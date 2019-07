Rafael Garay Díaz en el DNI, Lito para todo aquel que lo conozca, acaba de hacerse con la presidencia del club, una vez que Quino ha apostado por su don de gentes y sus múltiples contactos. Administrador de Fincas Colegiado y amante del fútbol, se va a dejar el alma para que el Poli Almería siga creciendo desde la base provincial, sobre todo ahora que se tienen que ir a jugar a Viator, por culpa de las obras de mejora del Estadio de La Juventud.

–Supongo que ilusionado con el proyecto que tiene entre manos.

–Muy ilusionado, no esperaba que Quino me propusiera como presidente. Fui de los últimos en llegar a la directiva, estaba como vocal, y pensaba que algún otro compañero iba dar el paso. Saben que voy a dedicarme con el alma y el corazón al club.

–¿Qué tiene en mente para su mandato?

–Básicamente seguir el modelo que tenemos, de involucrarnos cada vez más en la sociedad almeriense. Éste es un proyecto serio, no es de cuatro locos. En siete años nos hemos plantado y consolidado en Tercera, algo muy complicado en el fútbol actual. Nuestra filosofía es tener futbolistas de la provincia, que los jugadores almerienses sepan que es posible jugar en el Poli en Tercera División.

"Por la falta de campos donde entrenar vamos a perder el cadete, estamos indignados”

–Este año la categoría es más complicada.

–Se han juntado equipazos como la UDA B, el CD El Ejido, Malagueño, Jaén, Linares, El Palo... Esperemos competir como la temporada pasada.

–¿Cómo va la confección de la plantilla?

–Nuestra planificación es la continuidad. Siendo uno de los presupuestos más bajos de la categoría no podemos pensar más allá. Nuestro proyecto es mantenernos y si nos llega el caramelo del play off, lo vamos a saborear.

–¿Cómo es el nuevo míster?

–Álvaro se puso en contacto con nosotros, le gusta la filosofía del Poli Almería. Ha estado mucho años con la Academia Promises en China y Jordania. Es un estudioso del fútbol, muy metódico. Creo que nos va a venir muy bien.

–Hábleme de la campaña de abonados.

–Empieza en unos diez días. No sabemos si este año será más fácil o más difícil al irnos a Viator. Sabemos que gente de la comarca está ya preguntando y queremos captar gente. La afición se está enganchando al Poli y vamos a mantener los mismos precios, 50 euros, para contar con el apoyo del público de la capital y del Bajo Andarax.

–¿Cómo afrontan el cambio de estadio?

–Con indignación. No hemos visto ayudas ni del Ayuntamiento ni de la Junta, que no ha hablado con nadie de los que entrenábamos en el Estadio de la Juventud. Han cerrado y punto, creo que tenían que haberse reunido con los clubes y haber buscado soluciones. No sólo por el Poli, sino que también por el fútbol americano, atletismo... Les damos las gracias, eso sí, al Zapillo Atlético porque nos han cedido horas para nuestro prebenjamín y para el juvenil. Como nos faltan horas, el cadete lo vamos a perder.