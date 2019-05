Derrota del filial en otro trámite (0-1)

Derrota por la mínima para una UD Almería B que ya no se jugaba nada más que el orgullo de tratar de no quedar colista del Grupo IV, algo que ya, tras caer frente a la UD Ibiza en el Mediterráneo, no le va a ser nada fácil de evitar, teniendo en cuenta que el Atlético Malagueño venció el sábado al Real Murcia (1-0). Por su parte, los baleares suman tres valiosos puntos que les permiten dejar casi sellado su pase para la próxima edición de la Copa del Rey. Los visitantes, además, pusieron punto y final a una racha negativa. Y es que desde la Jornada 21, tras el 0-1 en el campo del Atletico Sanluqueño, el pasado 20 de enero, no había logrado el Ibiza cantar victoria lejos de Can Misses. Después de tres meses de sequía, en ese sentido, en Almería se pudo ver la versión más práctica del cuadro pitiuso, sacando petróleo de la estrategia y limitando a un rival que tuvo sus opciones de adelantarse en el marcador.

Antes de cumplirse el minuto 10 de encuentro, Lin y Sergio ya gozaron de dos ocasiones clarísimas para haber adelantado en el luminoso a un filial que, tras una primera partede ida y vuelta, con poco control en el centro del campo, encajó el tanto del Ibiza al borde del descanso. Un saque de esquina que botó Bonilla lo mandó a la red Cirio, que sigue fiel a su cita con el gol. Un tanto psicológico que daba ventaja a los ibicencos para encarar con más tranquilidad la segunda parte.

Los de Alfaro supieron jugar con el marcador a favor, manteniendo el mando del encuentro y, lo que es más importante, evitando que el esférico estuviese de forma prolongada en el área de la meta defendida por Lucas. No obstante, cuando corría el minuto 83, una gran jugada del juvenil Sergio Sanchís dio alas al filial. Se marchó de dos contrarios en el área rival, pero un posible penalti evitó que culminase la jugada. Fue el mayor susto que se llevó un Ibiza que, de nuevo en una jugada a balón parado, pudo ampliar su ventaja ante los almerienses, pero el marcador no se movería más y los tres puntos tomaban rumbo hacia Ibiza, acercando un poco más al conjunto balear a la Copa del Rey. El filial visitará la próxima jornada al CD El Ejido, en principio el domingo a las 18:00 horas.