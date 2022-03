Sólo 27 de 588 millones consignados para el AVE se ejecutan hasta octubre

Y no ha ocurrido sólo con ADIF. De los 14,5 millones incluidos en las cuentas de Acuamed en 2021 para actuaciones en la provincia se han ejecutado inversiones reales por valor de 245.880 euros (1,6%) hasta octubre y Puertos del Estado había consignado 6,8 millones de los que han llegado cero euros a falta de tres meses para acabar el año . El aeropuerto ha recibido 913.026 euros de los 4,6 millones previstos en las cuentas por Enaire. Los números de la Administración General del Estado son bastante más fiables y se ha cumplido al 97,45% lo programado en las cuentas del pasado año: 10,6 de 10,9 millones. Hay una serie de partidas que inicialmente no aparecían entre las inversiones y que se han incorporado a la fiscalización posterior como 2,5 millones de la autopista Cartagena-Vera.

Las obras del trazado a Murcia del Corredor Mediterráneo han recibido en las cuentas estatales desde que se concibió el proyecto embrionario a principios de siglo más de 2.500 millones de euros de los que no se han ejecutado ni mil. De manera que 1.500 millones se han perdido por el camino por la penitencia de los retrasos y falsas promesas. En el tercer chequeo de la evolución de los trabajos de la plataforma #ObjetivoAlmeríaAVE se ha puesto de manifiesto que las obras se concentran en 20 tajos, en torno a 15 kilómetros de casi 100 entre la capital y Pulpí . Fernando Rivas, ingeniero del comité técnico del lobby empresarial, apremió a la administración competente a solventar liquidaciones, adendas y modificados que todavía siguen pendientes para desbloquear esa financiación de la que presume el Gobierno pero que no ha llegado para que los trabajos puedan coger ritmo con una mayor asignación de medios y recursos en todos los tramos en ejecución.

Tan sólo en el último ejercicio, según los datos facilitados por la Oficina Nacional de Contabilidad a este periódico, se han dejado de invertir más de 500 millones, de manera que no ha llegado ni el 5% de lo que se había contemplado en las cuentas estatales de 2021 del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Entre enero y octubre fueron 27,4 millones los que se materializaron de un total de 587,9 (el 4,67%). Es más, había otra partida de ADIF que no era la de la del AVE a Murcia con otros 7 millones, de los que apenas se ha contabilizado una inversión real de 278.737 euros. De manera que los presupuestos estatales del año pasado se han convertido en uno de los más ficticios e irrales desde que hay registros . Una farsa al igual que los 900 euros por habitante que en el último ejercicio convirtieron a la provincia en la que más inversión recibía del país.

La Junta reclama aprovechar los fondos europeos

La consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, insta al Gobierno a que “no desaproveche la extraordinaria dotación de recursos europeos que se han dispuesto con los Next Generation, el Plan React/EU o el próximo Programa Operativo Feder” para mejorar los servicios ferroviarios. La consejera ha explicado que las obras del Corredor Mediterráneo entre Almería y Murcia no acaban de adquirir la velocidad de crucero que se requiere para que se cumpla el plazo prometido por el Ministerio de Transportes: el año 2026. “Si bien es cierto que se ha adjudicado recientemente el tramo Pulpí-Lorca, el avance de los trabajos en la provincia almeriense sigue siendo bastante lento”. Y peor es aún, según critica, el desarrollo del que debe conectar Almería y Granada. ADIF ha adelantado un avance del estudio funcional, que aún debe finalizarse y transformarse en proyecto de construcción para abordar la ejecución de la obra. “Además, el Ministerio insiste en no iniciar estas obras hasta que el AVE llegue a Almería, sin intentar analizar alternativas para solapar ambos tramos y agilizar la ejecución”, ha denunciado. “Nada se sabe aún –ha añadido– de la puesta en servicio del cambiador de ancho de vía ejecutado en Cerrillo Maracena (Granada) para anticipar una mejora de la conexión entre Almería y Madrid, combinando el paso por la vía de ancho convencional Almería-Granada con el tramo LAV Granada-Antequera y en el caso del tramo del Corredor Mediterráneo que conectará Granada con Antequera/Bobadilla, persisten las dudas sobre el diseño final que el Ministerio quiere adoptar”.