuniones tenemos que hacerlas en alguna cafetería.

–Además de cargos altruistas, habrás tenido un trabajo remunerado, digo yo.

–He estado trabajando desde los 16 años, cuando acabé los estudios de FP de Metal y entré a trabajar en Talleres Cabezuelo donde estuve 12 años. Luego pasé al Banco Hispano, 32 años, hasta que me jubilé. Suma y verás si he trabajado o no en mi vida.

–Y la Semana Santa...

–Bueno, estoy en ella desde que tenía unos meses, en que mi madre me subió en un cochecico al Cerro con el Vía Crucis del Cristo de la Pobreza. De mayor estuve en Estudiantes, Entierro y Prendimiento así como en la Agrupación de Cofradías, de la que fui presidente en dos etapas.

–Conclusión...

–Ambos mundillos, Semana Santa y belenes, son fascinantes; si entras en ellos te enganchan y ya no puedes dejarlos. A ver si recibimos más ayudas.