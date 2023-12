“Ha sido un honor el haber representado a Almería diez años”

Entramos juntos al entonces Colegio Universitario, él de profesor y yo de alumno. El tener posteriormente vínculos familiares así como su carácter abierto y comunicativo, ha propiciado que siempre hayamos tenido buena amistad. No sé si por su nombre lo conocerán: Alfredo Martínez Almécija.

–Si añado: alias ‘Chipi, quizá des por concluida la entrevista...

–Mira, si voy por la calle y oigo: “¡Eh, Alfredo!” quizá no me vuelva a mirar; pero si escucho: “¡Chipi, hola!” seguro que miro. Siempre me han llamado así no me molesta. Sigamos con la entrevista.

–¡Ja, ja, ja! Eres almeriense de pura cepa.

–Sí, nacido en la calle Séneca, en las cercanías de Plaza Virgen del Mar. Por entonces aquellas calles estaban sin asfaltar, no había tráfico, sólo un coche: el de la familia Villaespesa y estaba todo el día en la calle jugando con amigos como José Ángel Pérez, Fdez. Capel o los hermanos Tonda.

–Tu Bachillerato fue algo... raro.

– Hasta 4º lo hice libre, con notas regulares. Aquel año vi que había que espabilar y en septiembre aprobé diez asignaturas de golpe Luego pasé al actual instituto Celia Viñas, entonces mixto, e inauguré el Masculino en COU, el primer año que funcionó.

–Y en 1967 te vas a estudiar Matemáticas a Granada.

–Sí, en Almería aun no había Universidad. Acabé en 1972 y me quedé en la Facultad. Pero tres años después me ofrecieron una plaza en el Departamento d Estadística del recién creado Colegio Universitario de Almería y me vine. Aquí leí mi Tesis Doctoral sobre ‘Movimiento Browiano’ y saqué la Cátedra.

–Trayectoria imparable: Decano y Rector en ‘na’ de tiempo.

–Mira, yo jamás había pensado ser Rector. Pero acabó su mandato Alberto Fernández, delegado de Granada, y 200 compañeros me presentaron un escrito con sus firmas para que me presentara. Total, que en 1997 fui elegido el primer Rector de la ya Universidad de Almería en un período de dos años para elaborar unos nuevos Estatutos.

–Y le tomaste gustillo al cargo...

–¡Ja, ja ja! En los Estatutos se recogía que el cargo duraría cuatro años y sólo podía ser renovado una vez más. Total, que 2+4+4= los 10 años que fui Rector.

–Mucho cambió la Universidad en esa década.

–Especialmente en infraestructura y servicios. Nos cedieron bastantes terrenos en los alrededores y levantamos muchos edificios nuevos. Hicimos una gran Biblioteca, con solidamos en sus puestos al profesorado, duplicamos su número (de 400 a 800), creamos nuevas titulaciones, lo que hizo que llegáramos a tener 17.000 alumnos...

–Pero te quedó una espinita...

–Pues sí: el no haber podido tener los estudios de Medicina. Es cierto que pusimos la primera piedra para su implantación y encauzamos el tema pero no los pude ver implantados. Con la de gente de fuera que hay en Almería son muy necesarios.

–¿El problema más grave al que te enfrentaste?

–Quizá fueran dos: el encierro de los inmigrantes en la Universidad, tema que me quitaba el sueño cada noche intentando resolverlo; y el tener unos accesos más dignos. La carretera desde la Autovía no se hacía y, aunque era tema de la Diputación, no nuestro, le dimos muchas vueltas. No había más accesos que por la carretera de la Costa o La Cañada. Finalmente lo solucionamos.

–Hubo otro que no se solucionó.

– Tener un edificio administrativo en el centro de la ciudad. No hubo manera de lograrlo.

–Acabaste tus diez años, volviste a tu Cátedra y...

–Con 70 años me jubilé. Ahora tengo tiempo para mis aficiones. Me gusta andar; a las 8 de la mañana voy todos los días al Paseo Marítimo y ando un rato. También el fútbol; fui vicepresidente de la Federación almeriense. Y viajar por placer, no por motivos de trabajo: Roma me espera.