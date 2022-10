“Los últimos 21 años he sido director del Instituto Alhamilla”

Vecinos desde niños, compañeros de Bachillerato y Universidad e incluso de docencia. Juntos acabamos las respectivas carreras, juntos aprobamos las oposiciones y nos iniciamos en la enseñanza. Y sin embargo, buenos amigos.

–No es por nada, pero hace 60 años que nos conocemos...

–Sí, puede decirse que hemos llevado vidas paralelas. Ambos estudiamos en la Compañía de María y La Salle la Enseñanza Elemental. De esta etapa recuerdo con mucho cariño a una monja, encargada de la portería del colegio y con la que tenía problemas para salir a deshoras, dada la cercanía de mi casa, en calle González Garbín. En aquellos años, los juegos trascurrían en la calle, sin tráfico alguno, donde jugaba al fútbol y montaba en bicicleta.

–Fuimos pioneros de la enseñanza mixta.

–Es que los alumnos de Letras nos desplazábamos de La Salle a la Compañía. ¡Podíamos estar con chicas en clase de Latín y Griego, qué cambio! En COU nos trasladamos del todo al colegio femenino y aquello sí que fue un bombazo ¿Quién sería nuestra compañera de pupitre?

–Y casi inauguramos el Colegio Universitario.

–Sí, tú en Filología y yo en Historia. Allí estuvimos los tres años de materias comunes, con profesores que nos ilustraron en las nuevas perspectivas de los estudios de Historia, Geografía y Arte: Cati Martínez, Agustín Díaz, Fernando Martínez, José Capel, Emilio Ferre, Rosario Torres... ¡Qué años aquellos!

–Ambos aprobamos las oposiciones en 1984.

–Mis primeros trabajos fueron interinos: El Ejido, Vélez Rubio, Almería, Vera. En 1984 accedí a la función pública y mi primer destino fue Guadix donde estuve tres cursos y comencé mi tereas directivas como secretario. Desarrollé en paralelo mi actividad investigadora y de colaboración con la Universidad. Luego me trasladé a El Ejido, donde también fui directivo y por fin me vine a la capital, en concreto al IES Alhamilla, donde fui seis años secretario y 21 director.

–Allí te pillaron los años heroicos del ‘destierro’.

–¡ Uf, qué horror! Siendo secretario, se cayó parte del techo de un aula (febrero 1999). Ello hizo que me nombraran director y nos trasladaron a las instalaciones del Hogar Virgen del Pilar, donde trabajamos nueve años, en los que tuvimos que hacer de todo. Era un edificio sin adecuar y en lamentable estado; luchamos día a día por mejorarlo y lo conseguimos. En noviembre de 2008 tras superar vicisitudes de todo tipo, se inauguró el actual edificio.

–Y la dirección te duró ¡21 años!

–Siempre decía que el director de un instituto debía tener diferentes atuendos en el armario de su despacho, para ejercer de abogado, psicólogo, animador sociocultural e incluso sacerdote.

–Este año ‘estrenas’ jubilación.

–Me he jubilado el 9 de septiembre pasado tras 41 años y 7 meses de servicio. He desarrollado la vida laboral en lo que realmente me ha gustado, no me he arrepentido ni un segundo de haberme dedicado a la enseñanza.

–Y a partir de ahora...

–Continuar con la investigación y dedicar tiempo a mi familia.