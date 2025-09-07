Elma Saiz: “Corremos el riesgo de que el odio de las redes se traslade a nuestras calles”

Elma Saiz Delgado (Pamplona, 1975) cumplirá en noviembre dos años al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Licenciada en Derecho y con un máster en Asesoría Fiscal, iniciaba su andadura política en 2003 como parlamentaria foral y desde entonces ha desarrollado una dilatada trayectoria en las instituciones públicas de la comunidad, siendo su última etapa la de portavoz del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023. En su reciente visita a la provincia ha hecho escala en la redacción de Diario de Almería para repasar, entre otras cuestiones de actualidad, las principales medidas del Gobierno en materia migratoria, la batalla contra los mensajes y discursos de odio, el estado económico del país y la sostenibilidad del sistema público de las pensiones.

Pregunta.Su visita a Almería coincide con la trágica muerte de ocho inmigrantes en su intento de alcanzar la costa. Y son varios episodios similares en lo que va de año por la actividad cada vez más violenta de las mafias que trafican con la desesperación humana. ¿Qué están haciendo para acabar con este drama migratorio?

Respuesta.Lo primero que quiero hacer es lamentar estas muertes y quiero trasladar mi solidaridad a los familiares. La migración irregular es un drama humanitario y estamos viendo que no es un naufragio, en este caso, son supuestos en los que grandes lanchas echan al mar a estas personas a las que sacan absolutamente todo lo que tienen, comprando su voluntad de poder buscar un futuro y una vida digna y les engañan. Vamos a doblegar los esfuerzos para ser mucho más contundentes contra las mafias, contra aquellos que quieran traficar con seres humanos. Soy muy consciente del territorio en el que estamos, Almería es un lugar de llegadas, y por eso parte de mi agenda la he dedicado a visitar el centro de atención y derivación, gestionado por Cruz Roja y dependiente del Ministerio, donde he podido constatar en primera persona, he podido escuchar y he visto cómo es el nivel de ocupación, en el todavía hay margen, pero sobre todo conocer un trabajo absolutamente admirable en la atención humanitaria y un acompañamiento a estos seres humanos que vienen buscando una vida y un futuro en nuestro país. Pero tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene esta población extranjera en Almería. Las cifras de afiliación así lo demuestran, hablamos de un 23% de los trabajadores y trabajadoras, muy por encima de la media nacional. Esto quiere decir que es muy importante el aporte que hace la población extranjera en esta tierra. La política migratoria del Gobierno de España, que va desde esa atención humanitaria en nuestras costas, esa respuesta en centros o en lugares donde hay una mayor llegada, como puede ser Almería, va desde la política migratoria hasta la elaboración de normas tan importantes como es el Reglamento de Extranjería, que lo que hace es acompañar a esa presencia de la población extranjera en esta comunidad y en el conjunto del país.

“En política no vale todo y el PP no puede comprar el discurso migratorio de VOX por un puñado de votos”

P.Han aprobado reformas del reglamento de Extranjería y han intensificado políticas de cooperación en países de origen, pero los flujos migratorios siguen siendo preocupantes, sobre todo en Canarias, Baleares y Almería como principal foco de la península.

R.Estamos viendo que en el último año las llegadas a nuestro país se han reducido en torno al 30%. Y es importante compartir que los movimientos migratorios son intrínsecos al ser humano y sobre todo en un país como el nuestro que tenemos que tener memoria. Es importante saber de dónde venimos para no perder nunca la referencia hacia dónde nos queremos dirigir como sociedad y somos un país eminentemente emigrante. En los últimos años ha habido un sinfín de golpes de Estado en África y también hemos visto este verano cómo las consecuencias del cambio climático han azotado a nuestro país. Hay muchísimos movimientos migratorios precisamente por ese cambio climático, no solamente por situaciones de persecución, y lo importante es cómo se gestionan esos flujos. Que España sea un país de oportunidades es algo positivo, esto no se puede eliminar. Yo creo que los políticos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que gestionar una realidad. Estamos en un mundo, insisto, en el que los flujos migratorios no solamente no se van a reducir, sino que van a ir a más. Y lo que tenemos que hacer es acompañar y hacer una buena gestión de la política migratoria. Es lo que estamos haciendo en España y lo que está haciendo crecer a nuestro país. Y no lo digo yo como ministra, sino que estas afirmaciones también van acompañadas con diferentes análisis de muchísimos medios y muchísimas publicaciones donde ponen como ejemplo que ese potencial y esas cifras que estamos celebrando del mercado laboral tienen un papel fundamental en la población extranjera.

