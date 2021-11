Una noche con los “imprescindibles”

Roquetas ha sido escenario este jueves de la entrega de los novenos premios de Diario de Almería con motivo de la celebración del decimocuarto aniversario de la cabecera almeriense del Grupo Joly. A las ocho de la tarde en el Teatro Auditorio de la avenida Reino de España y con todas las medidas de seguridad necesarias en prevención del coronavirus, tuvo lugar una ceremonia especial con más de 400 asistentes en la que destacó principalmente la calidad humana de los premiados y su legado en la sociedad almeriense, así como la aportación de este periódico con su labor rigurosa y necesaria a la información provincial en la peligrosa era de la posverdad.

La pandemia que empieza a quedarse atrás no ha impedido que las administraciones públicas y los principales agentes socioeconómicos de la provincia acompañaran en una velada única al Diario y a sus galardonados que son referentes dentro y fuera de la provincia por su trayectoria impecable y por su contribución a la marca Almería. Representantes de las instituciones, la empresa y el ámbito académico que trasladaron su cariño y admiración a estos cuatro embajadores de la provincia: el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, el empresario hotelero José María Rossell, el dermatólogo Ramón Fernández Miranda y la joven artista Laura Diepstraten que a sus catorce años ha ganado el festival de Eurovisión para cantantes invidentes.

“Unos galardones que pensamos son ya una cita obligada para la sociedad de esta tierra y que hemos querido mantener año tras año, incluido el de la pandemia, porque creemos que es nuestra mejor contribución frente al virus; la vida sigue y no podemos parar”, argumentó en su intervención el director del periódico que este jueves cumplía 14 años al servicio de la provincia y de los almerienses, Antonio Lao Alonso. El responsable de la cabecera más joven del Grupo Joly destacó que la crisis del coronavirus, a pesar de las secuelas y tristeza por los seres queridos que se fueron, ha supuesto también un tiempo para la esperanza por la resistencia que han demostrado los ciudadanos.

Y los cuatro premiados eran precisamente un ejemplo de esa capacidad de superación de los almerienses tanto en el pasado como en el presente y futuro. En una gala presentada una gala presentada por la periodista María José Carrillo, que lucía un vestido del diseñador almeriense Sergi Regal, el primero en subir al escenario fue el obispo de Getafe, Ginés Ramón García Beltrán (3 de octubre de 1961) reconocido en la categoría de Sociedad. Con una vertiginosa trayectoria episcopal, Monseñor fue nombrado por el Papa miembro de la Secretaría para la Comunicación de la Santa Sede y también ostentó la presidencia de los Medios de los obispos españoles.

Monseñor García Beltrán recibió el galardón de manos de su paisana de Huércal-Overa y delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez Torregrosa. “Cualquier reconocimiento es bonito, pero mucho más que lo hagan en tu tierra. Me gusta decirlo allá por donde voy: yo soy almeriense”, declaró en sus palabras de agradecimiento. A continuación, el reconocimiento en la categoría Proyección Internacional de Almería fue para José María Rossell, un empresario catalán afincado en la provincia desde hace 55 años. Fue precursor de las operativas turísticas haciendo posible la llegada en los años sesenta del primer vuelo de alemanes a Garrucha y abriendo posteriormente casi todos los mercados europeos después de cientos de visitas por todos los turoperadores del continente.

Célebres fueron sus paseos por la playa en burra, llamada Bonanza, por 25 pesetas o las barbacoas de ingleses en Mojácar. Rossell que hizo posible que llegaran charter de medio mundo, desde Cleveland incluso, reclamó en la Gala del Diario la necesidad de recuperar vuelos directos hoy en la provincia ahora que el sector se está jugando sobrevivir a la pandemia. “Me siento orgulloso de haber sido pionero del turismo de esta provincia a la que llegué hace 55 años, cuando casi todo era posible”, argumentó sobre el escenario tras recibir de manos del director general del Grupo Joly, Tomás Valiente, la estatuilla que simboliza un repartidor de periódicos con el formato del Indalo donadas por Cuéllar Arquitectura.

La joven poeta, compositora y cantante invidente Laura Diepstraten protagonizó el premio en la categoría Cultura recibiendo una cerrada ovación cuando subió al escenario acompañada por el presidente del jurado, José María Requena. “Gracias al jurado, me siento muy afortunada de tener el apoyo de Almería, de mi pueblo Pulpí que siempre están ahí. La música es una forma de vida y que las personas entren en ella es lo mejor que te puede pasar”, comentó la ganadora del certamen Low Vision Song Contest abrumada por las muestras de cariño.

Y, por último, el dermatólogo Ramón Fernández Miranda recibió el reconocimiento de la sociedad almeriense con el Premio del Diario a una Vida Ejemplar. Y sus palabras, tras recibir la estatuilla de manos del alcalde de Roquetas y anfitrión Gabriel Amat fueron toda una lección de vida. Más de 100.000 almerienses han pasado por su consulta durante más de 40 años de dedicación a la medicina que el propio doctor ha concebido, según reconoció, como un “sacerdocio laico”. Se mostró agradecido por el galardón a su dedicación a la salud de los almerienses y reflexionó incluso, como buen dermatólogo, de la necesidad de que la medicina no pase de mirar y tocar pacientes a mirar pantallas de ordenador. Como colofón cito un enunciado de la misionera Teresa de Calcuta: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

El broche de oro a la velada llegó con el espectáculo The Primitals. En anteriores ediciones han recogido los galardones promovidos por el Diario de Almería destacadas personalidades almerienses como el acuarelista Julio Visconti recientemente fallecido, el periodista Carlos Herrera, la diseñadora Patricia Rosales, el biólogo riojeño Ginés Morata, la actriz Nerea Camacho, el fotógrafo Carlos Pérez-Siquier, la directora de Comunicación del Parlamento de Europa Juana Lahousse-Juárez, el Festival de Teatro de El Ejido, Cruz Roja y el empresario Francisco Martínez-Cosentino, entre otros, por citar sólo algunos de los que han subido al escenario.

Nombres que han contribuido a la consolidación de la ceremonia de la cabecera más joven del Grupo Joly, que ya se ha convertido en una fecha marcada en rojo en el calendario de noviembre. El dermatólogo Fernández Miranda citó al comienzo de su intervención una frase para la historia de Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles”. Y los galardonados en cada una de las ediciones de los premios del Diario de Almería se han convertido en “imprescindibles” para una provincia que los reconoce a través de este medio que ha cumplido 14 años de historia al lado de los almerienses.