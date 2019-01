Saveljich: "Si tenemos la suerte de pegar un batacazo, jugar play-off y ascender pido de rodillas quedarme"

Esteban Saveljich fue el primer miembro del plantel en mostrarse públicamente ambicioso acerca del objetivo de un hipotético ascenso vía promoción. Mantiene firme sus intenciones, si bien aclara que para ello deberán mejorar sus prestaciones durante la segunda vuelta de la competición, mejorando los números a domicilio sin desmerecer los del Mediterráneo.

¿Ánimo de revancha ante el Cádiz tras caer allí en la primera jornada?

-Los partidos que vienen son muy emocionantes, para vivirlos como el otro día en Alcorcón. El primer partido no lo vi porque no estaba todavía aquí. Creo que revancha no porque ha pasado mucho tiempo, ha cambiado el equipo y el método de jugar. Es otro nuevo comienzo.

Álvaro Cervera es un técnico sincero y admite a lo que juegan los suyos, ¿esperan un partido de muchos centros y juego por fuera?

-Sí, más que nada porque tienen un delantero centro [Lekic] cuya forma de jugar es ir bien de espaldas y buscar centros al área más que ir al espacio. El año pasado sí me tocó jugar con el Cádiz los dos partidos estando en Albacete y jugaron por fuera, sacamos ventaja tapando eso. Tienen jugadores muy rápidos pero el técnico nos dirá cómo quiere que paremos su ataque.

Cada vez son más los que se suman a su discurso ambicioso de play-off...

-Lo que dije en su momento es que mirar la tabla a estas alturas no es sinónimo de nada. Ahora estoy a seis del play off y no servirá de nada si no mantenemos lo que venimos haciendo. Sí mantengo que la tabla la veré en mayo y ahí cuando me pregunten diré para qué estamos. Si seguimos con la dinámica fuerte en casa estaremos más cerca de los puestos de arriba que de los de abajo.

¿El equipo ha llegado a su estado óptimo?

Creo que no, nos falta mejorar en muchas facetas del juego, sobre todo que fuera de casa en los primeros 15 minutos no nos generen ocasiones de gol. Es un déficit que estamos teniendo, pero hemos hecho una primera vuelta muy buena, no hemos tocado techo y si seguimos con humildad y escuchamos para corregir tenemos mucho para mejorar y sumar.

¿A la segunda vuelta le pediría mantenerse como hasta ahora en casa y mejorar fuera?

-Exactamente, lo primordial es hacerse fuerte acá, si tienen que ganarnos que lo hagan sin reprocharnos lo que podríamos haber hecho. Deben dar el triple de lo que damos nosotros, algo bastante difícil. Fuera de casa hay que meter la mentalidad de cuando jugamos en Almería. Si ganamos todo en casa y no perdemos fuera seríamos como el Levante, que ascendimos con ochenta y pico puntos.

¿Puede haber algún equipo que se desmarque directo a Primera o Segunda B?

-Creo que no, el año pasado sí estaba muy marcado del descenso, había equipos complicados al término de la primera vuelta. Respecto al ascenso, el Huesca hizo una muy buena primera mitad pero luego se estancó y no pudo sumar. La temporada del Levante se hace una cada mucho. Este año va a ser muy difícil porque los equipos no se han despegado y eso es bueno para los que venimos de abajo.

¿La humildad del vestuario es una de las claves de este buen curso?

-Las ganas de hacer las cosas bien y de crecer, eso es lo fundamental. Hay chicos que es la primera vez que juegan en Segunda y se les nota que no se conforman con estar en el club, que los fiche y le haga dos años de contrato para relajarse. Eso hace que todos tiremos para el mismo lado, que ellos quieran más y que el club esté pasando una temporada tranquila.

Su futuro depende del Levante, pero ¿un ascenso facilitaría su continuidad?

-Si tenemos la suerte de pegar un batacazo, jugar play-off y ascender a Primera pido de rodillas quedarme. No depende de mí porque me queda un año de contrato y es difícil la negociación. Tengo familia y dejé claro que si me tenía que ir no iba a regalar nada de lo que me gané. Es muy complicado y si tengo que ir al Levante y me toca salir pasará como ahora, estaré hasta el último día con el tira y afloja porque ellos defenderán lo suyo y yo lo mío. Dios quiera que termine de hacer un buen año y tenga la oportunidad de que me digan que me tienen en cuenta para Primera, que es lo que todo jugador quiere. Para eso entreno todos los días y trato de estar mejor que en el anterior partido, a veces sale y otras no.

El club está haciendo un llamamiento a la afición, ¿sería la guinda al pastel?

-Cuando el otro día vi que tuvimos la entrada más pobre de la temporada [la matinal de Reyes ante el Mallorca] me entristece porque en las tres últimas temporadas esta es la que mejor estamos pasando y al equipo se le ve con más ilusión, no por ascender, sino por tener un final de temporada más tranquila. Estos dos partidos que vienen pueden marcar para qué lado vamos a estar porque son dos rivales que están por encima y si queremos recortarles puntos hay que ganar. Nos falta ese apoyo de la gente, los que vienen lo hacen, pero necesitamos que vengan más y animen porque eso al jugador lo anima más. El empuje de la gente es fundamental y espero que venga mucha más gente y no vean al Madrid porque está en mitad de tabla y se va a quedar ahí, va a ganar el Barça de Messi [risas]. Ante el Dépor vino mucha gente y se notó, cuando nos empataron lo sentimos.

Además está previsto que vengan más de 500 de Cádiz...

-Por eso mismo, el Cádiz siempre trae ruido y hay que hacerse sentir que los locales somos nosotros. Lo mismo vale para el Osasuna, otro partido complicado.

¿Qué tiene Almería para irse y volver?

-No lo sé. No quiero ser el típico futbolista que se queda a jugar acá porque la ciudad es linda, tranquila y no tienes presión. Sé que gente ha pasado por eso y por eso el club no ha dado el paso que tenía que dar. No lo sé, no me preguntés por qué, debe ser el cariño que le tengo porque la primera vez que salí de mi país vine para acá y me trataron muy bien tanto el club como la gente. Cuando me fui y se abrió el mercado de pases siempre decían que traigan a Esteban y eso me llena mucho. Conociendo a la ciudad y el ambiente esta etapa la vivo mucho más feliz. No sé si la que viene, pero la siguiente tal vez pueda volver, espero tener las puertas abiertas porque es un lugar donde me gusta estar.

¿Por qué da la sensación de ser más veterano de su edad?

-No sé si será la barba... He leído muchas veces que me califican como el veterano como si fuera treintañero, pero tengo 27 años, en mayo hago 28, soy un poco joven todavía aunque no lo parezca. Desde que inicié mi carrera siempre tuve relación con gente mayor que me aconsejó.