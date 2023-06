“El libro de los 75 años de la Hermandad es una Prendipedia”

Durante muchos años era ‘la hija de Enrique Marín’. Pero hace ya unos cuantos que dio el paso de suceder a su padre como máxima responsable de la Cofradía de Prendimiento y, a pesar de su juventud, no le vino grande el cargo, ni mucho menos. Hoy dirige con mano segura los actos del 75º Aniversario de ‘su’ Cofradía.

–Con pocas horas de vida eras ya hermana de ‘Prendi’...

–Es cierto; el mismo día que nací, mi padre rellenó la solicitud de hermano de Prendimiento. Esa noche hubo junta de gobierno, se aprobaron los nuevos hermanos y puedo decir que desde el mismo día mi nacimiento soy de Prendimiento. Toda mi infancia y juventud están ligadas a ella.

–Infancia que transcurrió por los alrededores de la Catedral.

–Sí, mis padres vivían por allí. Yo nací en el hospital Virgen del Mar antiguo e iba al colegio de El Milagro. Recuerdo a sor Rosario y sor Mª Teresa, dos monjas que influyeron mucho en mí; y dos amigas con las que nunca he perdido el contacto: Fátima y María, a las que conocí con dos años.

–Si escuchas decir: ‘Oye, Toti’, ¿te vuelves?

–¡Ja, ja, ja! Eso me viene del viaje de estudios que hicimos en el Celia Viñas a Italia. Me compré una camiseta de su Selección de fútbol que llevaba grabado el nombre de Toti. Bueno, pues los compañeros empezaron a llamarme así y hoy día es el nombre que uso en las redes sociales y aún me lo recuerdan compas de entonces.

"Mi vida ha transcurrido en los alrededores de la Catedral y en la Hermandad de Prendimiento”

–Estudiaste Turismo.

–No me quise ir de Almería y aunque me gustaba mucho la Hª del Arte, me decanté por esos estudios. Me han valido para trabajar en Congresur once años.

–Me consta que en unas Cruces acabaste en manos de la Policía.

–¡Ja, ja, ja! Nuestros padres trabajaban sin descanso en ellas y los niños (entre 8 y 10 años) nos pasábamos las noches en la calle, disfrazados de maya pidiendo un durico p’a la maya. La policía nos vio pululando por la calles a altas horas de la noche y nos preguntó qué dónde estaban nuestros padres; les dijimos que en la Cruz trabajando y allí nos llevaron. Nos cayó una buena bronca pero acabamos riéndonos todos por la curiosa situación.

–Y con solo 17 años ya entras en la Junta Directiva.

–Sí, entré en la Directiva con esa edad, siendo diputada de Medios de Comunicación. En estos 20 años he ocupado el cargo de diputada de cultos y diputada mayor de gobierno hasta que decidí presentarme a hermana mayor por el amor incondicional a mi Hermandad y por mi vocación de servicio hacia ella.

"¿Mi mayor logro? Haber pagado íntegramente el préstamo para poder restaurar la Casa de Hermandad”

–Tus principales logros en estos años son...

–Son de todo el equipo con el que trabajo. Me siento muy orgullosa de que en mi mandato se ha cancelado el préstamo que se solicitó para restaurar la casa de hermandad. Pero, insisto, ha sido por el trabajo de muchas personas. Me enorgullece ver cómo se han ido cumpliendo etapas, como ver iniciado el dorado del paso del Prendimiento, algo hasta hace poco impensable.

–Y ahora, en plena celebración de los 75 años fundacionales.

–Lo comenzamos en enero con la misa de apertura, Triduo, presentación del libro y el pregón, vivimos un Vía Crucis especial con la imagen del Prendimiento y tras un Miércoles Santo espléndido, esta semana ha tocado Triduo extraordinario y la procesión del 3 de junio con el Cautivo. Falta aún los cultos a la Merced, rosario por las calles de la feligresía y, a final de año, la parte cultural del aniversario: dos exposiciones (pintura y patrimonio), conferencias sobre arte, historia...

–Lo que más te satisface es la publicación del libro....

–Es un orgullo en el aniversario la publicación del libro ‘El Prendimiento, un legado hecho historia’, una completa obra que recoge patrimonio, historia, un completo catálogo fotográfico y artículos de interés, una pequeña Prendipedia que no puede faltar en una biblioteca cofrade.

–Pues casi no nos queda espacio para hablar de tus hobbies...

–Básicamente, el tenis y la historia contemporánea. He hecho estudios de temas como ‘el 23 F’ o ‘los bombardeos de Almería’. Y me encanta viajar, conozco todas las provincia españolas y muchos países europeos. Antes me limitaba a hacer viajes por mi trabajo pero ahora me desquito.

–Si volvieras a nacer...

–Me dedicaría a la enseñanza de nuevo. Me ha hecho muy feliz.