Entrevista a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la redacción de Diario de Almería / Marian León

P.¿Por qué se ha convertido la inmigración en arma electoral que enfrenta a los españoles?

R.Vuelvo a dar el dato: hablamos de un 23% de los trabajadores que son extranjeros aquí en Almería, que está muy por encima del casi 14% de la media en nuestro país. Y lo que no es entendible son discursos hipócritas como los que vemos en una comunidad en la que esta población es tan importante. Lo que tiene que hacer un responsable político en Andalucía es fortalecer esa aportación y destinar políticas a reforzar los servicios públicos para dar respuesta a la presencia de extranjeros que vienen a trabajar y a sumar, pero que también necesitan acceder a los servicios públicos como la educación y la sanidad. Lo que tiene que hacer un presidente de una comunidad como Andalucía es trabajar codo con codo para dar respuesta a las necesidades y a la presencia de una ciudadanía que viene a aportar y que es sujeto de deberes, pero también es sujeto de derechos. Lo que no puede ser es que se dejen languidecer esos servicios públicos para luego culpar, victimizar a la población migrante de las listas de espera, de un potencial colapso en el servicio sanitario o de la escasez de la vivienda. Eso y luchar contra los bulos porque lejos de que sean ellos los responsables del colapso, la población extranjera aporta el 10% de los ingresos en la Seguridad Social y solo es responsable del 1% del gasto. Así que abordemos la política migratoria como lo hace el Gobierno de España y dejémonos de discursos que pretenden desde una clara hipocresía soplar y sorber, demonizar a la población migrante y básicamente porque lo que hacen es un seguidismo y van de la mano de la ultraderecha que tanto daño está haciendo a la sociedad.

P.Acusa a PP y VOX de realizar “propuestas inhumanas” en materia de inmigración. ¿Los considera responsables de ese odio y rechazo creciente?

R.Pues fíjese, hoy (jueves) tenemos que lamentar la muerte de siete personas en Almería y la semana pasada escuchábamos a Santiago Abascal pidiendo el hundimiento del Open Arms y hace escasos meses escuchábamos al señor Tellado apelando a que la Armada tenía que actuar en nuestras costas. Precisamente es una cosa y la contraria. Son entidades, son ONGs que se dedican al salvamento marítimo, a una atención humanitaria. Así es que el PP demuestra que está también desnortado en cuanto a la política migratoria. Nuestra política migratoria siempre ha tenido muy en cuenta la faceta de la integración de las personas que llegan y todos los actores de la sociedad debemos luchar contra la discriminación y los discursos de odio que minan esa convivencia.

“Vamos a doblegar los esfuerzos para ser mucho más contundentes contra las mafias migratorias”

P.Desde hace seis meses están monitorizando delitos de odio en redes sociales con el sistema FARO. ¿Qué conclusiones están obteniendo de esa vigilancia del entorno digital?

R.Bueno, pues hemos visto que tenemos que aprender de lo que ha pasado en julio en Torre Pacheco, aquí en la comunidad vecina. Y es como hay quien está interesado en propagar un odio en las redes sociales cimentado sobre desinformación, sobre bulos, sobre falacias en relación con la población migrante. Y eso no es inocuo, eso corremos el riesgo de que se traslade a nuestras calles. Los últimos meses arrojan resultados muy preocupantes en cuanto a mensajes de odio racista en las redes sociales. Aumentan los discursos de odio y se centran, sobre todo, en personas del norte de África y musulmanas. Ya estamos trabajando con las plataformas para que retiren esos contenidos indeseables de forma ágil. No podemos pasar por alto que algunos de esos mensajes inducen a la violencia física y por supuesto verbal. Deshumanizan a las víctimas y pueden terminar en hechos tan graves como lo ocurrido en Torre Pacheco. Y por eso monitorizamos y vamos a estar muy vigilantes y como responsables políticos tenemos que ser absolutamente delicados y exigentes con nuestras declaraciones públicas. Además, VOX ya lo ha avisado, y lo van a seguir extendiendo allá donde gobiernen. Por eso es una irresponsabilidad mayúscula abrirle las puertas de los gobiernos autonómicos. Y a mí se me pone la carne de gallina imaginarme a un vicepresidente del Gobierno como Santiago Abascal que habla abiertamente de la expulsión, demonizando a esta población y eso es lo que está comprando el PP en esa lucha que mantiene con la ultraderecha para ocupar ese espacio.

