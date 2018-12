Mala racha de la UD Almería, que no puede despistarse

El empate ante el Extremadura no fue malo tal y como se dio el encuentro, pero deja un mal sabor de boca. Es lo que tiene no hacer los deberes fuera de casa: cada encuentro en el Mediterráneo llega cargado de obligaciones y todo lo que sea no ganar, comienza a preocupar.

Es cierto que la ventaja con la zona de descenso todavía es importante y que no deben de encenderse las alarmas. Pero el equipo tampoco puede dejarse llevar justo antes del parón navideño, puesto que quedan tres encuentros muy complicados, dos de ellos ante dos rivales directos por la salvación como son Lugo y Elche.

Hasta ahora, la fortaleza que estaba mostrando el conjunto de Fran Fernández en el Estadio de los Juegos Mediterráneos hacía albergar cierta esperanza a la afición. Después de tan malas temporadas, encadenar unas cuantas victorias consecutivas en casa llevó a pensar en pelear por el ascenso. Pero fuera de casa el equipo no estaba dando el nivel y esto ha devuelto a los rojiblancos a la triste realidad actual: mirar hacia abajo y tener una distancia para estar tranquilos.

Semana con partido de Copa y Liga Mañana lunes, a las 10,30, la plantilla se ejercitará en el anexo en un entrenamiento que será de recuperación, para unos, y de preparación para la Copa del Rey para otros. Y es que el miércoles, a las 20,30, los rojiblancos visitan al Villarreal en el encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final del torneo copero (3-3 en la ida). El martes viajarán después de entrenar en el Mediterráneo. Tras el partido de Copa, regreso a Almería, adonde llegará la expedición en la madrugada del jueves, y este día, a las 12:00, nueva sesión. El viernes, trabajo en el estadio y nuevo desplazamiento, ahora al Carlos Tartiere de Oviedo.

Ahora mismo son cinco puntos con respecto al descenso que marca el Zaragoza. Los rojibancos están en su segunda peor racha de la temporada, con cuatro partidos sin ganar, los mismos que en el arranque de temporada. Entonces se cosecharon tres derrotas y un empate, por tres empates y una derrota actual. De esta manera, los rojiblancos no pueden despistarse en los tres partidos ligueros que le quedan a este 2018. Si bien los almerienses acumulan 20 puntos ya en la tabla, como mínimo debe conseguir cinco más en los partidos que le quedan a esta primera vuelta para seguir en números de salvación.