Una primera vuelta que invita a soñar

Consumido ya el primer tramo liguero, es tiempo de balances y valoraciones. En lo que a la UD Almería respecta, lo cierto es que los hombres de Fran Fernández salen muy bien parados, convirtiéndose, una vez alcanzado el ecuador de la competición, en una de las revelaciones del curso, quizá solo superados en tal condición por su último rival, la AD Alcorcón. Tanto es así que el técnico zapillero ha firmado los mejores números de los cuatro últimos cursos, concretamente desde el descenso a Primera División en el verano de 2015.

Los 29 puntos cosechados actualmente suponen cuatro más que los obtenidos la campaña pasada, ocho más de los que logró Fernando Soriano en la 16-17 y hasta once más que en la 15-16.Más allá del frío dato matemático están las buenas sensaciones que viene ofreciendo el equipo en las últimas jornadas.

Practica este Almería un estilo de juego reconocible, algo de lo que ha adolecido los últimos años, en los que acusó hondamente una pérdida de identidad que FF se ha encargado de recuperar a base de mucho trabajo. No hay rival que no tema este año medirse a los indálicos, cuyo fútbol de transiciones rápidas y presión suicida no deja a ningún técnico rival indiferente, siendo habituales los piropos.

Solo Atlético de Madrid y Albacete suman más partidos consecutivos sin perder que los indálicos

Con ocho puntos por encima de la permanencia, que ahora marca el Extremadura, la distancia respecto a la promoción de ascenso sigue siendo de seis puntos y las dos próximas jornadas se desvelan claves para acometer el asalto a la zona de play off.

Visitan el Mediterráneo de forma consecutiva Cádiz y Osasuna, séptimo y sexto clasificado, respectivamente, en la categoría de plata, por lo que la ocasión se presenta de oro para asaltar esos puestos y demostrar que el discurso ambicioso que emana del vestuario ha llegado para quedarse.

El momento deportivo es el idóneo, no en vano los rojiblancos tienen la tercera mejor racha de encuentros sin perder de todo el fútbol profesional, incluyendo todos los grupos de Segunda B, gracias a las ocho jornadas que acumula invicto (Deportivo, Nástic, Extremadura, Oviedo, Lugo, Elche, Mallorca y Alcorcón), siendo superados en dicha faceta únicamente por el Atlético de Madrid del Cholo Simeone (16) y el Albacete de Luis Miguel Ramis (12).

La primera piedra de toque es el Cádiz de Álvaro Cervera, que pilló a los de FF demasiado verdes en la jornada inaugural y hay ganas de revancha.