Elma Saiz con la fotografía de la polémica valla de VOX en El Ejido / Marian León

P.¿Tienen herramientas legales para frenar los mensajes de odio? ¿Que opinión tiene de la polémica valla de VOX en El Ejido?

R.Desde el Gobierno estamos absolutamente comprometidos primero con combatir con total contundencia los discursos de odio y combatirlo con datos, con realidad, como en lo que tiene que ver con dejar de escuchar o decir que son falacias, el decir que en España no se persigue el delito. Lo que pasa es que el que comete el delito es el delincuente, no es el inmigrante. En segundo lugar, con actuaciones como las que estamos haciendo, lo que tiene que ver con nuestro Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia, monitorizando esos discursos de odio, siendo muy conscientes de esa especial vulnerabilidad que tienen nuestros jóvenes que están en las redes sociales y que vemos cómo circulan y campan a sus anchas discursos de odio que hay quienes están interesados en que se propague para luego trasladarlo a nuestras calles. Con pedagogía, con educación, con datos, con veracidad, pero fundamentalmente también exigiendo a todos los responsables políticos que no vale todo en política y lo que no se puede hacer es blanquear a la extrema derecha, no se puede comprar el discurso migratorio que tiene VOX por un puñado de votos para sacar adelante unos presupuestos. Los acuerdos que lleva a cabo el Gobierno son siempre para avanzar en derechos. Los acuerdos que vemos en gobiernos autonómicos que comparten estructuras con VOX son para dar pasos atrás y son para demonizar y para victimizar a todo un colectivo. Así es que, con pedagogía, con rigor y exigiendo evidentemente a todos los responsables políticos que alcemos la voz y que seamos muy contundentes con esta cuestión. La valla ya no era de redes, estaba en las calles. Por eso me parece tan importante esa corresponsabilidad de la sociedad y también es muy importante la formación que reciban nuestros jóvenes y el trabajo de pedagogía porque evidentemente a estos mensajes hay que ponerles coto rápidamente, en cuanto se vean y ponerlo en conocimiento para su retirada porque ya no basta con ser tibio sino hay que dar un paso hacia adelante para ser mucho más contundentes. Ya no vale con mantener una actitud pasiva, tenemos que ser mucho más rápidos en esa retirada de mensajes antes de que se propaguen porque el odio se propaga con muchísima facilidad y lo mismo en esta cuestión. Pero sí, hay herramientas legales.

"Se me pone la carne de gallina imaginarme a un vicepresidente del Gobierno como Santiago Abascal que habla abiertamente de la expulsión, demonizando a la población extranjera"

P.Han anunciado un refuerzo de los sistemas de acogida e integración para promover una migración ordenada, regular y segura. ¿En qué va a consistir?

R.Somos muy conscientes, y creo que es una buena manera de practicar una buena gestión, de que hay que aprender de errores pasados. Y lo más importante es que tenemos un sistema ahora mismo que está a la altura, con la suficiente flexibilidad para dar respuesta según las necesidades. Hablamos de cuestiones muy delicadas, con muchísimas personas que no conocen ni horarios calendarios y que tienen un trabajo absolutamente admirable y con un sistema, como le digo, que se está reforzando. Uno de los objetivos del plan de recuperación es ampliar las plazas y es en lo que estamos trabajando. Con dos herramientas que no las dejamos de practicar nunca, que es el diálogo constante con las comunidades autónomas y la escucha del territorio y la población. Estamos dando apoyo y respaldo a personas muy vulnerables que son perseguidas y tenemos que estar especialmente cuidadosos para que no tengan esa doble persecución en este país.

“Hemos destinado un 50% más de recursos a las comunidades autónomas que los gobiernos del PP”

P.El Gobierno aseguraba va a incrementar el ritmo de derivaciones de menores solicitantes de asilo a partir de este mes de septiembre. ¿Cuál será el criterio de distribución de estos menores extranjeros no acompañados entre comunidades?

