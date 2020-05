Ilusión de unos, ilusión frustrada de otros

Los jugadores ejidenses y pulpileños han estado entrenando desde su casa durante este confinamiento, pero ahora necesitan un par de semanas de puesta a punto, para coger carga física. Aunque todavía no se ha hecho oficial, la idea es jugar el play off en el Pinatar Arena entre julio y agosto.

Mismo futuro para Poli Almería y Huércal Overa , que dan carpetazo a esta campaña. Es cierto que en tierras huercalenses la suspensión también ha caído como un jarro de agua fría, puesto que habían comenzado una gran remontada desde el mercado invernal. Tato , el míster, cree que si se puede jugar el play off, se podría haber intentado continuar la temporada, pero no pone mayores pegas.

Como es normal, la decisión no ha gustado a todos por igual. No sólo en Almería , donde el filial se ha quedado sin ascenso desde el quinto lugar, sino en toda España donde había muchos equipos en similar situación, como el propio Lleida del almeriense Molo en el grupo III de Segunda División B. Los rojiblancos, en boca de su director de cantera y de su entrenador, Mario Silva y Nandinho respesctivamente, han mostrado su frustración, pero han sido elegantes y no han querido hacer grandes críticas. Es cierto que son muy perjudicados con esta decisión, puesto que habían perdido el quinto puesto tras enfrentarse con la mayoría de equipos de la zona alta antes del parón, pero ya pasan página y se centran en la temporada que viene.

Si bien el coronavirus no ha azotado con excesiva dureza la provincia de Almería , las consecuencias en el fútbol federativo sí que las han notado los cinco equipos almerienses de Tercera División, tanto del grupo IX como del XIII. CD El Ejido y Atlético Pulpileño van a jugar el play off exprés de ascenso a Segunda División B si es que Sanidad permite que se dispute, mientras que Almería B, Poli Almería y Huércal Overa ven como acaba su trabajo esta campaña.

Reacciones de los protagonistas

Javi Fernández (Director general del CD El Ejido): “Esta decisión viene a reflejar el éxito cosechado durante las jornadas que nos dieron tiempo a disputar y por tanto estaremos en ese ‘play off express’ para intentar ascender a la Segunda División B si Dios quiere. Esto va ya hacia adelante y sólo lo pararía este maldito virus. Proponen jugar durante el mes de julio o antes de las primeras semanas de agosto esos partidos, pronto podremos saltar al verde para prepararnos. El equipo ha seguido entrenando de forma individual cada uno en su casa”.

Sebas López (Entrenador del Atlético Pulpileño): “Estamos a expensas de que Sanidad nos dé el visto bueno para volver a la carga. Creo que es justo que si había que terminar la temporada, se premiara a los equipos que han estado haciendo las cosas bien durante todo el año. Esperamos con mucha ilusión la vuelta a los entrenamientos para poder disputar este play off. Teníamos muchas esperanzas en esta temporada. Acataremos todas las normas sanitarias que nos pongan e intentaremos que todo vaya bien, el fútbol no debe de ser un problema”.

Mario Silva (Director de cantera de la UDA): “Ha sido una pena muy grande. Lo más importante es la salud de todos los profesionales, pero nosotros teníamos opciones de play off. Hemos hecho un buen trabajo, nos quedaban nueve partidos y estábamos en una buena posición para meternos arriba. Desafortunadamente terminó la Liga. Respetamos la decisión, pero estamos tristes por esta situación, sobre todos por los jugadores que han hecho un gran trabajo”.

Lito (Presidente del Poli Almería): “Me parece lógico que se haya finalizado la temporada, no se puede esperar más tiempo porque Tercera y Segunda B no son categorías como Primera y Segunda. El tema de los ascensos me parece normal, se lo merecen los que están arriba. Tampoco veo mal que no haya descensos, aunque es cierto que había equipos que se merecían perder la categoría por los pocos puntos sumados. Incluso creo que habría club que hubieses preferido bajar porque les queda grande esta categoría”.

Tato (Entrenador del Huércal Overa): “Pienso que si finaliza la competición para nosotros, debería de ser igual para todo el mundo, no pueden jugar cuatro y el resto no. Es injusto, es una medida para no enfadar a los máximos posibles. Si se puede jugar, jugamos todos; si no, se tenía que haber suspendido para todos. Nosotros nos hemos salvado, pero yo quería hacerlo compitiendo, jugando. Llevábamos una dinámica muy buena, seis partidos sin perder y quedaban diez en los que teníamos muchas expectativas puestas”.