El míster rojiblanco Fran Fernández analizó de la siguiente manera el choque ante el Lugo que acabó con una dolorosa derrota por 4-2: "El partido se nos ha puesto a remolque desde el inicio. Intentamos competir desde antes y creo que ellos lo han hecho más que nosotros. Hemos tenido situaciones claras de gol sin estar afortunados en el área y dando facilidades en defensa. Después de la derrota ante el Oviedo se ha notado que hemos bajado y se nos nota demasiado, es humano. Logramos el objetivo, pero nos ha faltado ese plus que había que dar para conseguir un objetivo mayor que era muy difícil. Ellos se jugaban la vida, hemos vivido esta situación y el que se juega la pierna y va al 100% se lleva hasta los rebotes porque tiene más fe. Lo hemos intentando vaciándonos pero íbamos a remolque y era muy complicado. Vamos a defender este escudo hasta el final, quedan cinco partidos y es hora de los menos habituales. No es cercano el play-off ya pero intentaremos mantener esa posición de estar entre los diez primeros".

Respecto a su renovación, también quiso hablar el míster: "He estado muy centrado en lo deportivo y mi agente está en conversaciones con el club. No sé lo que va a suceder, pero espero que el club nos valore como merecemos. El club va a seguir conmigo o sin mí". Y sobre el proyecto apuntó que "no nos ha llegado, habrá que analizarlo, pero nos dejamos la piel y por eso a falta de ocho jornadas conseguimos el objetivo. Hay que quitarse el sombrero con los jugadores por el trabajo realizado durante la temporada. No sé si nos ha faltado ese plus en estos dos partidos".