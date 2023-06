Akieme: "Aprendimos que la tranquilidad es la que nos puede llevar al objetivo, no los nervios"

Sergio Akieme (1997, Parla, Madrid) se ha convertido en uno de los jugadores más importantes desde la llegada de Turki Al-Sheikh. Cien partidos en tres temporadas no está al alcance de cualquiera. Lo logró el lateral zurdo frente al Real Valladolid. Ahora busca lograr una victoria en Cornellá que dé la permanencia al Almería, un Almería donde ha logrado consagrarse futbolísticamente y madurar también en lo personal, como reconoce en una entrevista en UDA Radio.

- ¿Qué se siente al convertirse en centenario?

Es un orgullo el haber conseguido llegar a los cien partidos con este club. Cuando firmé no sabía si lo iba a lograr. Encima lo he hecho en Primera División, que era el objetivo.

- El 27 de septiembre de 2020 debutó con la camiseta rojiblanca. Fue en Lugo, anotando y siendo expulsado.

Ese día fue un día de muchas emociones. Quería hacer de todo [risas]. El proyecto de Turki me gustó mucho, venía de Segunda División B y mi objetivo era jugar en Primera. El Almería era un equipo que podía ser un trampolín para mí. Al final lo fue de la mejor manera posible: me asenté muy bien en el club y en la ciudad, con los compañeros y con la afición. Conseguimos el ascenso a Primera División. Cumplí el sueño aquí.

- En el Ramón Sánchez-Pizjuán marca su primer tanto en la élite, pero cae lesionado. ¿Qué recuerdos tiene de ese gol?

Mucha alegría, tanta que me había roto y no me di cuenta. Era tanta alegría que hasta que no termino de celebrarlo no soy consciente.

- ¿Dónde va a poner la camiseta conmemorativa de este centenario?

La enmarcaré y dejaré en casa para verla siempre. Cuando empiezo en un proyecto no me imagino esto. No sabía que iba a cumplir cien partidos hasta que llevaba 98 y me lo dijeron. El tiempo pasa muy rápido.

- ¿En qué ha mejorado estos años?

Aquí me he hecho adulto. Vine con 22 años y ya tengo 25. La madurez la estoy alcanzando aquí poco a poco. El Almería me ha dado partidos, que era lo que quería. También mucha confianza para ir mejorando mis errores. Me castigo con mis defectos, pero en este tiempo he aprendido a relativizar. Soy exigente. Ahora para ser un buen lateral hay que hacer muchas cosas bien tanto ofensiva como defensivamente. En todos los partidos hay algo que mejorar; algunos días, algo ofensivo y otros, defensivos. Alguna vez llegas bien arriba, pero no terminas de la mejor manera la jugada… Se trata de ir viendo las acciones para intentar mejorar. Sin minutos, esto no hubiese sido posible. Aquí he logrado tenerlos y por eso creo que mi crecimiento ha sido bueno

- Ha logrado un ascenso, pero este domingo tiene otra final. ¿Cómo son las sensaciones?

Hay seguridad. Muchos de nosotros tenemos la experiencia que vivimos del año pasado y de eso, quieras o no, se aprende. Aprendimos que la tranquilidad es la que nos puede llevar al objetivo, no los nervios. Confiamos en el equipo, nos valen bastantes resultados y tenemos ambición, también por el último partido. El equipo está en un muy buen momento, estamos compitiendo muy bien. Cuanto mejor esté el equipo, más confianza da para el partido.

- Es una ventaja considerable depender de uno mismo.

Nos hemos ganado depender de nosotros mismos en la última jornada. No vamos pensando en lo que hagan los demás, sino en lo que vamos a hacer nosotros, que es competir como el otro día lo hicimos ante el Valladolid. Espero la victoria y ya está.

- ¿Cómo se afronta un partido en el que puede valer hasta la derrota?

Queremos ganar. Queremos salir fuertes, competir bien y ganarles. Si por el camino nos empatan, también nos valdrá, pero nuestro objetivo es ganar.

- Lo normal es estar de vacaciones con 40 puntos…

No sé si llamarlo mala suerte, pero el año pasado para ascender necesitamos más de 80 años y este para no descender seguramente hagan falta más de 40. Así se ha dado y así tenemos que vivirlo.

- ¿Qué opinión tiene acerca del racismo en el fútbol español?

Por supuesto que estoy con Vinícius. Tiene que aguantar muchas cosas que en ningún deporte se debería. Los futbolistas muchas veces tenemos que aguantarlo, yo lo he hecho en muchas ocasiones. Estoy con él, no se debe permitir nada de esto. Al final Vinícius llega a un momento en el que estalla. Es totalmente entendible y cómo se ha quejado.

- ¿Hay demasiada crítica en el fútbol?

Espero que de aquí a no mucho tiempo se tomen como ejemplo otros deportes, como el tenis, donde es imposible ver las cosas que producen en el fútbol.

- Domingo, a las nueve de la noche, y mil aficionados del Almería en Barcelona.

Somos conscientes de todo el esfuerzo que hace la gente para acompañarnos en cada partido. Es un domingo a las nueve de la noche y es complicado venir, pero aún así lo van a hacer. Agradecemos y les prometemos que vamos a dar todos por ellos, por nosotros y por Almería.