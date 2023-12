La fábrica de la ilusión está en un polígono de Almería

Semanas de trabajo intenso en comercios, talleres, fábricas de confección, pedidos, contratos, entregas... Así funcionan cientos de empresas de la provincia de Almería en estos días en los que aseguran que es la época de más trabajo de todo el año. Diciembre es el mes de mayor facturación y también el de más estrés, por lo que la mayoría opta por reforzar las plantillas de empleados desde el inicio o incluso desde noviembre, hasta principios de enero.

Es el caso de la empresa Publifiestas Conde, donde llevan semanas confeccionando bolsas de cotillón para decenas de municipios, restaurantes y hoteles o asociaciones, entre otros, así como carrozas de muy variadas temáticas que lucirán las cabalgatas de Reyes que discurrirán por las principales calles de localidades de Almería, Granada y Málaga (en Andalucía), Murcia... Una labor que además compaginan con la atención en tienda a los clientes que acuden en busca de artículos de decoración típicos de estas fechas, exclusivas figuras de belenes hechas de barro en los talleres de Murcia o disfraces y trajes temáticos tanto para colegios como para ayuntamientos en el caso de los atuendos que lucirán sus Majestades de Oriente y los pajes el próximo día 5 de enero.

Como explica Joaquín Conde, el titular de Publifiestas Conde, “ya son más de 30 años dedicados a engrandecer todas las fiestas, desde Navidad a Carnaval, Semana Santa o las ferias. Para este año son al menos 10.000 las bolsas de cotillón que van a salir de estas naves de Cortijo Grande, donde la confección comienza sobre las 05:00 horas de la madrugada muchos días. Y a pleno rendimiento están los operarios del taller de La Cañada donde se fabrican las carrozas. Hasta ahora tengo unas 80 contratadas pero tengo capacidad hasta 115. Tengo capacidad de fabricación si se me encarga con dos días de antelación, aunque el día 31 de diciembre ya no me suelen quedar más. Las carrozas más demandadas son los tronos y los camellos. Además somos fabricantes de disfraces y trajes de alta calidad que vendemos durante todo el año y para cualquier evento. Prácticamente el 99% de los Reyes Magos de la provincia y sus pajes van vestidos de Publifiestas Conde”.

Francisco Roca es el gerente de Frutos Secos y Golosinas Elisabel. Mientras atiende a particulares y mayoristas en su nave de Cortijo Grande, en la capital, explica a Diario de Almería que en los próximos días saldrán de este almacén miles de kilos de caramelos que se repartirán a los niños y niñas de la provincia de Almería por el propio Papá Noel, por los Reyes Magos o por los carteros reales que van de pueblo en pueblo recogiendo las cartas de los pequeños con sus deseos para estas Navidades. Las figuritas de chocolate, en su mayoría con temática navideña, y el carbón tanto para niños como para mayores, son los productos estrella de las compras dulces de los almerienses que se acercan a Elisabel durante estas fechas.

Es también para esta empresa familiar la época de mayor venta de todo el año y para la ocasión han llenado sus estanterías de distintos tipos de dulces, duros y blandos, con y sin gluten, veganos e incluso sin azúcar, para ofrecer opciones a todos las necesidades y gustos. Los bastones de caramelo son un clásico que nunca puede faltar y que además se vende cada vez más. Los hay en colores surtidos, de distintos tamaños y precios y listos para que vayan en el saco de Papá Noel y en las alforjas de los camellos de Melchor, Gaspar y Baltasar. Llamativas cestas de chocolates, piñatas, frutos secos, frutas escarchadas y encurtidos, además de patatas fritas y similares para aperitivos que bien visten un almuerzo, cena o sobremesa.

Roca explica que “junto con la época de las comuniones, la Navidad es la época de mayor facturación de esta empresa. Tanto es así que de esta nave saldrán más de 40.000 kilos de dulces para la provincia de Almería, mayoritariamente blandos. Los Ayuntamientos suelen venir aquí a buscar los caramelos que van a repartir pero también particulares y otros comercios que se sirven de Elisabel, no solo caramelos sino también frutos secos y snacks variados. Tenemos un horario bastante amplio que se mantiene durante todo el año, de 09:00 a 14:00 horas y de 16: 30 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados sólo por la mañana”.

En tiempos de la campaña de Navidad, las empresas se enfrentan a una demanda de empleados que suele ser abrumadora. Los negocios minoristas, restaurantes y empresas de logística, entre otros, se ven en la necesidad de aumentar su rendimiento laboral para hacer frente al incremento de clientes y pedidos por entregar. Precisamente, una de las principales preocupaciones de los empresarios es contratar personal adicional para cubrir la creciente demanda de clientes solo para unos meses.

Sin duda, las empresas locales que se dedican a complacer todos los sentidos en estos días tan especiales son auténticas fábricas de ilusión. Y así lo ha percibido Diario de Almería, que ha sido testigo del arduo trabajo que se saca adelante para que todo esté a punto en el día concreto y a la hora fijada.