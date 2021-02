Agustín Casado, "muy contento" por ir con los Hispanos

Agustín Casado ha sido seleccionado para representar a España en un partido oficial y un amistoso. El jugador de Carboneras, que milita en el Ciudad de Logroño, estará presente en la convocatoria del choque ante Eslovaquia de la Euro Cup 2022 y el amistoso ante Egipto que se va a celebrar en Madrid. De esta manera, el balonmano almeriense recibe una nueva alegría.

El jugador de Carboneras atendió a los micrófonos de Radio Marca Almería donde mostró su sorpresa por la convocatoria: "No me lo esperaba, siendo sincero, nuestro seleccionador lleva tiempo probando a mucha gente, dando oportunidades y confianza a los jóvenes, pero nunca te terminas de esperar este tipo de llamadas. Estoy muy contento de esta oportunidad, voy a intentar aprovechar la oportunidad al máximo. Jordi Ribera me lo comunicó de manera privada e imagino que cuando estemos en la concentración hablará conmigo y me contará los objetivos".

Casado reconoce que en Almería hay muy buenos jugadores y que sólo falta que apuesten por ellos, como hicieron con él hace algunas temporadas. "Para los que estamos fuera nos encantaría que con la afición y jugadores que hay en Almería se apostará a nivel de patrocinio, se podía sacar provecho de todo esto", se sinceró en Radio Marca.

Los Hispanos jugarán el partido aplazado correspondiente a la jornada 6 de la Euro Cup 2022 con Eslovaquia en Bratislava el 10 de marzo (18.00 horas) y tres días después se enfrentarán a Egipto en el WiZink Center de Madrid (20.00 h.)