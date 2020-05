Dani Albiar: "Me llama la atención Juan Muñoz y me fijo en su juego"

Dani Albiar, que ya sabe lo que es debutar en el primer equipo tras disputar un duelo copero y jugar en Liga ante el Elche, ha sido citado junto con el meta Jero, Callejón y Rubén Enri por José María Gutiérrez para incorporarse a la disciplina del primer equipo hasta final de curso para ayudar en el complicado último tramo que se presenta. El cartagenero dice fijarse en Juan Muñoz y considera injusto que el filial se haya quedado en tierra de nadie tras la decisión de la RFEF de dar por concluido el curso en Tercera División.

Es una buena noticia que el primer equipo cuente contigo, más viniendo de la cantera y teniendo ese sueño. Estoy muy contento y a ver cuáles son los resultados de las pruebas.

La vuelta a la competición va a ser muy extraña y le dará oportunidades a la gente del filial...

Desde que nos lo comunicaron fue un gran aliciente porque sabes que son momentos importantes para el club tras las dificultades de la crisis sanitaria y cómo iba el desarrollo de la competición. Que te llamen con opciones es una responsabilidad a nivel de responder al club, entrenador y compañeros, y también ante la ciudad.

¿Qué tal fue con el test de coronavirus?

Fue un poco desagradable, ya en la sala de espera veías a los compañeros con la cara trastocada. Los resultados los esperas con un pequeño nerviosismo, no tengo síntomas del Covid-19 ni en mi familia, pero como la mayoría de la población es asintomática no sé si daría positivo y si ocurre te tendrías que apartar dos semanas del equipo y sería un problema.

Ahora les toca guardar un cuidado extremo para llevar a rajatabla el distanciamiento físico

Tenemos que tener una responsabilidad máxima porque vamos a jugarnos mucho. Si mantienes contacto con personas que no están dentro de tu habitáculo normal podría ser un problema. Tenemos que ser un ejemplo para la sociedad en ese tema y sobrellevarlo bien.

¿Pudo hablar con algún compañero?

Coincidí con Rubén Enri y hablamos sobre cómo había ido el confinamiento y los entrenamientos en casa, pero no pudimos ni abrazarnos.

A propósito de Enri, ¿cómo valora su renovación y la de Callejón?

Cuando se hicieron oficiales les mandé un mensaje a cada uno felicitándolos, la veo apropiada. Es muy importante que dos de los compañeros del filial renueven, es síntoma de que estamos haciendo bien el trabajo.

Ya debutó en Copa y jugó ante el Elche, eso ayuda para olvidar los nervios.

Las primeras semanas sientes ese nerviosismo, pero cuando tocas la pelota y entras en la dinámica se te va. Debutar en el Estadio ante toda la gente se nota, pero ya no lo tendré.

¿Físicamente qué tal se encuentra?

Muy bien, el primer día que salí a correr noté cargados los gemelos al no tener en casa la distancia suficiente para hacer esprint o cambios de ritmo. Al llegar a casa estaba cargado muscularmente, pero lo he sobrellevado bien manteniendo la alimentación y el descanso.

¿Tienen ya el plan de entrenamiento individual?

Aún no sabemos nada porque el preparador físico nos dijo que estábamos a expensas del resultado de la prueba y más o menos sabemos la distribución en el campo y la llegada a la instalación, pero no el tipo de entrenamiento.

¿Quién le llama más la atención del primer equipo?

Me fijo en quienes juegan en mi posición y me llama la atención Juan Muñoz, que aunque sea un delantero punta juega también como mediapunta o interior. Me gusta cómo maneja el balón, el control orientado y golpeo de balón que tiene.

Es un perfil similar al suyo...

Sí, también me gustan Kaptoum o Vada, el dinamismo de Lazo... Pero me fijo en cómo compite Juan Muñoz, es sevillano y de sangre caliente, me identifico.

¿Qué tal con José María Gutiérrez?

Bastante bien, al principio te impacta un poco porque de pequeño fue uno de mis ídolos porque soy bastante fanático del Madrid y me llamaba mucho la atención. Era uno de los capitanes, pero tienes que acostumbrarte a la situación y ponerte a sus órdenes. Lleva bien al equipo porque es muy cercano y te dice las cosas como son, es muy competitivo.

¿Es cierto que ese aura de galáctico no la da como entrenador, que parece más cercano?

Con los del primer equipo tiene esa relación, pero con el filial ha estado muy atento, siempre nos pregunta cómo nos va y se preocupa por los lesionados. Eso se agradece, viniendo de la élite se agradecen sus consejos.

En el fútbol lo bueno se aplaude y lo malo se castiga mucho...

En el fútbol asumimos responsabilidades en todas las posiciones del campo, pero en la media tenemos ese plus de manejar el equipo. No pueden afectarnos los aplausos para bueno ni para malo, sino seguir tu camino.

¿Para un centrocampista la mejor cualidad previsualizar el partido?

Me encanta la posición porque tienes que ser el jugador diferencial tanto física como mentalmente. Es lo que marca la diferencia y más al subir categorías llegar a la élite. Un control orientado o un golpeo al borde del área, se nota mucho cuando un equipo tiene un buen medio campo y cuando no.

¿Qué piensa del carpetazo a la temporada para el filial?

Estamos bastante frustrados porque después de tanto esfuerzo y de cómo se dio el inicio de temporada nos amoldamos bien al nuevo entrenador, poniéndonos segundos y tras Navidad dimos un pequeño bajón que nos ha hecho estar fuera del play off por tres puntos. Es bastante injusto, sobre todo cuando la RFEF no ha consensuado la decisión ni con clubes ni con jugadores. Molesta por quedarnos fuera, pero en la vida pasan estas cosas y hay que sobreponerse lo antes posible para intentar el ascenso.

Se quedan justo en el corte al ser quintos...

Te quedas con la miel en los labios tras un gran trabajo y una buena racha de ganar muchos partidos y construir una gran familia. Te duele un poco, pero ¿qué puedes hacer? Mejor pensar en positivo en el siguiente reto, nos hubiera encantado estar en el play off y buscar el ascenso a Segunda B, te quedas un poco chof.