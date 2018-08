"O vendemos por 1'5 millones o se quita la cantera"

- Entrenador y dirección deportiva hablan de cuatro refuerzos para completar la plantilla [lateral zurdo, pivote, extremo y delantero], ¿los fichajes llegarán para cubrir huecos o para dar un salto de calidad?

- [Alfonso se decide a responder tras dar una palmada de sorpresa]. Cuatro sin salir nadie es imposible porque serían 26 efectivos y solo hay 25 fichas disponibles a no ser que la normativa cambie. Sí es cierto que un lateral izquierdo por el problema de una lesión de larga duración y un cuarto pivote son fundamentales. A partir de ahí, para los otros dos tendría que salir alguno y venir alguien que mejore lo que podemos disponer, además de que se ajuste a nuestras posibilidades dentro del control económico. Hay que estar nadando y guardando la ropa. Si podemos mejorar el equipo lo vamos a intentar dentro de las posibilidades económicas y de mercado.

- ¿Ha podido enjugarse el déficit de 1'5 millones con las ventas de Pozo y Fidel?

- Estando en Segunda, y siempre que tengamos esta cantera, vamos necesitados de gestionar todos los años entre 1'5 y 2 millones en ventas o quitar la cantera, que cuesta 1'5 millones al año. Quitando los equipos que vienen de Primera, en Segunda no hay ningún club que invierta esa cantidad en sus bases, ninguno. Esto nos ha costado mucho dinero, esfuerzo, tiempo y trabajo de mucha gente. Quitarlas por tener tres o cuatro futbolistas más importantes porque con eso podrías reforzarlo es quitar algo que nos ha costado muchos años y tenemos buenos chavales en todas las categorías. Creo que lo mejor en las bases está por llegar. Este año ha subido alguno que puede llegar a ser importante en su día. ¿Quito ese millón y medio para dejar un juvenil que es lo mínimo que te exigen y me gasto 100.000 euros y guardo el resto para traer futbolsitas? Hay equipos que lo están haciendo. Yo no lo contemplo porque nos ha costado mucho trabajo tener a las bases en sus respectivas categorías y no le estáis dando ninguna imporancia, se lo digo de verdad a los periodistas. Nunca se han tenido dos alevines, infantiles, cadetes, juveniles y filial en las máximas categorías. No se valora y puedo decir que en 13 años nos hemos gastado 20 millones de euros en ese capítulo, pero no se le da importancia a casi nada.

- ¿Interpreto que el dinero de las ventas sirve para cubrir la partida de cantera y seguiría arrastrándose el déficit?

- Eso te cubre. Si no se hubiera vendido nada no podríamos estar pensando que pueden venir dos o tres futbolistas gastándonos 'X' u otros que han venido. Todo esto va en conjunto. El control económico es bueno, pero te controla y no te puedes pasar. Las bases te merman el poder tener más dinero para los profesionales porque también es un gasto. Si no todos los años podríamos tener un problema con las bases y quitarlas para poder cumplir. Quitando la televisión, tenemos pocos ingresos. No ponéis en la prensa que no sacamos de abonados y de taquillas para pagar los seguros sociales, parece mentira. Si sacamos 800.000 euros de abonados, hay que quitarle el 21% que se queda Hacienda. Al final el fútbol no está contemplado como un espectáculo a la hora de los impuestos porque el IVA sería del 10% en vez del 21%, tendrían que bajarlo. Una entrada de 10 euros tiene que descontar ese 21%. En el conjunto de los gastos, casi el 50% son impuestos y seguros sociales, en fin...

- Ante esta problemática, ¿ha calibrado la posibilidad de que entre capital externo al club?

- Hemos hecho ampliaciones de capital y no ha ido nadie. Eso es ficticio, de todos los equipos que las hacen no acude nadie. No vale porque si haces la ampliación, vendes y los accionistas se llevan el dinero pero el club no recibe dinero, no le entra. No entra ningún inversor de fuera a comprar acciones. Los equipos grandes sí lo consiguen, pero los pequeñitos... La última que hice no fue nadie, tuve que suscribirla yo.

- Se le ve apurado con el control económico, pero ¿no es un alivio que se hayan aligerado las fichas del plantel?

- El año pasado nos pasamos en 1'5 millones. Por eso intentamos no tener tanta desviación el próximo. Si no tuviéramos esas ventas estaríamos cazados y tendríamos que quitar las bases. Hay que ir midiendo muy bien los pasos que damos.

- ¿Qué balance hace entonces de la inversión en las bases?- Montar las bases como están ahora mismo tiene un valor económico grande. Se ha conseguido en doce años. Eso ha costado esfuerzo y trabajo porque no es fácil subir de categoría. Quitarse puede hacerse de un plumazo, lo que cuesta es montarlo.

- ¿Qué va a pasar con Sekou y Chema?

- Tengo que verlo con la dirección deportiva. Chema por contrato ya lo tenía y tiene tanto la ficha como el contrato firmados. Creo que puede ser un jugador importante y por eso hemos apostado que se quede en el primer equipo. Lo de Sekou vamos a mirarlo.

- ¿Cómo está la situación de Caballero a día de hoy?

- Es jugador de la UD Almería y no puedo decir otra cosa. Si sale algo interesante para el futbolista y para el Almería todo es posible, que se vaya o que se quede. Contamos con todos los futbolistas salvo que surjan acontecimientos, pero ahora mismo no hay nada.

- ¿De qué depende su salida?

- Hablar de algo que es presumible prefiero no hacerlo, puede ser o no. La próxima semana tendremos más conocimiento de causa de cómo se va a quedar la plantilla, pero hay que darle una semana a la dirección deportiva.

- ¿Está a mano firmar a un '9' que aporte de 10 a 12 goles?

- El jugador que ha metido 18 o 20 goles es imposible que aquí pueda venir porque están los de Primera. Y el que haya metido 7 u 8 igual viene y mete 4 porque no es su año. En el Granada hubo un caso el año pasado [Joselu]. El mundo se ha globalizado tanto que están pagando verdaderas fortunas fuera. De Segunda a Primera hay una diferencia desproporcionada. Todos los que destacan en Segunda los cogen los de Primera y luego los ceden, dejándote sin opciones. Un jugador que te garantice goles ha pasado a la historia. Es muy laborioso. Hemos llegado a pagar traspaso por un jugador de Segunda B, algo impensable antes.

- ¿Por qué se ha marchado su hijo del club por segunda vez?

- Se ha tirado casi dos años sufriendo mucho, de más. Cuando llevas las bases hay mucha gente alrededor de los chavales que siempre están presionando. Necesitas 6 meses o un año fuera o te vuelves loco de tantas presiones e historias con los familiares. Todo el mundo cree que su hijo es Messi y en Almería ha tenido problemas de ir a por él a provocarlo.