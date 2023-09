El Almería y el dilema de si hay o no mejor plantilla que el curso pasado

Buscar dar un salto de calidad significa asumir muchos riesgos y en esa empresa se embarcó la UD Almería este verano. Llegaron ocho caras nuevas (Maximiano, Pubill, Édgar, Montes, Baba, Lopy, Arribas y Koné además de la compra de Luis Suárez) y la entidad vendió activos para hacer caja con la intención de reforzar determinadas demarcaciones, soltando también lastre de futbolistas que no contaban. En total han sido 15 las salidas vía traspaso, cesión o rescisión (Fuoli, De la Hoz, Portillo, Martos, Solá, Maras, El Bilal, Ely, Olivera, Sousa, Samu, Babic, Appiah, Eguaras y Gui). A ellos se suman casos de efectivos del filial como Escobar o Albiar, además de prolongar la cesión del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, esta vez en el Boston River.

El trabajo de la dirección deportiva en ese sentido ha sido arduo y solo los resultados dirán si acertado o no. El primer movimiento, no obstante, fue cubrir la vacante que dejaba Rubi en el banquillo con la llegada de Vicente Moreno. El valenciano reiteró en su presentación que uno de sus cometidos principales iba a ser mejorar el balance defensivo del curso pasado, cuando la UDA acabó como el tercer conjunto más goleado (65 goles en contra, a una media de 1'71 por partido). Los cuatro primeros partidos no han podido ser más descorazonadores en ese aspecto, acabando con 9 dianas encajadas (2'25 goles de media).

Cargar las tintas contra la figura del entrenador tras apenas un mes de competición sería un ejercicio de injusticia y cinismo. Hay que poner las cosas en contexto. Se hace difícil mejorar el balance defensivo cuando la mayor apuesta para la zaga (César Montes) llegó el último día de mercado y salieron los pilares de la línea -Babic y Ely- durante la etapa de Rubi. La transición, obviamente, no va a ser sencilla. El valenciano puede refugiarse en ese escudo hasta cierto punto, ya que prácticamente todos los equipos acabaron de confeccionarse sobre la bocina y arrastran los mismos problemas de planificación.

Tras un arranque decepcionante, al de Massanassa le toca ahora mejorar las sustituciones en base a la gestión de esfuerzos en los partidos y conjuntar muchas piezas a contrarreloj para intentar construir un bloque verdaderamente solvente. El parón de selecciones puede resultar un alivio en ese sentido, con la contrapartida de que se le marchan Kaiky, Lázaro, Koné, Baba, Lopy, Mendes y Marciano, citados por sus respectivos países. Lo bueno es que sí podrá contar con Montes para preparar el partido en Villarreal al no ser llamado por México. Llegados a este punto, ¿ha mejorado realmente el plantel de la UDA respecto al que se salvó en la última jornada de la campaña anterior? Analicémoslo línea por línea.

PORTERÍA

Una vez cerrado el tumultuoso traspaso de Pacheco al Espanyol en la ventana invernal y la llegada de Diego Mariño en su puesto, El Assy tenía en mente firmar a un guardameta de primer nivel para competir con Fernando por la titularidad. Se sondearon opciones como Conan Ledesma o el croata Livakovic para acabar firmando al portugués Luis Maximiano procedente de la Lazio, acometiendo un desembolso de diez millones de euros, para muchos un dispendio innecesario contando con el murciano bajo palos, relegado al banquillo ipso facto para impedir otro caso Pacheco.

Se pasa por tanto de Fernando-Mariño-Fuoli a Maximiano-Fernando-Mariño, con el almeriense Bruno Iribarne esperando su oportunidad en el filial. De momento el luso no ha solventado el principal problema del arco el curso pasado, mostrándose tan inseguro como Fernando en las salidas aéreas. En su defensa cabe señalar que prácticamente firmaba y se vestía de corto al día siguiente para debutar sin conocer mínimamente a los efectivos de la retaguardia. Con experiencia en las ligas portuguesa, española e italiana se espera que pronto responda a las expectativas de su contratación dándole puntos al equipo con sus intervenciones.

