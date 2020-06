El CAR de Los Molinos del CD Atletas de Almería

Donde toda la vida se ha hecho deporte, en los parques. Ahí ha vuelto a entrenarse el Club Deportivo Atletas de Almería, gracias al ingenio y la destreza de su presidente-director deportivo-entrenador-todo lo que le necesiten sus atletas, Miguel Zarauz.

Antes de que la ciudad aprovechase los Juegos Mediterráneos para modernizarse y multiplicase sus instalaciones deportivas, los parques eran los mejores gimnasios. ¿Quién no ha usado sus mochilas como porterías de fútbol o balonmano, las barras de los columpios como redes de voleibol o ha hecho los cien, doscientos o los metros que hicieran falta en la antigua Rambla de Almería, entre las moreras que alimentaban a los gusanos de seda? El joven deportista almeriense del siglo pasado se preparaba de esta forma tan peculiar, que curtía tanto o más que las mancuernas, gomas elásticas y bosus.

El Parque de Los Molinos se ha convertido en el particular Centro de Alto Rendimiento (CAR) del CD Atletas. Igualmente, la arena de la playa también está prestando sus servicios para los ejercicios de fuerza o propiocepción. Allí aparece a diario Miguel Zarauz con su coche cargado de material deportivo y va preparando este gimnasio callejero, para que sus jóvenes atletas vayan recuperando la forma de cara a los últimos meses de verano, días en los que confían en volver a competir.

Hasta entonces, con el permiso del coronavirus, por supuesto, quedan muchas sesiones de flexiones, planchas, core, cuestas, series... “Estamos haciendo un trabajo lento y progresivo para evitar lesiones. Ejercicios de fuerza, de velocidad, de resistencia, de saltos en las hierbas...”, explica Zarauz, que lleva preparando campeones atléticos, desde mucho antes de que nacieran sus actuales pupilos.

Miguel Zarauz, presidente “Son sitios en los que se disfruta mucho y, de momento no nos hace falta la pista”

El confinamiento destrozó planificaciones y cortó progresiones de los deportistas. El CD Atletas fue marcándose sus propias fases y cuando se les permitió salir a las calles, a Miguel le surgió la idea de irse a entrenar a lugares públicos y muchas veces más saludables, que los masificados y saturados de sudor gimnasios. “Me animé cuando nos permitieron juntarnos en grupos de diez, empezamos a quedar y todos estábamos muy emocionados, respetando las medidas de seguridad, eso sí”.

“Hay días que quedamos en los parques para hacer trabajo en hierba y luego cuestas; y otros en los que vamos a la playa, donde se hace un ejercicio físico bestial. Luego aprovechamos el carril bici para hacer series más largas”, dice el presidente, que quiere agradecer públicamente la apertura de los parques para que los deportistas tengan espacios grandes y amplios donde poder ejercitarse, sin molestar a la ciudadanía.

Claro, uno tiende a pensar ¿y por qué no se entrenan en el campo anexo del Mediterráneo? Pues porque no se permite su uso a menores de 16 años. “Parece ser que la semana que viene, ya vamos a poder entrenar allí. Ahora mismo estamos muy a gusto en los parques y playas, de momento no nos hace falta la pista”, dice Zarauz muy contento con el trabajo que están desarrollando sus pupilos tarde a tarde: “Ahora mismo estamos entrenando basándonos en la motivación intrínseca, por el puro placer de hacerlo, por encontrarnos cada día más fuertes. Produce placer el verte mejor cada día. Cuando nos vayamos enterando de fechas, aumentará la motivación extrínseca, la de la competición: podium, medalla, beca...”.

“Teníamos sueños muy importantes para este verano, el virus nos cortó la progresión”

Mientras ayuda a colocar el peso en la barra para las sentadillas, Antonio repasa los objetivos de final de temporada: “Jon Jairo había sido subcampeón absoluto de Andalucía en triple salto. Iba para arriba, pensaba que iba a pasar de 15 metros para ser campeón y meterse en la selección andaluza. Lo mismo con Marta Sebastián, que es la mejor triplista de España en categoría sub’16, también pienso que podía haber sido campeona de Andalucía absoluta este verano. Ana Raya se iba a meter entre las primeras andaluzas en la categoría de relevos 4x100. Luis Fernández León, un sub’18, podía ser campeón de España de 400 vallas... ”. Y un largo etcétera que podría convertirse en realidad gracias al trabajo de hoy en el césped y la arena almeriense.