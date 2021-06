‘Cats Almería’, a la arena con las Guerreras

Lo que hizo la semana pasada el GEA Asesores AM Team Almería tiene un mérito tremendo. Una temporada en blanco por culpa de la pandemia y al volver a pisar la arena, un domingo campeonas de la Copa de España y al siguiente, campeonas del EBT Finals. O lo que es lo mismo, las mejores en la playa española y las mejores en ultramar, en la arena internacional.

“No todos los días se tiene a un campeón de Europa en tu ciudad. Menos a un tricampeón europeo. Es para estar orgulloso de este equipo, de estas jugadoras. De verdad creo que son una referencia del balonmano playa europeo”, dice muy orgulloso Agus Collado, entrenador del AM Team Almería. Es para estarlo, en 2017 levantaron el título EBT y la Champions, en 2019 repitieron gesta y hace unos días, tercer EBT a la vitrinas, con media temporada todavía por disputarse. Hay mucho en juego este verano en la arena.

Por delante, las cuatro pruebas Arena Tour [una con sede en Almería], el Campeonato de España [una de las competiciones demás nivel en el ámbito internacional] y la Champions Cup, donde estarán representados los campeones de cada país. Por supuesto, allí estarán Cats Almería, como ganadoras de la última competición de balonmano playa prepandemia.

Eso a nivel de clubes, pero es que las selecciones también tienen Campeonato de Europa este verano y el AM Team Almería estará representado por partida doble. Por un lado, la base de la Selección Española procede de la arena de nuestra provincia. De las doce jugadoras que conformarán el combinado nacional, siete son cats. Otras tres, además, formaron parte del conjunto almeriense en temporadas anteriores. Pero no sólo habrá representantes almerienses en las Guerreras de la Arena, sino que Portugal será dirigido por el técnico del AM Team, Agus Collado. “Me llamaron y me ofrecieron el reto, acepté encantado. Ojalá sólo tenga que verme las caras con España en la final”, dice sonriente el técnico almeriense, al que poco a poco se le pasa la resaca de los títulos logrados hace unos días en la arena de Torrox.

“Hemos preparado muy bien esta temporada. Hemos estado entrenando a un nivel bestial, veía a las jugadoras antes de la Copa de España y estaba viendo a campeonas. La Copa nos ayudó a coger algo de rodaje para afrontar el EBT con garantías. Además, teníamos muchas ganas de volver a jugar tras pasar la temporada pasada en blanco por la pandemia, queríamos volver a sentir la arena en nuestros pies y, de momento, las cosas nos están saliendo muy bien”, asegura el almeriense mientras planifica las siguientes citas con el equipo.

Aunque no ha sido admitido como deporte olímpico para 2024, el balonmano playa está de moda. Poco a poco ha ido ganando adeptos y ya le habla de tú a tú a un deporte veraniego tan seguido en la costa almeriense como es el voley playa. “Estamos muy contentos de lo bien que se está trabajando a nivel federativo y de organización. El Arena Tour está creciendo, es un torneo fantástico y este año va a tener una sede en Almería. Vamos a poder disfrutar de los mejores equipos españoles”, y de unas jugadoras que hicieron disfrutar a los aficionados el pasado fin de semana: “Notamos el apoyo de Almería. Ojalá poco a poco vayamos teniendo más repercusión y el balonmano y el balonmano playa vuelvan a contar con patrocinios importantes como ocurría hace unos años”, finaliza Agus.