R.Quiero que quede muy claro y explicar que hay dos actuaciones distintas. Una cuestión es el trabajo que estamos haciendo de la mano del Gobierno de Canarias para dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo y para dar respuesta a los menores solicitantes de asilo que se encontraban en una situación complicada allí. Estamos teniendo reuniones todas las semanas. Y otra cosa bien distinta son los más de 4.000 menores que esperan y que llevan esperando a que por fin se haya aprobado ese artículo 35, esa modificación del Reglamento de Extranjería, con criterios absolutamente objetivos, iguales para todas las comunidades autónomas. Es mentira, es falso que haya comunidades autónomas como Cataluña o como Euskadi que no vayan a recibir menores. Lo que se está haciendo es un trabajo de conocer cómo se encuentran sus sistemas de acogida, porque no todos están igual. Se ha preguntado a las comunidades autónomas si algunos se encuentran más o menos tensionados para, a través de unos criterios que son iguales para todos, proceder a ese reparto de los menores gracias a la aprobación del artículo 35. Pero siendo muy contundente, sin excepciones y con criterios iguales para todos, transparentes y conocidos, regulados por un decreto que salió adelante en el Congreso de los Diputados. En lo que se refiere a los procedimientos de derivación que estamos haciendo en cumplimiento del auto delSupremo. No estamos hablando de materia prima. Estamos hablando de personas, de niños y niñas de extrema vulnerabilidad con un trabajo muy minucioso. Son derivados a nuestros centros en la península, pero no acaba ahí la cuestión. Evidentemente son niños que tienen que escolarizarse y recibir una serie de servicios, con lo cual, caso a caso, se va haciendo. Vamos a incrementar las derivaciones de manera exponencial y estamos teniendo reuniones todas las semanas con el Gobierno canario.

La ministra durante la entrevista en la sala de reuniones de Diario de Almería / Marian León

P.Esta semana anunciaban que la afiliación ha alcanzado niveles máximos con 21,6 millones de trabajadores. ¿España va bien? ¿Cómo definiría la salud del mercado laboral?

R.Vamos por el buen camino y lo que estamos viendo es que este éxito de país, que es reconocido fuera cada vez que vemos una publicación o las declaraciones de la propia responsable del FMI recientemente y hoy -jueves- también hemos conocido que no solamente el turismo tira, también la España industrial tiene un papel muy importante. Son datos que también tienen su reflejo en Andalucía, donde está creciendo un 2% la afiliación. Este éxito de país es fruto de una política que va en la buena dirección y, desde luego, del esfuerzo colectivo. Me gusta reconocer ese papel de empresas, empresarios, empresarias, trabajadores y trabajadoras, del diálogo social, del trabajo de los sindicatos y de unas políticas que van en la buena dirección y que están consiguiendo, por fin, corregir fallas que veníamos arriesgando, como, por ejemplo, la temporalidad en los jóvenes o, sobre todo, se centran en las personas mayores de 52 años, las mujeres, colectivos que estaban especialmente afectados por un mercado laboral que tenía desajustes. Vamos en la buena dirección, pero también quiero ser muy clara, tenemos mucho por delante. Seguimos pensando todos los días en aquellos que todavía no han encontrado un empleo o que lo quieren mejorar, pero esto es una política que va mucho más allá, porque no solamente es un empleo indefinido, sino que también es un empleo incrementando los salarios, con un compromiso con el incremento del salario mínimo interprofesional. España va en la buena dirección, eso sí que se lo puedo decir.

P.¿En qué medida podría frenar todos esos derechos laborales en los que se está avanzando la no aprobación de los presupuestos?

R.Bueno, yo creo que es importante que estamos demostrando que ante los diferentes desafíos que hemos tenido que ir afrontando, no solamente en esta legislatura, sino en la pasada legislatura también, tenemos las herramientas suficientes, la flexibilidad suficiente con un presupuesto que está prorrogado, que está permitiendo dar respuesta a la dana, que está permitiendo dar respuesta al choque inflacionista, pero evidentemente hay un compromiso, y así lo ha dicho el presidente, en sacar adelante unos nuevos presupuestos y a partir de ahí el Gobierno cumplirá con su deber y será el momento de escuchar la voz de las diferentes fuerzas políticas.

