La Chanca, en cuarentena y sin poder abrir las ventanas por 'nubes' de yeso

Los vecinos del barrio de Pescadería-La Chanca llevan todo el día con las ventanas cerradas. El motivo, un extraño movimiento de camiones que salen continuamente del Puerto de Almería y que están creando nubes de polvo que se están introduciendo por las ventanas de las viviendas más cercanas a la zona.

"No podemos abrir las ventanas porque el polvo se nos cuela en el interior y eso conlleva que no podamos ni asomarnos, y eso en un estado en el que nos encontramos no es lógico, pues esta es una actividad que no debería suceder en tal cantidad. Nos parece extraño que un domingo antes de que se endurezca el confinamiento suceda esto", explica José Campoy, presidente de la Asociación Pescadería-La Chanca a Mucha Honra.

Normalmente, los camiones suelen salir con yeso diariamente, pero en una cantidad mucho menor. Tras las quejas de los vecinos, que han trasmitido al colectivo el problema, se ha rociado agua por la carretera para que no se levante polvo, pero el trasiego de vehículos y camiones vuelve a levantarlo.

Pero, por si fuera poco, una buena parte de los vecinos del barrio vuelven a sumar otro día sin electricidad, por lo que no tienen luz en sus viviendas. Problema que arrastran desde inicios de esta semana y que nadie, hasta el momento, ha podido resolverlo a pesar de las continuas quejas tanto a Endesa como al Ayuntamiento de la capital.