DEFENSA

En esta línea radica la madre del cordero, pues es donde se buscaba una mejoría palpable. El lateral izquierdo se mantiene intacto con Sergio Akieme y Álex Centelles, mientras que en el diestro también continúan Pozo y Mendes (el de Guinea Bisau no aceptó irse a Segunda) con el retoque de Pubill. El cambio más grande se opera en el eje, prescindiendo de Babic (Spartak de Moscú) y Ely (Gremio) para cubrir dicha zona con Édgar González y César Montes, complementados por Kaiky y Chumi. El exbético ha dejado muchas dudas en sus primeros partidos, con errores infantiles que han costado puntos.

A priori la llegada de un internacional como Montes cubre la salida de otro como Babic. El cuerpo técnico espera que la jerarquía que aportará el mexicano sirva para que Édgar mejore sus prestaciones. A día de hoy es una incógnita que puedan suplementar lo que había. Pagar casi veinte millones por los dos centrales e ingresar apenas 7 por las ventas de Babic y Ely debería servir para que el cambio a mejor se evidenciara con mayor vigor, pero hasta que no debute Montes es difícil aventurarse.

CENTRO DEL CAMPO

Las salidas de De la Hoz (con su punto de dramatismo), Eguaras y Samu Costa se saldan con las llegadas de Baba y Lopy, a quienes se añade la polivalencia para poder desenvolverse en la zona del propio Édgar. En la dirección deportiva están realmente convencidos de que en esta demarcación la mejoría es palpable al hacerse con dos internacionales absolutos por Ghana y Senegal para complementar al argentino Lucas Robertone.

Hasta la fecha el concurso de Baba ha dejado fría a la grada del Power Horse. Tiene maneras de gran mediocentro defensivo, pero es un peligro en la salida de balón al asumir riesgos innecesarios. De Lopy se han visto apenas detalles, pero todo apunta a que el ex del Stade de Reims pronto se hará con la batuta en la zona ancha junto a Robertone, esperando que Gonzalo Melero pueda ofrecer de igual modo su mejor nivel dejando atrás los problemas físicos que le han impedido estar al 100% hasta la fecha. Arnau Puigmal, titular en Cádiz, aparece ciertamente desdibujado a las órdenes de Moreno y debe encontrar su rol.

EXTREMOS

En las bandas a nivel ofensivo apenas se ha operado un retoque, pero quizá sea el más ambicioso por las perspectivas depositadas en Sergio Arribas. El madrileño llega para cubrir la vacante de Francisco Portillo y ya ha dado muestras de su calidad anotando dos dianas. Se atisba que partiendo desde la diestra para buscar pasillos interiores los goles se le pueden caer de los bolsillos, si bien es difícil que pueda aportar trabajo defensivo, el mismo hándicap que tiene Largie Ramazani. El club, además, mantiene como alternativas en los costados a Lázaro Vinicius, Leo Baptisato y Adrián Embarba. El inicio competitivo del último está dejando bastante que desear, lejos del jugador que contribuyó de forma decisiva a la permanencia.

DELANTERA

Puede que este movimiento sea el que más controversia haya generado. Pocos dudan de que sacar 28+3 millones por la venta récord de El Bilal Touré es una gran operación en lo económico, pero ahora está por ver si su sustituto, Ibrahima Koné, mejora las prestaciones de su compatriota en lo deportivo. Sobre el papel es Koné quien venía siendo el '9' titular de Mali por delante del propio El Bilal, si bien se trata de delanteros centro diametralmente opuestos.

A falta de verlo más minutos sobre el campo, Koné destaca por su corpulencia, que apunta a un atacante de área que lo pasa mal lejos de ella. Con su fichaje el club parece cambiar su dinámica de apostar por arietes rápidos que buscan romper al espacio al estilo de Darwin, Sadiq o el propio El Bilal por un rematador puro y duro que necesitará que se le suministren muchos balones al área para sacar a relucir sus mejores cualidades. El debate se centra ahora en ver si Moreno sondea la posibilidad de variar el atrevido 1-4-2-3-1 con el que ha jugado hasta la fecha por un 1-4-4-2 en el que Koné tenga la asistencia de Luis Suárez como segundo punta.

La faceta de tercero en discordia, el curso pasado desarrollada por Dyego Sousa (ahora en el Alcorcón), la tendrán que desempeñar entre el serbio Marko Milovanovic y el bisau-guineano Marciano Sanca, ambos con dorsal del filial. Visto lo visto, ¿es mejor esta plantilla que la del curso pasado? Es prematuro pronunciarse. Las próximas 34 jornadas ligueras dictarán sentencia en uno u otro sentido.