“Vamos por el buen camino y el éxito económico del país ya es reconocido fuera"

P.Asegura que se puede combatir con datos a los negacionistas de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

R.En Almería tenemos 120.000 pensionistas que están viendo cómo está garantizado por ley, a pesar del voto en contra y del cuestionamiento permanente por parte del PP, que su pensión va a ser revalorizada por ley según el IPC. No van a estar al albur de decisiones políticas injustas. Y yo no tengo ningún interés en lanzar mensajes de que el sistema de pensiones es sostenible. Yo no tengo ningún interés especial. Los que sí que tienen interés en cuestionar, en desinformar y en generar esas incertidumbres a los pensionistas del futuro son otros que sí tienen intereses económicos. Mi deber como ministra es que todas las cifras que estamos celebrando como país desde el punto de vista laboral son una herramienta fundamental, al igual que la reforma de pensiones llevada a cabo. Ha sido supervisada, porque hemos querido examinarnos, por una autoridad fiscal independiente como la AIReF que ha dado el ‘check’ a esta reforma de pensiones que nace de las recomendaciones del pacto de Toledo y de consensos importantísimos de la Mesa del Diálogo Social. Esa es la mejor certidumbre para los pensionistas de hoy y del mañana. Y por supuesto, con datos muy concretos como rellenar la hucha de las pensiones que nos encontramos prácticamente esquilmadas después de gobiernos del PP y seguir mejorando todos los días con importantes reformas en materia de pensiones que lo que hacen es confirmar la buena salud de nuestro sistema público de pensiones.

Entrevista a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / Marian León

P.¿Saldrá adelante la reducción de la jornada laboral?

R.Una vez más, el Gobierno practica una política que pretende mejorar la vida de la ciudadanía. Que pretende avanzar en derechos y gestionar la economía con éxito y con buenas cifras macroeconómicas que van hasta lo micro. Pero fíjese, la actitud que tiene el PP y concretamente los andaluces tienen que saber que las decisiones que toma el señor Moreno Bonilla les hacen daño. Y me explico. En todo lo que tiene que ver avanzar en derechos, el posicionamiento del PP es no. Revalorización de las pensiones, decreto antiapagones, equiparación de permisos de paternidad y maternidad e incremento a 19 semanas, condonación de la deuda. Yo he sido consejera de Economía y Hacienda de Navarra y he estado en muchas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde he escuchado a mis compañeros de todos los colones políticos el pedir la condonación de la deuda, porque eso les daba margen para poder hacer políticas para sus ciudadanos. Y ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Algo que es para el conjunto de las comunidades autónomas para todas por igual y que supone darles más autonomía, poder salir a los mercados con mayor solvencia, sin olvidar el rigor del cumplimiento de las reglas fiscales ahora estamos viendo que el PP vuelve a decir no. Por eso le digo que los ciudadanos andaluces tienen que saber que las decisiones del señor Moreno Bonilla les hacen daño.

"Somos un país que está en el lado correcto de la historia, solidario, con un liderazgo internacional"

P.¿Qué expectativas electorales tiene hoy el PSOE en plena irrupción de una serie de casos de corrupción en el partido y el Gobierno?

R.Estamos trabajando todos los días siendo muy consciente de que España es un país plural, es un país donde las diferentes fuerzas políticas representan a muchos ciudadanos que tienen diferentes sensibilidades. El Gobierno de coalición tiene una hoja de ruta muy clara y mucho trabajo por delante, siendo muy conscientes que hay prácticamente 50 millones de españoles que necesitan nuestras políticas de avances sociales, las políticas para una economía que crece y para ser un país que está en el lado correcto de la historia, solidario, con un liderazgo internacional y muy consciente de la memoria reciente y que no quiere repetir errores del pasado y que quiere dejar una sociedad mucho más justa y mucho más inclusiva a nuestros hijos y a nuestros futuros descendientes. Y en esta comunidad, los andaluces tienen que saber que hay una vicepresidenta primera del Gobierno, que es María Jesús Montero, que aspira a gobernar y que toma decisiones que benefician al conjunto de la ciudadanía, no sectarias y, por eso, en lo que tiene que ver con recursos a las comunidades, vemos que se han destinado un 50% más que durante los gobiernos del PP. A lo que se añade, por supuesto, ese compromiso con la financiación autonómica y que hayamos puesto encima de la mesa la condonación de una deuda generada. Con los gobiernos del PP, cuando las comunidades estaban asfixiadas, infrafinanciadas, adquirieron un importantísimo volumen de deuda y con esta propuesta de condonación en Andalucía hablamos de más de 18.000 millones de euros, algo que, por cierto, Moreno Bonilla incluso había alguna vez solicitado y ahora, de forma política y arbitraria y haciendo seguidismo de Génova y Ayuso, pretende llevar a cabo una decisión que daña a los andaluces y a las andaluzas. Pero tienen que saber que la vicepresidenta María Jesús Montero tiene muy claro que la política útil es la que mejora la vida de sus conciudadanos.