El Almería visitaba Lugo con la intención de volver a salir con el buen sabor de boca de las últimas temporadas, lo que significaba reengancharse a la pelea por la promoción de ascenso. Lo hacían después del doloroso tropiezo ante el Oviedo del pasado fin de semana, que supuso un bajonazo anímico. Pero los de FF querían quemar su último cartucho en un estadio talismán en las últimas temporadas ante un Lugo que pelea por evitar el descenso.

Sin embargo, desde el pitido inicial se vio al Almería desconectado, fallón y sin intensidad que se ha ido dejando puntos en las últimas semanas, que tanta falta le harian ahora para estar un poco más arriba. El Lugo puso más intensidad, cerró espacios atrás y sólo tuvo que esperar que los de FF empezaran a regalar ocasiones. Segundos antes del minuto 20, Valentín se aprovechó de un balón muerto para colocar a un misil en la meta de René. Gran gol lucense ante la pasividad de una defensa desconocido.

Lejos de reaccionar, los rojiblancos tuvieron su posesión estéril de siempre, que era lo que buscaba el Lugo para seguir contragolpeando. El único peligro lo puso Martos a los 34 minutos, con un disparo centrado que repelió Juan Carlos sin mayor dificultad. Los locales, por su parte, rozaron el segundo con una individualidad de Valentín, que se paseó por la portería.

El equipo, el de siempre, esta acusando en las últimas jornadas la carga excesiva de minutos de once titular

Poco antes del descanso quedó claro que el Almería está ya con la cabeza puesta en las vacaciones. Álvaro, que sigue encabezonado en el pichichi y es lo único que ya se juegan los rojiblancos, empató en un grave error de Campabadal en una cesión. Hecho lo más difícil sin merecerlo, FF y la afición se echaron las manos a la cabeza viendo cómo el equipo concedía el 2-1 sólo dos minutos después, al permitir el centro y el remate de Barreiro en el área. René no la atrapa, Romera no llega a los centros, Rioja no aparece, Saveljich y Owona no estaban ni al 50% de lo que acostumbran...

Bajos brazados tras el descanso

Si la cosa terminó mal en la primera parte, no pudo comenzar peor en la segunda. Nueva concesión por banda, en este caso de Martos que hizo su partido más flojo desde que es futbolista de la primera plantilla, Campabadal la pone al área y rematan con total facilidad primero Barreiro al larguero y después Herrera a puerta vacía para hacer el 3-1. El Almería, que apenas había comparecido hasta el momento, desde ese momento terminó de desaparecer. Sus virtudes de siempre, garra, coraje y corazón, se quedaron en el autocar. El equipo lleva varias jornadas acusando el exceso de minutos del once titular, FF no ha rotado nunca, posiblemente por la poca competencia de los suplentes. Soñar con el play off sin banquillo es un utopía.

FF introdujo rápimente a tres cambios en busca de algo de orgullo. Ni Rocha, ni Chema ni Caballero despertaron a un equipo que tampoco quería. Mientras, Demi que vino como estrella, en el banquillo viendo cómo el Lugo rozaba el cuarto. Si el Almería se metió en el partido fue por demérito local, que pensaba que ya lo tenía hecho. El exlucense Caballero hizo el 3-2 a centro de Martos y dio algo de emoción a los últimos diez minutos.

El Lugo llevaba sin ganar en casa desde el 26 de enero al Rayo Majadahonda y venía de perder 4-1 en Las Palmas

Un espejismo total. Acto seguido, Lazo totalmente solo hizo el 4-2. No se merecía este Almería, por la ilusión que había despertado, darle finiquito a sus ilusiones con un partido tan pésimo, sobre todo ante unn rival tan discreto. Pero posiblemente el globo se había hinchado más de lo que debía. En fin, notable a nivel general a la temporada jugada con 13 jugadores y un suspenso al partido de ayer jugado con la mente en otras cosas.