Álvaro Giménez mantiene la mente en la meta de 50 puntos

Álvaro Giménez mantiene los pies en el suelo. En vista de que el equipo no acaba de tirar para arriba ni para abajo, el ariete ilicitano prefiere mantener el discurso de pretemporada y amarrar cuanto antes los 50 puntos que suelen determinar la permanencia en la categoría de plata: “Soy partidario de ir a por los 50 puntos, ese es el objetivo que tenemos que marcarnos y a partir de ahí pensar en otros. Hay que ir paso a paso y el tiempo ya dirá dónde podemos estar.”

En el plano personal, el pichichi rojiblanco recalca el buen papel coral del equipo en el aspecto realizador por encima de sus cifras: “Estoy contento porque más allá de mis cuatro goles, somos un equipo en el que han hecho goles muchos. Del equipo titular del otro día, menos Romera, Trujillo y René, todos han metido gol. Somos un equipo goleador, el delantero es el que tiene que marcar más, pero estoy tranquilo, me siento cómodo y bien”.

Más allá de convertir, Álvaro sabe que su juego se basa en otras cualidades, aunque se atreve a avanzar una cifra: “Al delantero se le suele medir por los goles, más que por el trabajo. Puedes ayudar a meter dando asistencias o haciendo jugadas, pero al final nos miden por los goles. Estoy contento porque creo que el trabajo es bueno y si es con goles intentaré conseguir muchos más. En Alcorcón hice 4 y 6 en mis dos temporadas. No tengo cifra para este año, intentaré superar lo del pasado como mínimo. Pero por decir algo, 15 goles”.

En el próximo rival está el ariete de moda de Segunda, un Enric Gallego que cuenta sus partidos por goles y al que es consciente de que deberán vigilar de forma específica: “Si están en Segunda es por algo, tienen a Enric, que lleva 13 goles y van a venir a jugar sobre él, a las caídas y a que las enchufe. Estaremos pendientes de ello para sacar algo positivo”.

Álvaro Giménez, pichichi de la UD Almería "Enric Gallego lleva 13 goles y van a venir a jugar sobre él, a las caídas y a que las enchufe"

La recuperación de efectivos está cambiando el aspecto de los entrenamientos y Álvaro Giménez se congratula por ello: “En los entrenamientos se ve que todos van al máximo y quieren ganarse el puesto. Solo juegan once, pero ha habido bajas y los que las suplen lo hacen bien. Eso es bueno porque el míster lo va a tener complicado, no solo para el once, sino para los dieciocho convocados. Crear competitividad es fundamental”.

Último empujón a 2018

Cuatro partidos ligueros restan para despedir 2018 y a Álvaro le gustaría sumar el máximo número de puntos posibles: “Ojalá que ganemos los cinco partidos, tanto los de Liga como el de Copa, por lo menos acabar con buena imagen, mantener lo de casa e intentar mejorar fuera de casa. Me conformaría con los doce puntos”.

Toda vez que ganar a domicilio se ha puesto cuesta arriba, el vestuario confía en seguir sacando adelante con solvencia los compromisos caseros: “Estamos haciendo buen juego, debemos seguir en esta línea, más aún en casa. No va a ser fácil, tenemos el factor campo, tenemos a nuestra afición y en casa nos sentimos cómodos. Aquí estoy muy feliz, la ciudad es pequeñita, como Elche, las travesías no son muy grandes y estoy muy cómodo”.