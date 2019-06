Cabello apuesta por un CD El Ejido ambicioso

El nuevo entrenador del primer equipo de fútbol del Club Deportivo El Ejido, David Cabello, fue presentado este martes oficialmente por el director deportivo de la entidad celeste Jean Calve, que igualmente mostró su satisfacción por el fichaje del preparador que aunque nació en Alemania, ha venido desarrollando destacadas funciones en el fútbol base del Málaga CF, donde fue coordinador de La Academia durante cuatro temporadas, y en esta director de la cantera en el Alavés.

"Agradecer en primer lugar la oportunidad que me brinda este club para poder desarrollar mi profesión. Espero estar a la altura, y que al final podáis disfrutar de un buen año y que la afición, la directiva y la gente que rodea al club se sienta identificado con el proyecto y con lo que se pueda ver en el terreno de juego y que seamos capaces de darles muchas alegrías a esta afición, que este año ha padecido y ha sufrido un descenso que nadie esperaba pero hay que asumirlo y hay que levantar la cabeza, y desde hoy mismo tenemos que pensar nada más que en intentar conseguir los objetivos que nos hemos planteado todos", declaraba David Cabello.

Considera el nuevo entrenador ejidense, que su experiencia como jugador en muchos equipos como Melilla, Extremadura, Lucena o Burgos, "son muchos años como jugador y eso lo quiero aportar con mis conocimientos y capacidad. Eso lo quiero trasladar en el terreno de juego, y espero que al final así sea y que el aficionado sobre todo este contento y pueda disfrutar de lo que se vea en el verde".

De su fichaje por el club ejidense, no dudó en firmar por "el proyecto tan ambicioso y todo lo que conlleva este club. Tiene muchas novias este puesto que yo he conseguido, y es muy difícil decirle que no a este proyecto. Por eso espero estar a la altura, y hacerle disfrutar a la afición. Es una oportunidad muy bonita que se me presenta, después de haber trabajado en el fútbol base. Estoy muy contento de haber dado este paso como entrenador y afrontar este reto".

Tiene muy claro Cabello que lo importante es que, "el aficionado disfrute. Yo cuando voy a un estadio quiero disfrutar del espectáculo, y que se identifique con ellos y al final conseguir el objetivo. Quiero que el seguidor del CD El Ejido disfrute del partido y que los resultados por supuesto acompañen y consigamos lo que esperamos".

También resaltó que venir a este club, "es hablar de palabras mayores, y para cualquier entrenador es una plaza muy apetecible. Decidirme por este proyecto fue bastante sencillo, porque tanto Javi Fernández como Jean Calve lo que me dijeron convence a cualquiera. No tuve ninguna duda para elegir este proyecto, y el club que buscábamos aunque también teníamos otras propuestas. Sabíamos el objetivo y que aquí vamos a crecer muchísimo, y voy a intentar crecer a este club que acabar de empezar porque nació en el año 2.012. Sólo siete años y lo que ha crecido esta entidad y lo que ha recorrido. Es un club ganador, y lo que nos queda son retos muy bonitos y espero poder conseguirlos".

En cuanto a los objetivos de la futura temporada 2019-20, comentaba que no se fija en el ascenso como principal porque, "queremos que el equipo haga disfrutar a la gente, y la afición va a estar identificada con lo que se vea en el terreno de juego. Al final con mucho trabajo y mucho esfuerzo, y con momentos que no nos gusten también porque la temporada es muy larga y habrá situaciones delicadas pero entre todos lo podemos superar para poder luchar por algo importante. Ahora queremos confeccionar una buena plantilla, y es en lo que nos estamos centrando ahora mismo y luego ya vendrán otras cosas".

De la futura plantilla comentó que, "vamos a intentar que sigan algunos de esta temporada, aunque sabemos que es muy complicado porque el mercado de Segunda B no es el de Tercera División. Queremos hacer esfuerzos con alguno de ellos, porque pienso que son piezas fundamentales de este proyecto. Nos estamos centrando en los jugadores que tienen contrato y que queremos que continúen. Ese es mi primer objetivo que puedan continuar algunos".

De la pretemporada comentó que, "estamos viendo para empezar sobre el día 17 de julio. Estamos centrados en las renovaciones, y luego habrá tiempo suficiente para planificar. Seguro que vamos a formar un equipo casi nuevo, e invito a la gente que nos vea en pretemporada y luego estoy convencido que estarán con nosotros. La afición siempre estará ahí, como siempre ha sido en El Ejido. Seguro que nos van a apoyar desde el principio de temporada".

De su labor en el club con el fútbol base, comentó que, "ya he hablado y me he puesto a disposición del coordinador Inda, y voy a ayudarle y estar cerca de ellos. Es bueno que cualquier jugador canterano sienta que el primer entrenador está ahí con ellos. Además eso me gusta, seguirles porque en un futuro no muy lejano puedan tener presencia en el primer equipo. Para ellos también es importante, que se sientan cerca de nosotros y estoy abierto a cualquier posibilidad de colaborar con la cantera y ayudar en esa faceta".