Romera abre la puerta a hablar de su renovación con el Almería

Una vez abierta la ventana del futuro, todos los futbolistas también miran de reojo su futuro contrato. Romera, que volvió a la Liga Española para jugar en el Almería, explicó en un audio enviado por el club que a él le gustaría continuar en el Mediterráneo. “Al vestuario le pongo una matrícula de honor. Yo estoy muy contento en el club, en la ciudad y con la afición”. Tengo las puertas abiertas para hablar con el club”, si la secretaría técnica decide que continúe con Fran Fernández.

Antes de eso, el futbolista se centra en lograr los puntos el próximo domingo en el Anxo Carro. “Para el Lugo es una final, pero para el Almería también. Estamos con ganas de revertir la situación y lo afrontamos con la mismas ganas que ellos, que están en una situación difícil. De repente se han visto en descenso, pero nosotros nos jugamos toda la temporada, es una final, claramente”, apuntó Romera tras el entrenamiento.

Lo que el valenciano dice de forma sensata es que el Almería no debe mirar la clasificación, pues cada vez que lo ha hecho ha pinchado. “Me quiero olvidar de los play off y pensar solo en los puntos de Lugo. Cada vez que oyen cantos de sirena no van las cosas bien. No pretendo mirar la clasificación”, mostró el lateral antes de sentenciar que “por ahora tenemos un notable alto y bien merecido. Siempre hemos dado la cara, ha sido superior a los rivales, y la afición ha salido contenta con su equipo”.