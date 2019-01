De la Hoz: "Igual para los aficionados el Cádiz es un poco aburrido"

César de la Hoz, pieza clave junto a Yan Eteki del centro del campo rojiblanco, tiene claro que el partido ante el Cádiz se parecerá muy poco al de la primera vuelta, cuando había que conjuntar a dieciocho fichajes, y reitera que una vez alcanzados los 50 puntos, ve al equipo capacitado para algo más.

¿Ganas de recortar diferencias con el Cádiz?

-El equipo está con unas ganas tremendas. Es un partido para saber a qué podemos aspirar ante un rival que está en muy buena dinámica. Tenemos muchas ganas de que llegue y afrontarlo.

¿Hay capacidad para algo más que la permanencia?

-Creo que sí, son dos partidos y queda mucho por delante, pero jugamos ante equipos que van a estar arriba y si hacemos buen papel es ya para creernos que podemos hacer algo más, pero teniendo siempre en la cabeza que esto es muy largo y queda mucha liga.

Cuánto cambia la película del partido inaugural en el Carranza a hoy...

-El equipo ha hecho una evolución increíble, es cierto que en el primer partido éramos 18 fichajes nuevos que debían adaptarse al equipo y creo que nos hemos integrado bien. Día a día vamos mejorando, somos un equipo totalmente diferente al que ahora tienen mucho más en cuenta los rivales que al principio de Liga. Ahí se ve la buena línea que llevamos.

¿Tan difícil es ganar dos partidos seguidos en Segunda?

-Es muy complicado ganar dos partidos consecutivos en Segunda, muy pocos equipos lo hacen a lo largo de la temporada y es un buen reto para la plantilla. Estoy seguro de que la afición nos va a ayudar porque el llamamiento que está haciendo el club es muy bueno y se va a animar a venir al estadio para conseguir los 6 de 6 y afrontar la segunda vuelta de la mejor manera.

¿Cómo se le tapan las bandas al Cádiz?

-El Cádiz tiene las armas de siempre, se juntan muy bien, le generan pocas ocasiones y cuando roban salen como tiros, tanto por fuera como por dentro. Es su mayor virtud y tenemos que estar muy atentos a las vigilancias y a cuando perdamos el balón intentar recuperarlo rápido haciendo una buena presión tras pérdida. Es una de las claves y también una de nuestras virtudes, hay que evitar el peligro por ahí.

Se sabe a lo que el Cádiz juega, pero muy pocos aciertan a ganarle...

-Tiene las ideas muy claras y unas armas difíciles de controlar porque cuando se cierran intentan abrirte el campo y ahí es cuando te pillan y van a por ti. Hay que intentar jugarles con vigilancias y presión tras pérdida que les impida correr al espacio cuando roben el balón. Son difíciles de contrarrestar pero tenemos armas buenas para lograr la victoria.

¿El hecho de que el juego se concentre en las bandas obliga o liberar más al mediocentro?

-No hay que desvelar las tácticas del partido, más que nada es tener mucha atención, con el equilibrio necesario para no dejar el centro del campo vacío.

¿Echa en falta tener más llegada al área y gol?

-Me pide que llegue al área, pero muchas veces las circunstancias del partido te hacen quedarte más a la posible pérdida. El año pasado el equipo [Albacete] estaba formado de diferente forma, era mucho más directo y tenía más facilidad para llegar y éramos tres por dentro. Aquí somos dos y hay que guardar un poco más el equilibrio, pero aún así me pide que llegue más al área. Estoy cambiando un poco eso porque antes me costaba más llegar y los dos últimos años estoy llegando más al área.

¿Ven al Cádiz como un conjunto pillo?

-Igual para los aficionados el Cádiz es un poco aburrido porque siempre intentan defender y proponen poco, pero otras veces tienen el ida y vuelta y como amante de la táctica es de admirar cómo se cierran dentro para salir al espacio.

¿Piensa que hay plantilla para más?

-Hay plantilla para lo que la plantilla quiera. El trabajo está siendo bueno, vamos a más y es la línea a seguir. No hay que olvidarse de conseguir los 50 puntos y después buscar algo más, pero nuestro discurso no tiene que cambiar. Los 50 cuanto antes, pues el objetivo prioritario es la salvación, pero una vez lograda creo que hay equipo para hacer algo más.

¿La tranquilidad en el vestuario da confianza?

-La estabilidad es buena. Que los jugadores estén centrados en lo que hay por delante. Si piensas en dónde vas a ir no tienes la cabeza centrada. Hemos hecho un buen grupo, el ambiente es muy bueno y sabemos que prácticamente la totalidad vamos a seguir en este mercado invernal y tenemos la mente en el partido del sábado, que es lo importante para no descentrarnos.

¿Le extraña la acumulación de amarillas de Yan Eteki?

-Llevo una en el cúmulo y él once, es algo anecdótico y hay que tener en cuenta que él es más defensivo, por lo que las tiene que hacer. Ninguna ha sido porque se le haya ido la cabeza y haya hecho una falta tonta, sino por una jugada en la que tiene que ir fuerte. No son a lo tonto.

¿Teme que los aficionados que lleguen de nuevas se aburran si no ven un partido abierto?

-La gente tiene que ser consciente de que viene un equipo que lucha por entrar en play-off, que de diez partidos ha ganado ocho y que se cierra muy bien atrás. Habrá que dar pases horizontales para moverlos y hacerles daño. Va a haber que tener paciencia porque el partido será largo y creo que en los últimos veinte minutos habrá más ida y vuelta, ahí su apoyo será fundamental para conseguir la victoria.