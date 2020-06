Almería, uno de los destinos más reservados el primer fin de semana de la nueva normalidad

DDA

12. Cala Rajá (Cabo de Gata)

Cala Rajá es quizás una de las playas del Parque Natural Cabo de Gata más alejada de un núcleo urbano, a mitad de camino entre el barrio de San Miguel de Cabo de Gata y San José. Esta pequeña cala, de poco mas de 120 metros de longitud, se ubica entre la zona de especial protección marina de la Punta de Cabo de Gata y el Cerro del Vela Blanca, zona de especial protección terrestre. En sus alrededores se puede observar la flora típica de Cabo de Gata. Desde Cala Rajá se avista el Arrecife del Dedo, llamado por algunos El Dedo de Dios. El acceso a esta playa no es fácil, por lo que no se aconseja ir excesivamente cargado, aunque sí que debemos llevarnos bebida y comida porque no hay cerca ningún punto de venta, y calzado adecuado para no resbalar.