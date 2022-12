Cabello: "Hay que alejar esos fantasmas que no merecemos"

El Polideportivo Ejido espera poder ponerse de nuevo el disfraz de buen visitante y sacar este domingo en la visita a La Condomina para medirse al UCAM Murcia tres puntos que compensen el fiasco que supuso la derrota por la mínima ante el Mancha Real pese al buen juego exhibido y que además trajo consigo la expulsión de una pieza clave como Escardó, quien tras ver la roja directa ha sido sancionado con dos partidos de suspensión. David Cabello cree que no notarán su ausencia y espera ganar para alejar los fantasmas clasificatorios.

¿Cómo se presenta la visita a La Condomina?

Tenemos un rival bastante exigente, estaba previsto que fuera uno de los gallitos del grupo y no han tenido los resultados que esperaban, pero es uno de los mejores equipos del grupo, que hace las cosas muy bien en ataque y nos pondrá las cosas difíciles para sacar algo positivo de La Condomina.

¿Toca aferrarse a su buena racha a domicilio?

Estamos consiguiendo resultados que en casa no somos capaces de tener, no es lo que buscábamos porque hemos hecho cosas bastante bien para sacar más puntos de Santo Domingo, pero esa oportunidad está siendo esquiva para hacer feliz a nuestra gente. Vamos a Murcia con muchas ganas de que llegue el partido cuanto antes. Necesitamos una reválida tras la última derrota en casa y esperamos cosechar algo positivo el domingo.

¿Qué tal se encuentra de ánimo?

Estamos contentos con el trabajo que estamos realizando porque vemos el crecimiento del equipo y que poco a poco va adquiriendo los conceptos que queremos y estamos convencidos de que darán resultados a final de temporada. No lograr la victoria pese a hacer las cosas bien, te entristece, pero no queda otra que levantarte e intentar sacar 3 puntos importantes para alejar esos fantasmas que no merecemos, pero que dice la clasificación. Así afrontaríamos la semana con mucha mayor tranquilidad.

Tampoco se ve demasiada diferencia en la tabla con el rival.

La clasificación está muy ajustada, si hubiéramos ganado estaríamos eufóricos todos y super contentos. La diferencia es que no fuimos capaces de materializar las ocasiones que tuvimos, pero se hicieron bastantes cosas bien. Estamos tranquilos aunque no satisfechos con los resultados, pero el equipo no va a bajar los brazos ni mucho menos. Esto debe darnos fuerzas para seguir luchando y aumentando ese nivel competitivo para traer esas alegrías que todos esperamos.

¿Notan la tensión?

Ganar al final siempre te da ese margen para trabajar durante la semana de diferente manera. El resultado es lo que todos quieren obtener al final del partido y lo intentaremos el domingo ante un rival que hace las cosas muy bien en ataque. Son vitales y fundamentales esos puntos.

¿Cree necesaria la figura de otro '9' para mejorar el balance ofensivo?

No creo que nos haga falta otro delantero, tenemos cuatro con los que estamos muy contentos y gente de segunda línea que tiene que aportarnos cosas en esa faceta. Yo he sido delantero, jugador de área, y hay momentos de confianza que la tocas con la oreja, la metes y lo cambias todo. No hay que alarmarse porque los chicos le dan importancia a esa faceta de dominar el área contraria como la nuestra y hay que transmitirles esa tranquilidad. No tenemos que buscar un hombre gol.

¿Cómo piensan suplir la baja por sanción de Escardó?

Es un jugador importante pero también lo serán quienes salgan el domingo. No es algo que me quite el sueño porque jugaremos once contra once y el que salga hará que no se note la baja de Álex Escardó.